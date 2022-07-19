الرئيسيةالهدهدقاتل شيماء جمال: هددتني بنشر فيديو لعلاقتنا في السرير صورته خلسة (شاهد)
الهدهد

قاتل شيماء جمال: هددتني بنشر فيديو لعلاقتنا في السرير صورته خلسة (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
قاتل شيماء جمال watanserb.com
قاتل شيماء جمال
- Advertisement -

وطن- في تفاصيل جديدة من واقع التحقيقات التي تمت مع القاضي أيمن حجاج، قاتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، زعم القاضي أن المذيعة الراحلة كانت تساومه بمقاطع جنسية صورتها خلسة للعلاقة بينهما، وطلبت منه 3 ملايين جنيه.

اعترافات جديدة لقاتل شيماء جمال

وذكر المتهم في التحقيقات أنه ضاق صدره من كثرة مطالبة المجني عليها ـ المذيعة شيماء جمال ـ بإشهار زواجه.

التحقيقات بقضية مقتل الإعلامية المصرية، والتي حصل عليها موقع “القاهرة 24″ كشفت أن المتهم اعترف باحتدام الخلافات بينه وبين شيماء جمال سيد فهمي ـ تزوجها عرفيا ـ؛ لكثرة تهديدها إياه بنشر مقطع مصور وصور لعلاقتهما الزوجية، صورتها دون علمه.

حيث هددته ـ حسب زعم القاضي القاتل ـ بفضح أمر زواجهما بين أقرانه بالعمل وزوجته وأهله وطلبها منه مبلغ 3 ملايين جنيه لتقبل أن يطلقها دون أن تسيء لمستقبله وسمعته.

وأوضح أنه بناء على ما سبق عقد العزم على إزهاق روحها للخلاص منها، واتفق مع صديقه حسين محمد إبراهيم الغرابلي، على استئجار مزرعة بناحية البدرشين، تكون بمنأى عن أعين الرقباء لتنفيذ مخطط قتل شيماء.

وبالفعل ومن واقع التحقيقات تسلم صديقه المزرعة وأجرى بعض أعمال الإصلاحات بها وتقاضى منه، مبلغ 360 ألف جنيه لقبول المشاركة في تلك الجريمة.

وحددا المتهمان، يوم الاثنين الموافق 20 يونيو 2022، موعدًا للتنفيذ وفي غضون، السبت الموافق 18 يونيو 2022، توجها لأحد الحوانيت لشراء الأدوات اللازمة لحفر الحفرة اللازمة لدفن الجثمان بها، وتم حفرها بموضع على طرف قطعة الأرض.

وتابعت تحقيقات مقتل الإعلامية شيماء جمال أنه في يوم التنفيذ اصطحب المتهم، أيمن عبد الفتاح محمد المجني عليها للمزرعة المذكورة، حال كون المتهم الآخر في انتظاره بها.

“كوباية الشاي” وكلمة السر لتنفيذ الجريمة

ثم دلف معها لمبنى الاستراحة وأجلسها بها حيث كان الاتفاق بين المتهمين علـى أن تكون عبارة تجهيز “كوب من الشاي”، هي علامة التنفيذ.

وما أن أطلقت تلك الإشارة حتى غافلها المتهم الأول وسدد لهـا 3 ضربات بجسم سلاح ناري، مرخص ماركة حلوان.

ثم جثم عليها وأطبق على عنقها وهم إليه المتهم الآخر وجلس خلفها وكبل ذراعيها لشل مقاومتها وظلا على هذا الوضع لمدة تقارب الدقائق الـ 10 حتى فارقت الحياة.

ويشار إلى أن محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة، غد الأربعاء، لبدء محاكمة المتهمين أيمن عبد الفتاح محمد حجاج، وحسين محمد إبراهيم الغرابلي، المحبوسين احتياطيا في قضية اتهامهما بارتكاب جريمة قتل المذيعة شيماء جمال عمدا مع سبق الإصرار، أمام محكمة جنايات الجيزة.

“كوباية شاي”.. كلمة سر كتبت نهاية شيماء جمال والقاضي القاتل كشف المستور

المصدرالقاهرة 24 ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

شيرين عبدالوهاب تفضح حسام حبيب وتطالب جمهورها بالتبول عليه.. مفاجآت صادمة كشفتها

الهدهد

“كوباية شاي”.. كلمة سر كتبت نهاية شيماء جمال والقاضي القاتل كشف المستور

الهدهد

تذكرة ممشى أهل مصر.. قصة الـ20 جنيه التي أثارت غضب المصريين

الهدهد

حادث المنيا.. مصرع 22 مصريا جراء اصطدام أتوبيس بمقطورة متوقفة

الهدهد

مصريون يكسرون حاجز الخوف ويطالبون “السيسي” بالرحيل: “إنت متعرفش ربنا”

الهدهد

محامي طفلة أسيوط يفجر مفاجأة: “غشاء البكارة سليم”

الهدهد

السيسي لصحفي ألماني سأله عن حقوق الإنسان بمصر: “تعالى شوف بنفسك” (فيديو)

اقتصاد

ارتفاع أسعار المحروقات في مصر.. كيف يؤثر على معدل التضخم؟

الهدهد

مقبرة جنود الصاعقة.. تحرك قانوني مصري بعد الكشف عن المجزرة الإسرائيلية

الهدهد

شاهد لحظة سقوط منطاد طائر على متنه 28 سائحا بمدينة الأقصر المصرية

الهدهد

صور صادمة للمحامي الحقوقي المصري عمرو إمام عقب الإفراج عنه من معتقلات “السيسي”!!

حياتنا

أزعجه بكاءه .. عشيق سيدة مصرية يقتل طفلها خلال ممارسة الرذيلة معها!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا