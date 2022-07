هل من الآمن حقا إضافة ألعاب منصة “ستيم” على سيارات تسلا؟

وطن-في منشور حديث، ادعى إيلون ماسك، أنه سيتم دمج منصة “ستيم” لألعاب الفيديو، قريبًا في سياراته. لكن هل هذا مؤكد؟

ولقد أصبح من الممكن الآن ممارسة ألعاب الفيديو في سيارات Tesla؛ حيث يحتوي نظام تشغيل المركبات على تطبيق Tesla Arcade، وهو تطبيق يسمح لك بلعب بعض الألعاب البسيطة من نوع Arcade في السيارة. كما يمكنك لعب Sonic The Hedgehog أو حتى لعبة Cuphead.

في السياق ذاته، ذكر رجل الأعمال أنه يمكننا قريبًا لعب ألعاب فيديو حديثة وأكثر تقدمًا. لكن بالنظر إلى الخلافات الأمنية التي تواجه الشركة، من العدل أن نسأل: هل ستكون آمنة للاستخدام؟

Did you know your @tesla is a gaming console? My kids love the amazing games on our Tesla. Tesla makes a phone on wheels that gets better overtime. @elonmusk pic.twitter.com/RE56awoOlr

— Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) July 15, 2022