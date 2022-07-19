قاتل شيماء جمال: هددتني بنشر فيديو لعلاقتنا في السرير صورته خلسة (شاهد)

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وطن- في تفاصيل جديدة من واقع التحقيقات التي تمت مع القاضي أيمن حجاج، قاتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، زعم القاضي أن المذيعة الراحلة كانت تساومه بمقاطع جنسية صورتها خلسة للعلاقة بينهما، وطلبت منه 3 ملايين جنيه.

اعترافات جديدة لقاتل شيماء جمال

وذكر المتهم في التحقيقات أنه ضاق صدره من كثرة مطالبة المجني عليها ـ المذيعة شيماء جمال ـ بإشهار زواجه.

التحقيقات بقضية مقتل الإعلامية المصرية، والتي حصل عليها موقع “القاهرة 24″ كشفت أن المتهم اعترف باحتدام الخلافات بينه وبين شيماء جمال سيد فهمي ـ تزوجها عرفيا ـ؛ لكثرة تهديدها إياه بنشر مقطع مصور وصور لعلاقتهما الزوجية، صورتها دون علمه.

حيث هددته ـ حسب زعم القاضي القاتل ـ بفضح أمر زواجهما بين أقرانه بالعمل وزوجته وأهله وطلبها منه مبلغ 3 ملايين جنيه لتقبل أن يطلقها دون أن تسيء لمستقبله وسمعته.

وأوضح أنه بناء على ما سبق عقد العزم على إزهاق روحها للخلاص منها، واتفق مع صديقه حسين محمد إبراهيم الغرابلي، على استئجار مزرعة بناحية البدرشين، تكون بمنأى عن أعين الرقباء لتنفيذ مخطط قتل شيماء.

وبالفعل ومن واقع التحقيقات تسلم صديقه المزرعة وأجرى بعض أعمال الإصلاحات بها وتقاضى منه، مبلغ 360 ألف جنيه لقبول المشاركة في تلك الجريمة.

وحددا المتهمان، يوم الاثنين الموافق 20 يونيو 2022، موعدًا للتنفيذ وفي غضون، السبت الموافق 18 يونيو 2022، توجها لأحد الحوانيت لشراء الأدوات اللازمة لحفر الحفرة اللازمة لدفن الجثمان بها، وتم حفرها بموضع على طرف قطعة الأرض.

وتابعت تحقيقات مقتل الإعلامية شيماء جمال أنه في يوم التنفيذ اصطحب المتهم، أيمن عبد الفتاح محمد المجني عليها للمزرعة المذكورة، حال كون المتهم الآخر في انتظاره بها.

“كوباية الشاي” وكلمة السر لتنفيذ الجريمة

ثم دلف معها لمبنى الاستراحة وأجلسها بها حيث كان الاتفاق بين المتهمين علـى أن تكون عبارة تجهيز “كوب من الشاي”، هي علامة التنفيذ.

وما أن أطلقت تلك الإشارة حتى غافلها المتهم الأول وسدد لهـا 3 ضربات بجسم سلاح ناري، مرخص ماركة حلوان.

ثم جثم عليها وأطبق على عنقها وهم إليه المتهم الآخر وجلس خلفها وكبل ذراعيها لشل مقاومتها وظلا على هذا الوضع لمدة تقارب الدقائق الـ 10 حتى فارقت الحياة.

ويشار إلى أن محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة، غد الأربعاء، لبدء محاكمة المتهمين أيمن عبد الفتاح محمد حجاج، وحسين محمد إبراهيم الغرابلي، المحبوسين احتياطيا في قضية اتهامهما بارتكاب جريمة قتل المذيعة شيماء جمال عمدا مع سبق الإصرار، أمام محكمة جنايات الجيزة.