بعد التكهنات والإغراءات .. رونالدو يحسم أمره مع مانشستر يونايتد بصورة

وطن – يبدو أن صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو صاحب ال37 عاماً، قد حسم أمر مستقبله مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد نشره صورة مؤخرة عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر البرتغالي رونالدو لاعب مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر)، الخميس، وهو يمارس التمرين الرياضي معلقاً عليها: ” العمل بجد”. مرفق رمز العضلات في تعليقه.

لكن المفلت في صورة رونالدو الأخيرة، هو ارتدائه شرط ناديه الحالي مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر). الذي فسره البعض على أنه سيتراجع عن فكرة الرحيل ويستمر لموسم آخر داخل قلعة (أولد ترافورد).

وقالت صحيفة (ذا صن) البريطانية، في تقرير لها، بأن الصورة تعتبر بمثابة المؤشر على بقاء رونالدو مع مانشستر يونايتد، بعد أن ظهر في صورة وهو يرتدي شورت الفريق الإنجليزي الموسم المنصرم. وسط العروض القوية والغموض حول مستقبله.

وكانت تقارير، قد تحدثت في وقت سابق، عن رغبة الدون رونالدو في مغادرة مانشستر يونايتد هذا الصيف، بعد رسالته التي وجهها إلى إدارة النادي. بطالب فيها بالسماح له بالرحيل في حال تلقيه العرض المرضي.

Thomas Tuchel has decided against Cristiano Ronaldo signing, as things stand. Jorge Mendes had talks with Todd Boehly but final decision has always been up to the manager. 🔵 #CFC

Chelsea are now focused on different deals – Tuchel isn’t keen on signing Cristiano. pic.twitter.com/Fa19FcPhNX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2022