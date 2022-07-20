القوز بالإمارات.. بلطجة في دبي وأفارقة يهاجمون المواطنين بأسلحة بيضاء (فيديو)

- Advertisement -

وطن– انتشر على نطاق واسع بتويتر مقطعا مصورا وثق أعمال شغب كبيرة، لعدد من الأفارقة في منطقة القوز الصناعية بإمارة دبي في الإمارات المتحدة العربية.

أفارقة يعتدون على المواطنين في القوز بالإمارات

وتظهر المقاطع المتداولة حمل عدد من الأفارقة في المنطقة الصناعية بالقوز، للأسلحة البيضاء وتخريبهم لممتلكات المواطنين.

حصد تفاعلاً واسعاً :

الأفارقة في منطقة القوز الصناعية في الأمارات..عنف ضد المواطنين وتدمير لممتلكاتهم وتهديد لحياتهم 😰

pic.twitter.com/vjygtttb1a — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) July 20, 2022

ولم يعرف سبب أعمال الشغب هذه حتى الآن أو طبيعة ما يحدث، كما لم يصدر عن السلطات الإماراتية أي بيان رسمي بخصوص هذا الأمر، حتى لحظة كتابة هذه السطور.

المقاطع التي غزت تويتر وسط استنكار وتعجب واسع من قبل الخليجيين، تظهر عددا من الشباب الأفارقة وهم يعتدون على سيارات المواطنين في الشارع.

وقام الشاب الإفريقي الذي ظهر بملابس داخلية ممزة أظهرت جسده، وهو يحمل سلاحا أبيضا أشبه بالسيف، ويهاجم سيارة كانت تحاول الوقوف.

أسلحة بيضاء وتدمير للممتلكات

حيث باغتها الشاب بتحطيم الزجاج على رؤوس أصحابها في الداخل، فيما تكرر المشهد مع عدة سيارات كانت بالمنطقة.

وكان واضحا بالمقطع حالة الفوضى العارمة بالمكان وسط غياب تام لعناصر الأمن والشرطة الإماراتية.

فيما كان يسمع صراخ المواطنيين أثناء تصوير المقطع، فيما يمارس الشبان الأفارقة أعمال البلطجة على المارة وسط أجواء غضب مشحونة.

وتسبب هذا المقطع بموجة غضب وجدل كبيرين على مواقع التواصل، بين النشطاء الذين أعادوا نشر الفيديو على نطاق واسع.

وفي هذا السياق غرد أحد النشطاء:”عصابة من الجنسية الإفريقية عاثت فسادا في منطقة القوز الصناعية بدبي.”

#الامارات عصابة من الجنسية الإفريقية عاثت فسادا في منطقة القوز الصناعية بدبي وتحمل معها السيوف وتحطم زحاج السيارات وتعتدي على المارة بهذه الاسلحة البيضاء pic.twitter.com/y2wfLFsZJi — ﮼جحان﮼زيد (@Abozed33) July 20, 2022

وتابع:”وتحمل معها السيوف وتحطم زحاج السيارات وتعتدي على المارة بهذه الاسلحة البيضاء.”

ودون ناشط آخر:”رأيت مقطع فديو كثيير منتشر في التايم لاين في التويتر عن منطقة القوز بالامارات.. الله يحفظ شعب الامارات يارب ويرجعهم الى اهلهم سالمين.. الأفارقة مب سهلين اذا ثاروا.”

سبب تجمع الأفارقة في القوز

وفيما لم يكشف أحد عن سبب إقدام هؤلاء الشباب الأفارقة على هذه الأعمال التخريبية، ذكر ناشط إماراتي بتويتر أن سبب تجمع الأفارقة في “القوز” الصناعية، هو شجار بين العمال في مجمع سكني.

القانون في الامارات فوق الجميع وبالنسبه لـ تجمع الافارقة في القوز الصناعيه سببها شجار بين العمال في مجمع سكني والكل سوف يحاسب ويتم ترحيله ولا احد في الامارات يستطيع ان يتعدى على مواطن او سايح او مقيم دعو منكم الكذب والكلام الفاضي 😊 — ظبيآني 🇦🇪 (@UAE880) July 20, 2022

وكتب:”القانون في الامارات فوق الجميع. وبالنسبه لـ تجمع الافارقة في القوز الصناعيه سببها شجار بين العمال في مجمع سكني. والكل سوف يحاسب ويتم ترحيله.”

مضيفا:”ولا أحد في الإمارات يستطيع أن يعتدي على مواطن أو سائح أو مقيم.”

ناشطة أخرى تساءلت عن صحة هذا المقطع:”يا أهل الإمارات علمونا هالكلام صحيح؟ يقولون إنه في منطقة القوز بالإمارات… اعتداء على المواطنين وتخريب ممتلكاتهم.”

يا أهل الإمارات علمونا هالكلام صحيح ؟؟

يقولون إنه في منطقة القوز بالإمارات… اعتداء على المواطنين وتخريب ممتلكاتهم… حسبي الله على بعض الأجانب دمروا الدنيا بالخليج.. عايشين بيننا بروح انتقامية مو طبيعية… pic.twitter.com/AjI7hjguLO — 👑 الشّـاهِنـْـدا بنت نجد 👑 (@Al_Shahindaa) July 20, 2022

واستطردت:”حسبي الله على بعض الأجانب دمروا الدنيا بالخليج.. عايشين بيننا بروح انتقامية مو طبيعية.”

ووفقاً للمركزالاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغ العدد الإجمالي لسكان دولة الإمارات من مواطنين ووافدين مقيمين9,282,410 نسمة عام 2020. وذلك مقارنة بـ 9,503,738 نسمة عام 2020.

ويوجد حوالي أكثر من 200 جنسية تقيم وتعمل في الدولة الخليجية. ويتجاوز عدد الوافدين والمقيمين بها عدد سكانها من المواطنين بكثير.

وتعتبر الجالية الهندية من أكبر المجتمعات الوافدة المقيمة في الدولة، يليها الجالية الباكستانية، والبنغالية، وغيرها من الجنسيات الآسيوية، والأوروبية، والإفريقية.