الرئيسيةاقتصادسعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022
اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
- Advertisement -

وطن – شهدت أسعار الذهـب في سلـطنة عمان اليوم، الثلاثاء 19 يوليو 2022، انخفاضا طفيفا في مختلف الأعيرة التي يتم التعامل بها في السلطنة.

أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم

بلغ سعـر الذهــب عيار 24 بالريال العماني اليوم 21.16 ريالا للجرام، ما يعادل 54.95 دولارا.

بينما جاء سـعــر الذهــب عيار 22 عند 19.40 ريال للجرام ما يعادل 50.38 دولارًا.

وبلغ سعــر ذهـب عيار 21 سعره بالريال العماني 18.52 ريال بما يعادل 48.09 دولار، فيما جاء عيار 18 عند 15.87 ريالا، أي ما يعادل 41.22 دولار.

وبلغ سعر عيار 14 لأسعـار الذهب في سلطنة عمان، 12.34 ريال بما يعادل 32.06 دولار، بينما عيار 12 بلغ 10.58 ريال بما يعادل 27.48 دولار.

يأتي هذا فيما بلغت أسعار أوقية الذهب اليوم الثلاثاء 658.10 ريال بما يعادل 1,709 دولارًا، وسعـر الجنيه الذهب 148.13 ريال بما يعادل 384.69 دولار.

أما سـعـر كيلو الذهـب في سلطنة عمان اليوم فقد بلغ 21,161 ريالًا بما يعادل 54,955 دولارًا.

يشار إلى أن هذه الأسعار تأتي وفق أحدث رصد لأسعار الذهب في سلطنة عمان.

وكانت أسعار الذهب قد استقرت خلال تعاملات السبت في أول أيام الأجازة الأسبوعية للبورصات العالمية، بعد تراجعه الجمعة بضغط من ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في عقدين.

وجاءت خسائر الذهب الأسبوعية الكبيرة بعد إغلاقه لجلسة الخميس متراجعا بنحو 2%، بعد الارتفاع الكبير للدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية الآجلة.

ويتوقع الكثير من المستثمرين ومحللي الأسواق إقدام الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل في يوليو، وسط تأكيدات بأنه لن يقل عن 75 نقطة أساس.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة جاذبية العملة الأمريكية ذات العوائد الكبيرة على حساب الذهب عديم العوائد، ولهذا يستمر الطلب على السبائك بالتراجع.

المصدروطن - متابعات
شيراز ماضي
شيراز ماضي
اقرأ أيضاً
الهدهد

أول ظهور للفنان العُماني مدين مسلم من داخل المستشفى في الهند وتطورات حالته الصحية

الهدهد

الكشف عن سبب وفاة المخرج العماني أنيس الحبيب

اقتصاد

أرباح “قطر وعُمان للاستثمار” تهوي 73% بسبب ضغط الإيرادات

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الاثنين 18 يوليو 2022.. ارتفاع طفيف

الهدهد

براءة المختار الهنائي.. أول ظهور للصحفي العماني والكشف عن “الجندي المجهول” بالقضية

الهدهد

منخفض الهدير.. تحذيرات هامة للعمانيين بعد ما كشفته صور الأقمار الصناعية

الهدهد

سلطنة عمان: العثور على جثمان أحد المفقودين في شاطئ المغسيل

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأحد 17 يوليو 2022

الهدهد

سلطان عمان هيثم بن طارق.. هذا ما كان يحرص عليه والده طارق بن تيمور بشدة

حياتنا

فديو بيت مهجور في سلطنة عمان يصدر من داخله أهازيج زواج.. “وطن” تكشف حقيقته

الهدهد

حسابات إماراتية تروج لفيديو انفجار أنبوب نفط بسلطنة عمان وفرانس برس تكشف حقيقته (شاهد)

الهدهد

منخفض مداري يبدأ تأثيره على سلطنة عمان الأحد وهيئة الطيران تحذر

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا