احذفه فوراََ…واتساب يحذر مستخدميه من تطبيق خبيث

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وطن– أصدر ويل كاثكارت، الرئيس التنفيذي لشركة واتساب، تحذيرًا لمستخدمي أندرويد، من خطورة الإصدارات المزيفة من تطبيق المراسلة الفورية.

وفي سلسلة من التغريدات، عبر حسابه الشخصي على تويتر، أشار ويل إلى أنه “تم العثور على العديد من المستخدمين يلجأون إلى تطبيق يدعى Hey WhatsApp، يحتوي على برامج خبيثة تسرق البيانات الشخصية الحساسة وهو خاص بمطور هاي مودز (Hey Mods).”

وقال إن هذا التطبيق مصمم لسرقة البيانات الشخصية الحساسة المخزنة على هواتف أندرويد، وفقا لما أورده موقع indiatimes

خدعة لسرقة المعلومات الشخصية

وأضاف كاثكارت “تعِدٌ هذه التطبيقات بميزات جديدة ولكنها مجرد خدعة لسرقة المعلومات الشخصية المخزنة على هواتف الأشخاص”.

وعثر على التطبيق خارج متجر غوغل بلاي ولكن لحسن الحظ يمكن لبرنامج “غوغل بلاي بروتيكت” (Google Play Protect) الآن اكتشاف وتعطيل هذه الإصدارات الضارة والمزيفة من واتساب.

كما نصح ويل المستخدمين، بضرورة تحذير الأصدقاء وأفراد الأسرة الذين يستخدمون هذا التطبيق الضار.

وأشار كذلك إلى أن واتساب سيستمر في العمل على حظر هذه الأنواع من التطبيقات من أجهزة أندرويد.

في الواقع، هذه ليست المرة الأولى التي يحذر فيها WhatsApp المستخدمين من استخدام إصدارات معدلة من WhatsApp. تمتلك الشركة صفحة أسئلة وأجوبة كاملة حيث تخبر المستخدمين أنه يمكن حظر حساباتهم بشكل دائم إذا تم اكتشافهم يستخدمون إصدارات غير مدعومة من التطبيق.

كما تقول الشركة “إذا لم تقم بالتبديل إلى التطبيق الرسمي بعد أن تم حظره مؤقتا، فقد يتم حظر حسابك نهائيا من استخدام واتس آب.”

ما هي تطبيقات واتساب التابعة لجهات خارجية؟

تطبيقات واتساب التابعة لجهات خارجية أو غير المدعومة هي إصدارات معدلة من التطبيق تم تطويرها بواسطة جهات خارجية وهي تنتهك شروط خدمة WhatsApp.