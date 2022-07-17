الرئيسيةاقتصاد"تقترض حتى تستهلك".. تونس تقر بالاختناق الاقتصادي وصندوق النقد "منقذها"
اقتصاد

“تقترض حتى تستهلك”.. تونس تقر بالاختناق الاقتصادي وصندوق النقد “منقذها”

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
انهيار اقتصاد تونس watanserb.com
تفاقمت الأزمة الاقتصادية في تونس في العامين الأخيرين بشكل أثر في الوضع المعيشي والقدرة الشرائية مع ارتفاع كبير للأسعار
- Advertisement -

وطن – يعيش الاقتصاد التونسي وضعا صعبا، تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية الحادثة والتي نجمت عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووفقا لموقع “RT عربي” تضطر الحكومة التونسية للاقتراض من المؤسسات الدولية لتغطية استهلاكها، بحسب المتحدث باسم الحكومة نصر الدين النصيبي.

وقال متحدث الحكومة إنه سيتم توجيه الأموال التي تسعى الحكومة للحصول عليها من صندوق النقد الدولي لإنجاز مشروعات جديدة.

وأضاف في تصريحات متلفزة، أن هذه الأموال التي تسعى الحكومة للحصول عليها ستوجه أيضا لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار فيها بهدف خلق الثروة وتحسين عيش التونسيين والبنية التحتية و الخدمات وتسديد الديون.

وتابع: “تونس تضطر للاقتراض حتى تستهلك وذلك بسبب دعم المحروقات والمواد الأساسية وأجور موظفي الدولة ونفقات المؤسسات العمومية التي لا تنجح في تغطية جميع حاجياتها في وقت كان من المفروض فيه أن تجلب موارد للدولة وهو ما يتطلب إصلاحا”.

ووصف النصيبي المحادثات مع صندوق النقد للتوصل إلى اتفاق قرض بالصعبة، قائلا إن الصندوق حذر جدا وذلك بسبب فشل تونس في تطبيق اتفاقين سابقين ما أدى إلى خسارتها شيئا من ثقة صندوق النقد الدولي.

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في تونس، في العامين الأخيرين بشكل أثر في الوضع المعيشي والقدرة الشرائية مع ارتفاع كبير للأسعار وتراجع لافت لقيمة العملة المحلية (الدينار).

ورُصدت شكاوى عديدة من قِبل مواطنين حول نقص المواد الغذائية الأساسية بجانب ارتفاع الأسعار، ما أجبرهم على التوقف عن شراء اللحوم والفاكهة.

ارتفاع أسعار المواذ الغذائية في تونس

يُشار إلى أن الحرب في أوكرانيا والارتفاعات الضخمة في أسعار الغذاء والطاقة العالمية دفعت التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 8.1% في يونيو/ حزيران الماضي، ما زاد العبء على السكان الذين عانوا من تدهور مستويات المعيشة العقد الماضي، منذ ثورة تونس 2011.

وتراجع النمو الاقتصادي ليسجل 1.8 في المئة في الفترة بين 2011 و2020، فيما من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.5 في المئة هذا العام.

وتبلغ البطالة 16.8% بين السكان البالغ عددهم 12 مليون نسمة، وترتفع إلى 38.5% بين الشباب.

وبحسب مسؤولين تونسيين، سيصل عجز الميزانية إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ارتفاعا من التوقعات التي أشارت إلى 6.7%.

المصدرRT عربي
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

راشد الغنوشي يؤكد أن تونس على خطى “سريلانكا” ويشبه “سعيد” بـ”القذافي”

اقتصاد

الاقتصاد التونسي يعاني ضربة أخرى من الحرب في أوكرانيا

الهدهد

قيس سعيد يبعث برسالة لبشار الأسد ويشكره على “إبادة الشعب السوري”

الهدهد

الغنوشي والجبالي.. تجميد أرصدة واتهامات بالإرهاب لسياسيين في حزب النهضة.. ماذا يحدث في تونس؟

الهدهد

اقتناع الرئيس الجزائري بوجود مفاوضات بين تونس وإسرائيل دفعه لاتخاذ هذا القرار الحازم!

الهدهد

“المرزوقي” يشيد بعزيمة الحراك السوداني وثباته في وجه نظام انقلابي مدعوم من محور الشر

الهدهد

دستور تونس الجديد .. قيس سعيد ينصب نفسه “إلهاً لا يُسأًل عما يفعل”!

الهدهد

مزاعم مخطط استهداف قيس سعيد .. رئيس جبهة الخلاص يخشى حدوث هذا السيناريو

الهدهد

فيديو قد يكون سبباً في اعتقال حمادي الجبالي بتونس .. ما علاقة الإمارات؟!

الهدهد

شركة جزائرية شهيرة تسخر من الإنجاز المزعوم للسباح التونسي نجيب بلهادي!

تقارير

دستور تونس الجديد: ما الجديد ومن وراءه؟!

الهدهد

نور الدين الطبوبي يكشف عن مخططات لإخضاع تونس للتطبيع لمحاصرة الجزائر

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا