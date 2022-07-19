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رياضة

دي يونج يراوغ برشلونة تحت أنظار مانشستر يونايتد!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
دي يونج يرغب فكرة الانتقال إلى مانشستر يونايتد watanserb.com
لاعب برشلونة فرينكي دي يونج ومدرب مانشستر يونايتد تين هاج
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وطن – يبدو أن نادي برشلونة قد ابتلع طعم نجمه الهولندي فرينكي دي يونج 25 عاماً، الذي يراوغ إدار الفريق الكتالوني في حسم مستقبله، بعلم مواطنه إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يرغب في التعاقد معه هذا الصيف.

وكشفت صحيفة (ميرور) البريطانية، نقلاً عن مصادر مقربة من النجم الهولندي دي يونج، بأن اللاعب ما زال في حوار مستمر مع المدرب تين هاج، كما أنه يوافق على فكرة الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

دي يونج يرواغ برشلونة

وأضافت الصحيفة، “لاعب برشلونة دي يوج لم يكشف رغبته في الرحيل بشكل علني، لاعتقاده بأن هذا الأمر سيضعف موقفه أمام برشلونة، في حال حصوله على الأموال من النادي”.

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كما وأشارت، ” صفقة دي يونج، أثارت الغضب الواسع لدى مشجعي مانشستر يونايتد، الذين ما زالوا لا يفهمون سبب إصرار النادي على البقاء مع برشلونة، لكن إدارة الشياطين الحمر والمدرب الجديد تين هاج يعرفان جيداً ما يريده اللاعب”.

وختمت، ” الهولندي دي يونج سيوافق على صفقة الانتقال إلى نادي مانشستر يونايتد، بمجرد الحصول على مستحقاته المالية من نادي برشلونة”.

وانتقل الهولندي فرينكي دي يونج إلى صفوف نادي برشلونة (البلوغرانا) في صيف 2019، قادماً من صفوف أياكس أمستردام بطل الدوري الهولندي الممتاز الموسم المنصرم.

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بصمات تين هاج

ونجح فريق مانشستر يونايتد في استعادة عافيته سريعاً، تحت قيادة المدرب الهولندي الجديد إريك تين هاج. في المباريات الودية للأندية قبيل بدء الموسم الجديد في شهر أغسطس/ آب المقبل.

فقد حقق مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، في الفوز في ثلاثة مباريات ودية، كان آخرها أمام كريستال بالاس، الثلاثاء، بنتيجة 3-1.

وكان نادي مانشستر يونايتد، قد تعاقد مع 3 لاعبين في سوق الانتقالات (الميركاتو) الصيفي، وهم الدنماركي كريستيان إريكسن، والهولندي تايرل مالاسيا، والأرجنتيني ليساندرو مارتينيز. كما ورحل عن صفوفه العديد من اللاعبين، من أبرزهم بول بوغبا، كافاني، خوان ماتا ولينجارد.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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