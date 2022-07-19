شيرين عبدالوهاب تفضح حسام حبيب وتطالب جمهورها بالتبول عليه.. مفاجآت صادمة كشفتها

وطن- خرجت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن صمتها بشأن أزمتها مع طليقها حسام حبيب، وكشفت مفاجآت صادمة لأول مرة عن علاقتهما وما حدث خلال الفترة الماضية.
شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب
وفى مداخلة هاتفية عبر برنامج “كلمة أخيرة” مع لميس الحديدى، قالت شيرين عبدالوهاب:”حسام حبيب طلب 10 % من أرباح شغلى.. أنا اتجوز قرد ومارجعش ليه تانى.. ومش عايز أعرف حد اسمه حسام تانى”.
شيرين عبدالوهاب عن حسام حبيب: حبيته عقربة.. أنا في حياتي متأذتش من إنسان كده.. إنسان قلبه أسود ويغتاب كل الناس#شيرين #شيرين_عبد_الوهاب@lameesh@sherine pic.twitter.com/LFP26wcbc4
— كلمة أخيرة مع لميس الحديدي (@KelmaAkhira) July 19, 2022
وتابعت الفنانة المصرية أنها تستحق أن تضرب “عشان طلعت قلت ما بيخدش منى فلوس.”
وأضافت:”أنا أسفة للناس عشان كدبت عليكوا، وهتعب عشان أرجع تانى شيرين اللى ضيعتها.. وعلاقتى بحسام عمرها ما كانت حب.”
شيرين عبدالوهاب تعتذر تعترف على الهواء: كذبت في حاجات عشان أنا بنت أصول وبستغفر ربنا#كلمة_أخيرة#لميس_الحديدي#شيرين #شيرين_عبد_الوهاب@lameesh @sherine pic.twitter.com/vO0qTRyl9W
— كلمة أخيرة مع لميس الحديدي (@KelmaAkhira) July 19, 2022
وأكدت شيرين أنها كذبت على الجمهور، وكانت تحاول تجميل صورته؛ سعيًا للتخلص منه، لأنه أكثر شخص أذاها، حسب وصفها.
شيرين عبدالوهاب: حسام حبيب خسرني أمي وأصحابي والسواق بتاعي وشايف كل الناس متآمرة عليه.. فصدقته ولكن الحقيقة مش كده ولازم يتعالج نفسيا#شيرين #شيرين_عبد_الوهاب@lameesh @sherine pic.twitter.com/xMZmG4miX3
— كلمة أخيرة مع لميس الحديدي (@KelmaAkhira) July 19, 2022
ووصفت الفنانة طليقها بأن “إنسان فاضي وقلبه أسود ومش بحبه.”
واستطردت:”حبِّتُه عقربة أنا في حياتي عمري ما اتأذيت بالشكل ده غير منه.. إنسان بيغتاب كل الناس.”
“اي حد يشوفه يبول على وجهه”
#شيرين_عبدالوهاب: كنت محبوسة في أوضة نومي 24 ساعة في اليوم.. وعايشة مع زوج مبيشتغلش في بيت زي مصيدة الفيران#كلمة_أخيرة#لميس_الحديدي#شيرين #شيرين_عبد_الوهاب@lameesh @sherine pic.twitter.com/Jt4DUozH99
— كلمة أخيرة مع لميس الحديدي (@KelmaAkhira) July 19, 2022
وأوضحت شيرين عبدالوهاب أنها حررت محضر رسمي في الشرطة لحسام حبيب، بعدم التعرض لها ولبناتها.
وفي جملة ساخرة قالت شيرين: “أطالب الشعب المصري والجمهور العربي، أي حد يشوف الإنسان دا يبول عليه”، لتطلب منها لميس الحديدي السكوت.
شيرين: “كنت بجمل صورته وكذبت كتير”
وقالت:”أنا عاوزة أستغفر ربنا على كذبي بشأنه طيلة الفترة السابقة، وعربيتي المرسيدس كانت باسمه، واتسرقت وإحنا في الساحل الشمالي وعاوز يعملي محضر يتهمني بسرقتها.”
