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مؤثر.. “الفيديو” الأكثر رواجا في مصر لمسن يعيش على “الخبز الجاف” منذ سنوات

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
مسن يعيش على الخبز الجاف في مصر watanserb.com
مسن يعيش على الخبز الجاف في مصر
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وطن- راج مؤخرا مقطع فيديو من برنامج “طريق الخير” الذي يقدمه الإعلامي المصري علي فايز، والذي يعرف نفسه بـ”مذيع الغلابة “، حيث حصل على 15 مليون مشاهدة.

علي فايز “مذيع الغلابة” وحوار مؤثر مع مسن

وحصد المقطع كل هذه المشاهدات لما يختزنه من مشاعر وأحاسيس إنسانية صادقة، حيث كان “فايز” يجري لقاء مع مسن مصري يعيش ظروفا صعبة.

 

وظهر المذيع وهو يسأل الرجل عن عمره.. فيجيبه 86 عاماً، وسأله عن عمله فأجاب:” شغال عامل على الله في امور البناء”.

وعاد المذيع سؤاله ثانية عن عدد حروف اللغة العربية، وهعي أسئلة يطرحها المذيع على البسطاء بهدف مساعدتهم ماليا.

وعندما حار المسن في الإجابة همس المذيع في أذنه “فيها 28 حرفاً”، وحينها أعلن المذيع فوز المسن بجائزة البرنامج، طالباً من الحضور التصفيق له.

لقاء بالصدفة

وطلب علي فايز من المسن أن يختار الهدية من احد الصناديق التي وضعت أمامه، فاختار زجاجة عطر ثم ناوله “مذيع الغلابة” ظرفاً يحوي مبلغاً ماليا.

وعاود سؤاله: “كم سنة مضى على عملك”، فيرد عليه:”60 سنة”، كما كشف المسن في كلمات مؤثرة أنه كان يتناول الخبز الجاف لسنوات طويلة.

وحصد المقطع 15مليون مشاهدة، وفي مشهد تال يظهر مذيع “طريق الخير” مع المسن ذاته ويسأله، إن كان قد اتفق معه مسبقاُ على اللقاء الذي حصد 15 مليون مشاهدة أم جاء صدفة. فيرد الرجل:”بالصدفة”، ثم يناوله جائزة جديدة.

معدلات الفقر في مصر

وتشير التقارير والإحصاءات الواردة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، إلى أن البلاد تسير بخطوات حثيثة نحو أتون الفقر، حيث بات أكثر من 30 مليون مصري تحت مستوى خط الفقر.

وبحسب تقرير سابقة، فقد قفزت معدلات الفقر خطوات جنونية خلال العقدَين الماضيَين، من 16.7% عام 2000 إلى 29.7% عام 2021، وسط موجات متتالية من الوعود التي قطعتها الأنظمة الحاكمة على نفسها لتخدير شعوبها.

ولعلّ أكثرها ضجيجًا تلك التي شهدتها الأعوام السبع الماضية، إذ أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي على عام 2015، وهو العام الثاني لولايته الأولى، “عام الرخاء” ما أثار جدلا واسعا آنذاك.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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