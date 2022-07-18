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شاهد لحظة سقوط منطاد طائر على متنه 28 سائحا بمدينة الأقصر المصرية

باسل النجار
كتب باسل النجار
لحظة سقوط منطاد في مدينة الأقصر watanserb.com
لحظة سقوط منطاد في مدينة الأقصر
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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط منطاد طائر على متنه 28 سائحا على الأرض في محافظة الأقصر جنوب مصر.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر أن المنطاد بدأ في النزول على الأرض بينما كان نحو 30 سائحا من جنسيات مختلفة على متنه يستغيثون.

وبحسب الفيديو فقد أسرع الأشخاص المتواجدين على الأرض لإنقاذ السياح، فيما قررت السلطات المصرية تعليق نشاط طيران المناطيد لحين التحقيق في الواقعة.

بيان وزارة الطيران حول الحادثة

وقالت وزارة الطيران المدني المصرية في بيان لها أنه “اثناء تنفيذ نشاط طيران البالون بمدينه الاقصر اليوم وبعد التأكد من الرصدة الجوية الصباحية حيث كانت سرعة الريح ٣ عقدة علي سطح الأرض و بعد إقلاع مجموعة من البالون ووصولها الي ارتفاع ٦٠ متر تقريبا حيث كانت سرعة الريح حوالي ٧ عقدة”.

وأوضحت الوزارة أنه “على هذا الارتفاع انحرف احد البالونات في اتجاه بالون اخر مما ادي الي قطع في البالون وقد هبط البالون الي الارض ووصول الركاب بسلام وعددهم ٢٨ عدا راكبين تعرضوا الي اصابات طفيفة وقد تم نقلهم بالاسعاف الي المستشفى للاطمئنان علي حالتهم”.

لماذا تتمز سياحة المنطاد في الأقصر عن تركيا والأرجنتين؟

وبطابعها الأثري الفريد الذي يميزها عن جميع بقاع العالم، تُعد منطقة الأقصر من بين أهم مناطق الجذب السياحي في مصر، حيث يكاد ينطق كل أثر فيها بتاريخ قدماء المصريين الذين عاشوا قبل آلاف السنين.

وإذا كانت رحلة المنطاد في كثير من البلاد مثل تركيا والأرجنتين ولندن، إلاّ أنّ رحلته في الأقصر لها طعم ومذاق مختلفان، لاحتوائها ثلث آثار العالم.

وأجمل ما في تلك التجربة أنك تستطيع أن تشاهد هذه الآثار أثناء التحليق في السماء، إلى جانب منظر النيل الجذاب والمدهش من أعلى.

وتوصف تجربة الطيران بالمنضاد في الأقصر بالتجربة المثيرة التي تستحق المغامرة، حيث يقلع من مكان بالقرب من معبد الرامسيوم بالبرّ الغربي بالأقصر، وتستغرق الرحلة من 30 إلى 45 دقيقة، بينما يبلغ الارتفاع الذي يصل إليه حوالي مسافة 1500 قدم.

وقبل الإقلاع يشاهد السائحون والمشاركون بالرحلة مراحل تجهيز البالون، بدءاً من نفخه بالهواء الساخن، وصولاً إلى تركيب أسطوانات غاز الهيليوم.

موعد الرحلة

وتنطلق الرحلة قبل وقت الشروق بـ30 دقيقة، ويمكن للسائحين الاستمتاع بالمناظر الجذّابة للمزارع الخضراء والمعالم السياحية بالمدينة الجميلة من آثار البر الغربي ومعبد حتشبسوت ومقابر النبلاء ووادي الملوك والملكات وتمثالي ممنون، إلى جانب المنظر الرائع للنيل، كل ذلك وهم يحلقون في سماء المدينة الجميلة.

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المصدريوتيوب ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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