وشددت شيرين عبدالوهاب في تصريحاتها لـ”لميس الحديدي” بأن فكرة عودتها لحسام حبيب “مستحيلة”، وقالت: “دا أنا أتجوز قرد ولا أتجوز حسام.”
شيرين عبدالوهاب: كنت زي البدر ولما اتجوزت حسام حبيب اتغيرت.. وخرجت من العلاقة دي بالحسرة والندم#شيرين #شيرين_عبد_الوهاب@lameesh@sherine pic.twitter.com/go5h7lzacf
— كلمة أخيرة مع لميس الحديدي (@KelmaAkhira) July 19, 2022
واستطردت موجهة الحديث لطليقها:”فوق يا ابني واعرف أنت بتكلم مين.. أنا من القلعة.. دا أنا أتجوز الفيل أبو زلُّومة أو القرد اللي في جنينة الحيوانات ولا أرجع له تاني.”
“حسام حبيب أطلق النار علينا”
كما تحدثت شيرين عبد الوهاب عن واقعة ضرب الرصاص عليها في الاستوديو القاطن بمنزلها.
شيرين عبدالوهاب: حسام حبيب عطاني هدية في إيدي "رصاصة"#شيرين #شيرين_عبد_الوهاب@lameesh @sherine pic.twitter.com/Ie6c98wQM7
— كلمة أخيرة مع لميس الحديدي (@KelmaAkhira) July 19, 2022
وأوضحت خلال مداخلتها مع لميس الحديدي:”عيالي في آخر يوم كانوا هيتضربوا بالرصاص، وكنا قاعدين في الأوضة بتاعت الاستوديو، فماسك العلبة اللي فيها رصاص وراح مديني رصاصة.”
#شيرين_عبد_الوهاب تُفجّر مفاجأة مع #لميس_الحديدي بمكالمة هاتفية تحدثت فيها عن طليقها #حسام_حبيب وتتهمه بأنّه سرق سيارتها وعاشت معه أسوء أيام حياتها pic.twitter.com/P0UaM9zhll
— Tracking. (@TrackingShow) July 19, 2022
واضافت:”وقالي خدي دي مني ليكي هدية، يمين بالله ده اللي حصل معايا، وهو كان معايا في الاستوديو عشان بنخلص شغل، وشغلنا مش بيخلص في 3 أو 4 أيام.”
#شيرين_عبدالوهاب تؤكد لـ لميس الحديدي: عندي أدلة على حسام حبيب ووكلت محامي بمليون جنيه يرفع عليه جنحة#كلمة_أخيرة #لميس_الحديدي #ON@lameesh@OfficialSherine@sherine pic.twitter.com/T3NKENIazP
— كلمة أخيرة مع لميس الحديدي (@KelmaAkhira) July 19, 2022
شيرين عبدالوهاب تحلق شعرها بعد طلاقها
وكانت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، فاجأت جمهورها بديسمبر الماضي في أوّل اطلالة لها بعد انفصالها عن الملحن حسام حبيب، وظهرت بلوك غريب، وقدّ قصّت شعرها بالكامل.
احبهااا 😭 #شيرين_فى_ابوظبي pic.twitter.com/8qLD07myK8
— 𝖠𝖻𝖽𝗎𝗅𝗋𝖺𝗁𝗆𝖺𝗇 (@1AbduIr) December 10, 2021
شيرين ظهرت باللوك الجديد في الصورة إلى جانب المنتج يوسف دندش، وقد أشعلت بها ضجة بمواقع التواصل الاجتماعيّ آنذاك
وأطلّت شيرين على جمهورها في أول حفل تحييه بعد الطلاق، والذي كان في مهرجان أم الإمارات.
ومازحت شيرين جمهورها على المسرح وقالت عن اللوك الجديد: “انا كده فقت”.