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حياتنا

لماذا طلبت شركة من والد إيلون ماسك التبرع بحيواناته المنوية؟!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
watanserb.com
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وطن – ادعى إيرول ماسك والد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك “Tesla” و”SpaceX” أنه طُلب منه التبرع بالحيوانات المنوية لتلقيح النساء من الدرجة العالية من أجل إنشاء جيل جديد من ابنه “إيلون”.

وقال إيرول ماسك ، 76 عامًا ، في مقابلة حصرية مع صحيفة “ذا صن” البريطانية ، إنه رحب بطفل ثانٍ ، يبلغ الآن ثلاثة أعوام ، من ابنة زوجته جانا بيزويدنهوت البالغة 34 عامًا.

وفي عام 2018 ، تم الكشف عن أنه استقبل ابنه إليوت راش البالغ من العمر خمس سنوات ، الملقب بـ روشي من “جانا” ، التي تصغره بـ 42 عامًا وقد نشأت معه منذ أن كانت في الرابعة من عمرها.

وبحسب الصحيفة، يزعم والد الرئيس التنفيذي لشركة Tesla الآن أن شركة في أمريكا الجنوبية قد عرضت عليه التبرع بحيواناته المنوية.

وقال إيرول: “لدي شركة في كولومبيا تريد مني التبرع بالحيوانات المنوية لتلقيح النساء الكولومبيات من الدرجة العالية لأنهن يقلن: “لماذا أذهب إلى إيلون بينما يمكنهم الذهاب إلى الشخص الفعلي الذي أنشأ إيلون؟ ”

وأوضح أنه لم يُعرض عليه الدفع مقابل خدماته، مشيرا إلى أنه يمكن أن يحصل على امتيازات أخرى إذا وافق على أن يكون متبرعًا بالحيوانات المنوية.

وقال: “لم يقدموا لي أي أموال ، لكنهم عرضوا عليّ السفر من الدرجة الأولى والإقامة في فندق خمس نجوم وكل هذا النوع من الأشياء”.

وعندما سئل عما إذا كان سيتخلى عن الحيوانات المنوية الخاصة به بدلاً من دفع ثمنها ، أجاب إيرول: “حسنًا ، لماذا لا؟”

وكان “إيرول ماسك” قد صرح للصحيفة علانية أنه حريص على إنجاب المزيد من الأطفال ويعتقد أن “الشيء الوحيد الذي نحن على الأرض من أجله هو التكاثر”.

وقال: “لو كان بإمكاني إنجاب طفل آخر. لا أرى أي سبب لعدم القيام بذلك”.

وكان والد إيلون ماسك متزوجًا من والدة جانا هايد لمدة 18 عامًا ولديهما ابنتان روز وألكسندرا معًا.

وأنجب أبنائه الثلاثة الكبار إيلون ، كيمبال ، 49 عامًا ، وتوسكا ، 47 عامًا ، مع زوجته الأولى ماي موسك .

المصدرذا صن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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