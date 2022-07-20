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رياضة

قبيل قمة الكلاسيكو .. تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في كأس مصر

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2021 watanserb.com
تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر
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وطن – يترقب عشاق قطبي الكرة المصرية، لقمة الكلاسيكو المنتظرة بين الأهلي والزمالك، الخميس، في نهائي كأس مصر بنسخته الماضية 2021، داخل ميدان ملعب ( استاد القاهرة الدولي).

وستنطلق صافرة بدء مباراة قمة الأهلي أمام غريمه التقليدي الزمالك، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، كما وستكون بتوقيت دولة مصر(القاهرة)، عند الساعة التاسعة مساءً.

وبتوقيت دولة الإمارات وعمان، ستكون في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر وتونس والجزائر عند الساعة الثامنة مساء.

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القنوات الناقلة للمباراة 

وستبث مباراة القمة بين الغريمين التقليدين، عبر شبكة قنوات ( On Time Sport) الرياضية المصرية. التي تملك حقوق البث للمباراة النارية في نهائي كأس مصر 2021.

كما وستنقل مبارة الأهلي والأهلي على قناة (On Time Sport 1)، بتردد على القمر الصناعي (11861)، وباستقطاب أفقي. ومعدل ترميز (27500)، ومعدل تصحيح الخطأ 5/6.

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التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على مباراة الأهلي (المارد الأحمر) و الزمالك (الفارس الأبيض)، عبر شبكة قنوات (On Time Sport)، المعلق الرياضي مدحت شلبي أو حاتم بطيشة وبلال علام.

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تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في كأس مصر

وتقابل فري الأهلي المصري أمام غريمه الأزلي الزمالك البيضاوي، في نهائي كأس مصر 19 مرة، نجح من خلالها المارد الأحمر تحقيق اللقب 9 مرات. كما وتوج الفارس الأبيض 8 مرات.

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بينما تقاسم الفريقين اللقب مرتين، كان الأول دون اللقب، والثانية بعد التعادل بينهما في نهائي كأس مصر.

ويحافظ الزمالك على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، برصيد 57 نقطة، كما وجاء منافسه الأهلي في ثالث جدول الترتيب خلف بيراميدز برصيد 48 نقطة حتى يومنا هذا.

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المصدروطن + اليوم السابع
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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