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رياضة

العداءة بسنت حميدة تكشف عن قرار انسحابها من بطولة العالم 2022

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
العداء المصرية بسنت حميدة في دورة ألعاب البحر المتوسط watanserb.com
بسنت حميدة العداء المصرية الأولمبية
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وطن – كشفت العداء الأولمبية المصرية بسنت حميدة 25 عاماً، السبت، عن سبب قرار انسحابها من بطولة العالم لألعاب القوى 2022 الحالية.

وقالت العداء حميدة عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، ” للتوضيح بشأن الأخبار الخاطئة المتداولة عن قرار انسحابي من بطولة العالم المقامة في أمريكا الآن”.

انسحاب بسنت حميدة من بطولة ألعاب القوى 2022

وأردفت حميدة، ” كل الناس تعلم بإعتذاري عن بطولة أفريقيا التي كان موعدها قبل دورة ألعاب البحر المتوسط بأسبوعين فقط، وهذه مدة غير كافية للعلاج بسبب الإصابة، لكنني قررت المشاركة في الألعاب المتوسطة الأخيرة على مسؤوليتي رغم الألم من الإصابة”.

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كما وأضافت، ” كنت متواجدة في مقر اللجنة الطبية المصرية في دولة الجزائر يومياً في ساعات الصباح، ومساءً من أجل العلاج طوال فترة الإقامة على مدار أسبوع كامل قبل المنافسة. كما ويمكن لمسؤولي اللجنة الطبية التأكيد على كلامي”.

إصابة بسنت حميدة

واستكملت العداءة حميدة حديثها، ” حتى أستطيع اللعب، كنت أتناول جميع المسكنات الممكنة حتى لا أشعر بالألم، وأنا في الوقت الحالي في مرحلة العلاج الصحيح والتأهيل الجيد. لكي أتمكن من خوض المشاركات الدولية القادمة”.

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وختمت، ” لم أرغب في الحديث في هذا الموضوع، لكن كمية الأخبار الخاطئة والتعليقات السلبية غير اللائقة تطلب مني ذلك. شكراً لمساندتكم الدائم لي، وأراكم قريباً في انتصارات دولية قادمة وأرقام قياسية جديدة تحت علم مصرنا الحبيبة”.

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وكانت المصرية بسنت حميدة، قد حصدت ميداليتين ذهبيتين في سباق مسافة 100 مترا و200 مترا، في دورة ألعاب البحر المتوسط الأخيرة في مدينة وهران الجزائرية.

يشار إلى أن بطولة العالم لألعاب القوى 2022، تقام في الوقت الحالي. في مدينة يوجين بولاية أوريغون الأمريكية، كما وستنتهي فعالياتها في ال24 من شهر يوليو/ تموز الجاري.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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