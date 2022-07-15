منخفض مداري يبدأ تأثيره على سلطنة عمان الأحد وهيئة الطيران تحذر

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وطن- أصدرت الأرصاد العمانية التنبيه رقم (1) للحالة الجوية في بحر خلال الأيام القادمة، مؤكدة قدوم منخفض مداري يؤثر على أجواء سلطنة عمان اعتبارًا من الأحد.

وبحسب التنبيه الأول، “توضح آخر صور الأقمار الإصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة التي تشكل منطقة ضغط توضح آخر صور الأقمار الإصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى تشكل منطقة جوي منخفض شمال شرق بحر العرب ويتمركز حاليا بالقرب من السواحل الهندية (كوجرات)، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بأقل من 17 عقدة، وتشير التوقعات إلى إحتمال تطوره خلال هذه الليلة وصباح الغد إلى منخفض مداري مع تحركه باتجاه الغرب نحو سواحل بحر عمان خلال اليومين القادمين، حيث من المحتمل أن تبدأ تدريجيا التأثيرات من صباح يوم الأحد ۱۷ پولیو ۲۰۲۲م وتستمر لعدة أيام قادمة”.

تهيؤ الأجواء لسقوط الأمطار

وأكد التنبيه على أن يوم السبت 16 يوليو ۲۰۲۲ سيشهد “انتشار السحب المتوسطة والعالية على معظم أجواء سلطنة عمان مع فرص لهطول أمطار متفرقة على جبال الحجر والمناطق المجاورة، ويكون البحر هاديء الموج على سواحل بحر عمان ويصل أقصى ارتفاع له مترأ وربع المتر، وهائج الموج على سواحل بحر العرب ويصل أقصى ارتفاع أربعة أمتار”.

بداية تأثير المنخفض

وأوضح تنبيه الأرصاد العمانية بأن الأحد 17 يوليو 2022 سيشهد “بداية تأثير المنخفض الجوي على أجواء سلطنة عمان مع دخول السحب الركامية الماطرة على محافظات جنوب الشرقية وشمال الشرقية،

وجنوب محافظة مسقط وعلى أجزاء متفرقة من محافظة الوسطى، مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة تترواح ما بين ٢٠ و ٦٠ ملم.

التأثير المتوقع للمنخفض المداري

أشار التنبيه إلى هطول أمطار متفاوتة الغزارة تترواح بين ٢٠ و ٦٠ ملم تؤدي لجريان الأودية والشعاب، وكذلك هبوب رياح تتراوح سرعتها من 15 إلى 30 عقدة (30 كم اس / 60 كم/ساعة).

كما نبه إلى انخفاض الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار الرعدية. يكون البحر هائج الموج على سواحل بحر عمان وبحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له أربعة أمتار.. فرص امتداد مياه البحر على بعض الأجزاء الساحلية المنخفضة.

أما يوم الإثنين 18 يوليو 2022 سيمتد نطاق تأثير المنخفض الجوي المداري ليشمل محافظات مسقط وشمال الشرقية وجنوب الشرقية والوسطى والداخلية وجنوب الباطنة وشمال الباطنة والبريمي والظاهرة ومستدم مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة تترواح بين ۳۰ و ۸۰ ملم.

التأثير المتوقع ليوم الإثنين

لفت التنبيه إلى أنه مع هطول أمطار متفاوتة الغرارة تترواح بين ۳۰ و ۸۰ ملم تؤدي لجريان الأودية والشعاب، سيرافق ذلك هبوب رياح تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 عقدة (40 كم اس / 80 كم / ساعة). انخفاض الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار الرعدية.

أما البحر وفقا للتنبيه في ذلك اليوم، فسيكون هائج الموج على سواحل بحر عمان وبحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له أربعة أمتار. استداد مياه البحر على بعض الأجزاء الساحلية المنخفضة.

ووفقا للتنبيه، فقد أهابت هيئة الطيران المدني بالجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية، والحذر عند ارتياد البحر خلال هذه الفترة، كما تدعو الجميع إلى متابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.