الأربعاء, يوليو 20, 2022
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القوز بالإمارات.. بلطجة في دبي وأفارقة يهاجمون المواطنين بأسلحة بيضاء (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
أفارقة يهاجمون المواطنين في الإمارات watanserb.com
أفارقة يهاجمون المواطنين في الإمارات
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وطن– انتشر على نطاق واسع بتويتر مقطعا مصورا وثق أعمال شغب كبيرة، لعدد من الأفارقة في منطقة القوز الصناعية بإمارة دبي في الإمارات المتحدة العربية.

أفارقة يعتدون على المواطنين في القوز بالإمارات

وتظهر المقاطع المتداولة حمل عدد من الأفارقة في المنطقة الصناعية بالقوز، للأسلحة البيضاء وتخريبهم لممتلكات المواطنين.

ولم يعرف سبب أعمال الشغب هذه حتى الآن أو طبيعة ما يحدث، كما لم يصدر عن السلطات الإماراتية أي بيان رسمي بخصوص هذا الأمر، حتى لحظة كتابة هذه السطور.

المقاطع التي غزت تويتر وسط استنكار وتعجب واسع من قبل الخليجيين، تظهر عددا من الشباب الأفارقة وهم يعتدون على سيارات المواطنين في الشارع.

وقام الشاب الإفريقي الذي ظهر بملابس داخلية ممزة أظهرت جسده، وهو يحمل سلاحا أبيضا أشبه بالسيف، ويهاجم سيارة كانت تحاول الوقوف.

أسلحة بيضاء وتدمير للممتلكات

حيث باغتها الشاب بتحطيم الزجاج على رؤوس أصحابها في الداخل، فيما تكرر المشهد مع عدة سيارات كانت بالمنطقة.

وكان واضحا بالمقطع حالة الفوضى العارمة بالمكان وسط غياب تام لعناصر الأمن والشرطة الإماراتية.

فيما كان يسمع صراخ المواطنيين أثناء تصوير المقطع، فيما يمارس الشبان الأفارقة أعمال البلطجة على المارة وسط أجواء غضب مشحونة.

وتسبب هذا المقطع بموجة غضب وجدل كبيرين على مواقع التواصل، بين النشطاء الذين أعادوا نشر الفيديو على نطاق واسع.

وفي هذا السياق غرد أحد النشطاء:”عصابة من الجنسية الإفريقية عاثت فسادا في منطقة القوز الصناعية بدبي.”

وتابع:”وتحمل معها السيوف وتحطم زحاج السيارات وتعتدي على المارة بهذه الاسلحة البيضاء.”

ودون ناشط آخر:”رأيت مقطع فديو كثيير منتشر في التايم لاين في التويتر عن منطقة القوز بالامارات.. الله يحفظ شعب الامارات يارب ويرجعهم الى اهلهم سالمين.. الأفارقة مب سهلين اذا ثاروا.”

سبب تجمع الأفارقة في القوز

وفيما لم يكشف أحد عن سبب إقدام هؤلاء الشباب الأفارقة على هذه الأعمال التخريبية، ذكر ناشط إماراتي بتويتر أن سبب تجمع الأفارقة في “القوز” الصناعية، هو شجار بين العمال في مجمع سكني.

وكتب:”القانون في الامارات فوق الجميع. وبالنسبه لـ تجمع الافارقة في القوز الصناعيه سببها شجار بين العمال في مجمع سكني. والكل سوف يحاسب ويتم ترحيله.”

مضيفا:”ولا أحد في الإمارات يستطيع أن يعتدي على مواطن أو سائح أو مقيم.”

ناشطة أخرى تساءلت عن صحة هذا المقطع:”يا أهل الإمارات علمونا هالكلام صحيح؟ يقولون إنه في منطقة القوز بالإمارات… اعتداء على المواطنين وتخريب ممتلكاتهم.”

واستطردت:”حسبي الله على بعض الأجانب دمروا الدنيا بالخليج.. عايشين بيننا بروح انتقامية مو طبيعية.”

ووفقاً للمركزالاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغ العدد الإجمالي لسكان دولة الإمارات من مواطنين ووافدين مقيمين9,282,410 نسمة عام 2020. وذلك مقارنة بـ 9,503,738 نسمة عام 2020.

ويوجد حوالي أكثر من 200 جنسية تقيم وتعمل في الدولة الخليجية. ويتجاوز عدد الوافدين والمقيمين بها عدد سكانها من المواطنين بكثير.

وتعتبر الجالية الهندية من أكبر المجتمعات الوافدة المقيمة في الدولة، يليها الجالية الباكستانية، والبنغالية، وغيرها من الجنسيات الآسيوية، والأوروبية، والإفريقية.

فوضى واعتداءات وحالات إغماء أثناء اقتحام مهاجرين أفارقة مطار تونس الدولي

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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