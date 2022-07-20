قبيل قمة الكلاسيكو .. تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في كأس مصر

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وطن – يترقب عشاق قطبي الكرة المصرية، لقمة الكلاسيكو المنتظرة بين الأهلي والزمالك، الخميس، في نهائي كأس مصر بنسخته الماضية 2021، داخل ميدان ملعب ( استاد القاهرة الدولي).

وستنطلق صافرة بدء مباراة قمة الأهلي أمام غريمه التقليدي الزمالك، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، كما وستكون بتوقيت دولة مصر(القاهرة)، عند الساعة التاسعة مساءً.

وبتوقيت دولة الإمارات وعمان، ستكون في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر وتونس والجزائر عند الساعة الثامنة مساء.

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فريقنا يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لنهائي كأس مصر 📸🦅✌️#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/KKk5tyG2s7 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 18, 2022

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القنوات الناقلة للمباراة

وستبث مباراة القمة بين الغريمين التقليدين، عبر شبكة قنوات ( On Time Sport) الرياضية المصرية. التي تملك حقوق البث للمباراة النارية في نهائي كأس مصر 2021.

كما وستنقل مبارة الأهلي والأهلي على قناة (On Time Sport 1)، بتردد على القمر الصناعي (11861)، وباستقطاب أفقي. ومعدل ترميز (27500)، ومعدل تصحيح الخطأ 5/6.

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التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على مباراة الأهلي (المارد الأحمر) و الزمالك (الفارس الأبيض)، عبر شبكة قنوات (On Time Sport)، المعلق الرياضي مدحت شلبي أو حاتم بطيشة وبلال علام.

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تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في كأس مصر

وتقابل فري الأهلي المصري أمام غريمه الأزلي الزمالك البيضاوي، في نهائي كأس مصر 19 مرة، نجح من خلالها المارد الأحمر تحقيق اللقب 9 مرات. كما وتوج الفارس الأبيض 8 مرات.

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بينما تقاسم الفريقين اللقب مرتين، كان الأول دون اللقب، والثانية بعد التعادل بينهما في نهائي كأس مصر.

ويحافظ الزمالك على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، برصيد 57 نقطة، كما وجاء منافسه الأهلي في ثالث جدول الترتيب خلف بيراميدز برصيد 48 نقطة حتى يومنا هذا.

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