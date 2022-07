فيلم صيني إماراتي مشترك عن حرب اليمن يثير غضب مواقع التواصل.. ما علاقة سوريا؟

وطن– أثار الإعلان عن بدء تصوير فيلم Home Operation الذي يقوم ببطولته الفنان العالمي جاكي شان بتمويل صيني-إماراتي غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا والوطن العربي بسبب اختيار الشركة الصينية منطقة سورية دمرها النظام السوري لتصوير مشاهدهم، معتبرين أنها “استهزاء بدماء السوريين”.

واظهرت لقطات مصورة كشفت عن بدء تصوير الفيلم مجموعة من الممثلين يرتدون بدلات عسكرية مع عدد من الدبابات والعربات المصفحة بين المنازل والأحياء المدمرة جراء تعرّضها لقصف سابق.

وانتقد الناشط أحمد ماهر العكيدي، الفيلم، قائلا:” جاكي شان بيعمل فيلم عن قصة حقيقية لإجلاء موظفين ورعايا صينيين من اليمن في أعقاب هجوم عسكري فى 2015 إنتاج إماراتي مشترك، ومش لاقيين مكان مناسب للتصوير لمدينة مدمرة بالكامل وفيها أنقاض، قام بشار الأسد قالهم، تعالوا صوروا عندنا،، في مكان اسمه الحجر الأسود”.

وعلقت البرلمانية الأردنية السابقة، ديمة طهبوب على الفيلم بالقول:” صور جاكي شان في فيلمه الأخير في سوريا وحوله الأنقاض من كل مكان ذكرني بعنوان رواية (الراقصون على جراحنا)!!!!”.

وعبر المغرد إبراهيم الثلجي عن غضبه بالقول:” تصوير جاكي شان لفلم بمنطقة الحجر الأسود المدمرة هو تعبير صارخ عن موقف الحكومة الصينية التي شاركت نظام اسد في أبادة البشر وتدمير المدن واقتلاع الشجر ..موقف لن ينساه الشعب السوري”.

من جانبه، قال المغرد، أحمد، منتقدا الفيلم وبطل العمل جاكي شان:” الفيلم رح يتصور على انقاض وبقايا بيوت السوريين تبا لك يا جاكي شان”.

وقال الناشط السوري عمر الشغري:”إنه لأمر مخيب للآمال أن ترى قدوة في الفن يصبح جزءاً ومتواطئا في التطبيع الفني مع نظام الأسد بمشاركة الصين والإمارات”.

I’m very disappointed to see a role model like @EyeOfJackieChan being accomplice to the normalization of Assad regime alongside #UAE and #China pic.twitter.com/MWyDkAiBZN

— Omar Alshogre | عمر الشغري (@omarAlshogre) July 15, 2022