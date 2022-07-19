الثلاثاء, يوليو 19, 2022
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حياتنا

شيرين عبدالوهاب تفضح حسام حبيب وتطالب جمهورها بالتبول عليه.. مفاجآت صادمة كشفتها

باسل النجار
كتب باسل النجار
شيرين عبدالوهاب تفضح حسام حبيب watanserb.com
شيرين عبدالوهاب تفضح حسام حبيب
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وطن- خرجت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن صمتها بشأن أزمتها مع طليقها حسام حبيب، وكشفت مفاجآت صادمة لأول مرة عن علاقتهما وما حدث خلال الفترة الماضية.

شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

وفى مداخلة هاتفية عبر برنامج “كلمة أخيرة” مع لميس الحديدى، قالت شيرين عبدالوهاب:”حسام حبيب طلب 10 % من أرباح شغلى.. أنا اتجوز قرد ومارجعش ليه تانى.. ومش عايز أعرف حد اسمه حسام تانى”.

وتابعت الفنانة المصرية أنها تستحق أن تضرب “عشان طلعت قلت ما بيخدش منى فلوس.”

وأضافت:”أنا أسفة للناس عشان كدبت عليكوا، وهتعب عشان أرجع تانى شيرين اللى ضيعتها.. وعلاقتى بحسام عمرها ما كانت حب.”

وأكدت شيرين أنها كذبت على الجمهور، وكانت تحاول تجميل صورته؛ سعيًا للتخلص منه، لأنه أكثر شخص أذاها، حسب وصفها.

ووصفت الفنانة طليقها بأن “إنسان فاضي وقلبه أسود ومش بحبه.”

واستطردت:”حبِّتُه عقربة أنا في حياتي عمري ما اتأذيت بالشكل ده غير منه.. إنسان بيغتاب كل الناس.”

“اي حد يشوفه يبول على وجهه”

وأوضحت شيرين عبدالوهاب أنها حررت محضر رسمي في الشرطة لحسام حبيب، بعدم التعرض لها ولبناتها.

وفي جملة ساخرة قالت شيرين: “أطالب الشعب المصري والجمهور العربي، أي حد يشوف الإنسان دا يبول عليه”، لتطلب منها لميس الحديدي السكوت.

شيرين: “كنت بجمل صورته وكذبت كتير”

وقالت:”أنا عاوزة أستغفر ربنا على كذبي بشأنه طيلة الفترة السابقة، وعربيتي المرسيدس كانت باسمه، واتسرقت وإحنا في الساحل الشمالي وعاوز يعملي محضر يتهمني بسرقتها.”

وشددت شيرين عبدالوهاب في تصريحاتها لـ”لميس الحديدي” بأن فكرة عودتها لحسام حبيب “مستحيلة”، وقالت: “دا أنا أتجوز قرد ولا أتجوز حسام.”

واستطردت موجهة الحديث لطليقها:”فوق يا ابني واعرف أنت بتكلم مين.. أنا من القلعة.. دا أنا أتجوز الفيل أبو زلُّومة أو القرد اللي في جنينة الحيوانات ولا أرجع له تاني.”

“حسام حبيب أطلق النار علينا”

كما تحدثت شيرين عبد الوهاب عن واقعة ضرب الرصاص عليها في الاستوديو القاطن بمنزلها.

وأوضحت خلال مداخلتها مع لميس الحديدي:”عيالي في آخر يوم كانوا هيتضربوا بالرصاص، وكنا قاعدين في الأوضة بتاعت الاستوديو، فماسك العلبة اللي فيها رصاص وراح مديني رصاصة.”

واضافت:”وقالي خدي دي مني ليكي هدية، يمين بالله ده اللي حصل معايا، وهو كان معايا في الاستوديو عشان بنخلص شغل، وشغلنا مش بيخلص في 3 أو 4 أيام.”

شيرين عبدالوهاب تحلق شعرها بعد طلاقها

وكانت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، فاجأت جمهورها بديسمبر الماضي في أوّل اطلالة لها بعد انفصالها عن الملحن حسام حبيب، وظهرت بلوك غريب، وقدّ قصّت شعرها بالكامل.

شيرين ظهرت باللوك الجديد في الصورة إلى جانب المنتج يوسف دندش، وقد أشعلت بها ضجة بمواقع التواصل الاجتماعيّ آنذاك

وأطلّت شيرين على جمهورها في أول حفل تحييه بعد الطلاق، والذي كان في مهرجان أم الإمارات.

ومازحت شيرين جمهورها على المسرح وقالت عن اللوك الجديد: “انا كده فقت”.

حسام حبيب يهدد شيرين عبد الوهاب وبناتها بسلاح ناري والشرطة تقبض عليه

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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