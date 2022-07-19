دي يونج يراوغ برشلونة تحت أنظار مانشستر يونايتد!

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وطن – يبدو أن نادي برشلونة قد ابتلع طعم نجمه الهولندي فرينكي دي يونج 25 عاماً، الذي يراوغ إدار الفريق الكتالوني في حسم مستقبله، بعلم مواطنه إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يرغب في التعاقد معه هذا الصيف.

وكشفت صحيفة (ميرور) البريطانية، نقلاً عن مصادر مقربة من النجم الهولندي دي يونج، بأن اللاعب ما زال في حوار مستمر مع المدرب تين هاج، كما أنه يوافق على فكرة الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

دي يونج يرواغ برشلونة

وأضافت الصحيفة، “لاعب برشلونة دي يوج لم يكشف رغبته في الرحيل بشكل علني، لاعتقاده بأن هذا الأمر سيضعف موقفه أمام برشلونة، في حال حصوله على الأموال من النادي”.

تقارير صحفية إسبانية تكشف عن وجود نية لدى إدارة فريق مانشستر يونايتد لسحب عرضهم لنادي برشلونة بخصوص شراء دي يونج 🤔 يحظى دي يونج بمتابعة كبيرة من قبل الشياطين الحمر لأجل التعاقد معه ولم شمله مع مدربه السابق إريك تين هاج 🤝 pic.twitter.com/Ha8WY7xenu — GOAL Arabia (@GoalAR) July 17, 2022

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كما وأشارت، ” صفقة دي يونج، أثارت الغضب الواسع لدى مشجعي مانشستر يونايتد، الذين ما زالوا لا يفهمون سبب إصرار النادي على البقاء مع برشلونة، لكن إدارة الشياطين الحمر والمدرب الجديد تين هاج يعرفان جيداً ما يريده اللاعب”.

وختمت، ” الهولندي دي يونج سيوافق على صفقة الانتقال إلى نادي مانشستر يونايتد، بمجرد الحصول على مستحقاته المالية من نادي برشلونة”.

برشلونة في ورطة.. الإدارة تبتلع طعم دي يونج! pic.twitter.com/lwdaeXjR8X — Kooora (@kooora) July 19, 2022

وانتقل الهولندي فرينكي دي يونج إلى صفوف نادي برشلونة (البلوغرانا) في صيف 2019، قادماً من صفوف أياكس أمستردام بطل الدوري الهولندي الممتاز الموسم المنصرم.

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بصمات تين هاج

ونجح فريق مانشستر يونايتد في استعادة عافيته سريعاً، تحت قيادة المدرب الهولندي الجديد إريك تين هاج. في المباريات الودية للأندية قبيل بدء الموسم الجديد في شهر أغسطس/ آب المقبل.

فقد حقق مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، في الفوز في ثلاثة مباريات ودية، كان آخرها أمام كريستال بالاس، الثلاثاء، بنتيجة 3-1.

أحد أفضل أهدافنا اليوم ⚡️👊 استمتعوا بمشاهدة ملخص مباراتنا التحضيرية ضد كريستال بالاس 🍿👇 #يونايتد | #الجولة_الصيفية22 — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) July 19, 2022

وكان نادي مانشستر يونايتد، قد تعاقد مع 3 لاعبين في سوق الانتقالات (الميركاتو) الصيفي، وهم الدنماركي كريستيان إريكسن، والهولندي تايرل مالاسيا، والأرجنتيني ليساندرو مارتينيز. كما ورحل عن صفوفه العديد من اللاعبين، من أبرزهم بول بوغبا، كافاني، خوان ماتا ولينجارد.

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