هل من الآمن حقا إضافة ألعاب منصة “ستيم” على سيارات تسلا؟

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وطن-في منشور حديث، ادعى إيلون ماسك، أنه سيتم دمج منصة “ستيم” لألعاب الفيديو، قريبًا في سياراته. لكن هل هذا مؤكد؟

ولقد أصبح من الممكن الآن ممارسة ألعاب الفيديو في سيارات Tesla؛ حيث يحتوي نظام تشغيل المركبات على تطبيق Tesla Arcade، وهو تطبيق يسمح لك بلعب بعض الألعاب البسيطة من نوع Arcade في السيارة. كما يمكنك لعب Sonic The Hedgehog أو حتى لعبة Cuphead.

في السياق ذاته، ذكر رجل الأعمال أنه يمكننا قريبًا لعب ألعاب فيديو حديثة وأكثر تقدمًا. لكن بالنظر إلى الخلافات الأمنية التي تواجه الشركة، من العدل أن نسأل: هل ستكون آمنة للاستخدام؟

هل تصل منصة ستيم إلى سيارات تسلا؟

وبحسب مجلة “ جي كيو ” المكسيكية، أعلن الملياردير، إيلون ماسك، أن شركته “تسلا” للسيارات الكهربائية تتطلع إلى توسيع مجموعتها من الألعاب داخل سياراتها الكهربائية، من خلال إضافة “ستيم”، وهي أكبر سوق لألعاب الفيديو في العالم.

وقال ماسك عبر “تويتر” إن “تسلا” تحرز تقدما في الاندماج مع “ستيم”، ويمكننا توقع تقديم عرض تجريبي ربما الشهر المقبل”. وتوفر شركة “تسلا” بالفعل عدد من الألعاب من خلال “تسلا أركيد” المضمنة داخل سياراتها، مثل “سونيك” و”كاب هيد”، إلا ان إضافة واجهة المتجر الرقمية “ستيم” يمكن أن يمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى الكثير من الألعاب الشهيرة. كما لم يوضح إيلون ماسك في تغريدته ما إذا كان الاندماج الذي أعلن عنه سيسمح لسائقي سيارات “تسلا” بإجراء عمليات شراء على “ستيم” أثناء الجلوس في سياراتهم، أو ما إذا كانت هناك أي ألعاب لا تستطيع سيارات “تسلا” دعمها.

Did you know your @tesla is a gaming console? My kids love the amazing games on our Tesla. Tesla makes a phone on wheels that gets better overtime. @elonmusk pic.twitter.com/RE56awoOlr — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) July 15, 2022

وطبقا لما ترجمته “وطن“، تعد منصة Steam، كما يعرف الكثيرون بالفعل، أكبر منصة توزيع رقمية لألعاب الفيديو على الكمبيوتر الشخصي.

وفي الآونة الأخيرة، بدأت في إنتاج Steam Deck، وهي وحدة تحكم محمولة حيث يمكنك تشغيل جميع العناوين المتاحة للكمبيوتر الشخصي، إذ أنها أقوى وحدة تحكم من نوعها اليوم.

نظرًا لأنها ليست منصة رقمية غريبة ويمكن تعديلها وفقا لنظام Tesla، ما يتيح لك اللعب في أثناء السفر في السيارة.

ووفق المجلة، تكمن المشكلة في أن Elon Musk قد ذكر سابقًا أن طرازي تسلا S و X سيكونان قادرين على تشغيل ألعاب The Witcher 3 و Cyberpunk 2077، لكن هذا لم يحدث.

ومع ذلك، فإن الأخبار عن وصول Steam إلى Tesla قد تكون إشارة إلى أننا سنكون قادرين في النهاية على أن نلعب هذه الألعاب مستقبلاً.

كما ذكرنا، هناك العديد من القضايا الأمنية التي ستُطرح، لاسيما مع الترويج لهذا الاقتراح.

هذا ويمكن أن تكون السيارة المزودة بألعاب فيديو خطيرة، خاصة تلك التي تسمى “ذاتية القيادة” حتى لو لم تكن 100٪، الأمر الذي أدى بالفعل إلى موجة من الحوادث التي وضعت تسلا تحت أعين منظمي السيارات في الولايات المتحدة.

وفي الواقع، عندما دمجت أنظمة Arcade الخاصة بها، سمحت للمستخدمين باللعب فقط عندما كانت السيارة متوقفة.

ومع ذلك، فقد سمحت لاحقًا بتشغيلها عندما كانت السيارة في حالة حركة فقط عن طريق تجنب تحذير أمني، لكن بعد أن سلطت السلطات الضوء على المخاطر، قررت شركة تسلا ترك الألعاب في وضع المنتزه فقط.

ختاما، سيتعين علينا أن نرى ما سيذكره Musk بمجرد وصول منصة Steam إلى سيارات تسلا، وهو أكبر سوق للألعاب والأكثر تطوراً.