ارتفاع جماعي كبير في أسعار العملات الرقمية.. هذا ما وصل له سعر “البيتكوين”!

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وطن- شهر أسعار العملات الرقمية اليوم الإثنين ارتفاعا كبيرا التريليون دولار، فيما صعد سعر عملة “البتكوين” إلى 22.4 ألف دولار بعد فترة ركود قرب مستويات الـ 20 ألف دولار.

واندفعت العملة الرقمية الأولى بقوة خلال الساعات الماضية حيث ارتفعت بتكوين خلال تعاملات، اليوم الإثنين، بحوالي 5% بينما نجحت في محو خسائر خلال أسبوع لتقفز بأكثر من 8% خلال تعاملات 7 أيام.

وتتداول بيتكوين الآن قرب مستويات الـ 22.43 ألف دولار بعدما بلغت في وقت سابق من تعاملات اليوم مستويات الـ 20.77 ألف دولار، وكانت بيتكوين سقطت لفترة وجيزة دون مستويات الـ 19 ألف دولار يوم 13 يوليو.

جاء ذلك تزامنا مع انحسار موجة الصعود العنيفة لمؤشر الدولار بعد تراجع تسعير الأسواق لخطوة الفيدرالي المقبلة بشأن زيادة أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس نزولًا إلى ما بين 50 إلى 75 نقطة أساس.

السوق الآن

ارتفعت عملة بينانس كوين 4% وبنسبة 13% خلال أسبوع إلى مستويات 260 دولار، وارتفعت الريبل 4% بينما زادت بنسبة 12% خلال أسبوع إلى مستويات 0.364 دولار.

كما ارتفعت كاردانو 6% إلى مستويات 0.44 دولار بينما زادت بنسبة 5% خلال أسبوع، وزادت سولانا بنسبة 6% إلى مستويات قرب الـ 43 دولار، بينما ترتفع بنسبة 20% خلال أسبوع.

وصعدت دوج كوين بنسبة 3% إلى مستويات 0.06 دولار بينما ترتفع بنسبة 2% خلال أسبوع، وارتفعت بولكا دوت 5% إلى مستويات 7.5 دولار وبنسبة 10% خلال أسبوع.

وزادت تراكس 2% إلى مستويات 0.068 دولار وارتفعت بنسبة 30 % خلال أسبوع، وارتفعت بوليجون ماتيك 18% إلى مستويات 0.77 دولار بينما زادت بنسبة 65% خلال أسبوع.

كما زادت أفالانش 10% إلى مستويات 21 دولار وارتفعت بنسبة 28% خلال أسبوع، وصعدت شيبا إينو في حدود 4% إلى مستويات 0.00001085 دولار.

جنون إيثريوم

ارتفعت عملة الإيثريوم خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين في حدود 9% بينما ارتفعت بنسبة 30% خلال أسبوع عند مستويات 1.34 ألف دولار، وقفزت القيمة السوقية للإيثريوم إلى مستويات 180 مليار دولار.

وفي المقابل نجحت إيثريوم في تسجيل مكاسب قوية خلال تعاملات شهر حيث قفزت بأكثر من 50%، إلا أنها لا تزال تتراجع بنسبة 61% منذ بداية العام.