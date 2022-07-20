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رياضة

تركي آل الشيخ حزين على وضع رونالدو .. وهذا ما غرد بشأنه

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تركي آل الشيح والبرتغالي كريستيانو رونالدو watanserb.com
تركي آل الشيح والبرتغالي كريستيانو رونالدو
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وطن – غرد السعودي تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، ورئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن وضع صاروخ مايرا البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، بشأن مستقبله الغامض ووسط رفض التعاقد معه من قبل العديد من الأندية الكبرى في أوروبا هذا الصيف.

وقال تركي آل الشيح في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قائلاً: ” حزين أن تكون نهاية واحد من أفضل اللاعبين على مستوى العالم بهذا الشكل، الأندية تتسابق على رفضه”.

تغريده تركي آل الشيخ عن رونالدو

وأردف السعودي آل الشيخ، ” على البرتغالي كريستيانو رونالدو أن يحفظ ماء الوجه، وإنهاء هذا الأمر بتعاقد كبير قريباً. كما أن بداية أخطائه كانت عند انتقاله من الريال من الأساس، وهذا رأي الشخصي مع كامل احترامي له في عالم الكرة”.

وما زال مستقبل الدون رونالدو، المرتبط بعقد مع نادي مانشستر يونايتد ( الشياطين الحمر)، حتى صيف 2023. في ظل رغبته في الرحيل عن النادي الإنجليزي هذا الصيف.

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كما وكانت العديد من الأندية في القارة الأوروبية (العجوز)، من أبرزها باريس سان جيرمان، وتشيلسي، وبايرن ميونخ قد رفضت التعاقد معه بتصريحات عبر مسؤوليها أو بطريقة غير مباشر من خلال وسائل الإعلام.

ورفض رونالدو الموافقة على عرض سعودي مغري جداً، للانتقال إلى الدوري السعودي الممتاز هذا الصيف، بمبلغ بلغت قيمتها 300 مليون يورو في الموسم الواحد. وسط رغبته في البقاء في أوروبا.

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لكن ما تزال ناديا أرسنال الإنجليزي أو العودة إلى إسبانيا من بوابة أتلتيكو مدريد ( البلانكوس). في سوق الانتقالات (الميركاتو) الحالي، اللذين ارتبطا اسم رونالدو بهما في الآونة الأخيرة.

موقف جورجينا صديقة رونالدو

كما وفي سياق آخر متصل، أشارت صحيفة (سبورت) الإسبانية، بأن عارضة الأزياء الإسبانية ذو الأصول الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، ترغب في العودة إلى إسبانيا من جديد.

من جانبه، أعلن نادي مانشستر ينايتد المتعاقد معه صاروخ ماديرا رونالدو حتى الصيف المقبل، عن غياب اللاعب عن التدريبات التحضيرية للشياطين الحمر لأسباب عائلية.

يشار إلى أن المدرب الهولندي الجديد لفريق مانشستر يونايتد إريك تين هاج، ما زال متمسك بالدون، من خلال تصرحاته عنه. وأنه ضمن مشروعه مع الفريق حتى نهاية عقده في صيف 2023.

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المصدروطن + سبورت + تركي آل الشيخ
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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