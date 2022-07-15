بالفيديو.. أُنس جابر تنفي دعمها لدستور قيس سعيد وتوضح حقيقة ما أشيع عن موقفها

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وطن- ردت اللاعبة التونسية أنس جابر، نجمة التنس العالمية على ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي من دعمها لمشروع الدستور الذي دشنه الرئيس الانقلابي قيس سعيد، خاصة بعد استقباله لها ومنحها أعلى وسام استحقاق رياضي.

وقالت “جابر” في مقطع فيديو متداول حول هذه المزاعم: ” حبيت أوضح أن قولي لكلمة “نعم” هي للذين يطمحون بالوصول إلى بعيد..أنا رياضية ونفتخر بهذا وليس لي علاقة بالسياسة”.

ووجهت رسالة للشباب قائلة: آمنوا بقدراتكم حتى تصلوا لما تحبون”.

وكانت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي قد زعمت أن أنس جابر دعت للتصويت بنعم لمشروع الدستور الجديد الذي من المفترض أن يصوت عليه التونسيين يوم 25 يوليو/تموز الجاري.

لاعبت لاعبة إسرائيلية لأنها لا تقحم السياسة في الرياضة .

ودعت للتصويت بنعم للديكتاتورية الناشئة لأن الرياضة في صلب السياسة .#سحقا#أنس_جابر — زياد المزغني (@ziedmezghanni) July 15, 2022

الرئيس التونسي يكرم أنس جابر

وكان الرئيس التونسي قد منح أنس جابر (27) عاماً، نجمة كرة التنس العالمية، الخميس، أعلى وسام استحقاق رياضي بعد الانجاز التاريخي على مستوى أفريقيا والوطن العربي بالوصول إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس المفتوح في العاصمة البريطانية (لندن).

وكرم الرئيس التونسي قيس بن سعيد، اللاعبة جابر خلال استقباله لها، بحضور زوجها ومعدها البدني كريم كمون ومدربها عصام الجلالي وعائلتها داخل القصر الجمهور، بأعلى وسام رياضي في دولة تونس.

Merci à son excellence Monsieur le Président Kaïs Saïed pour son accueil au Palais Présidentiel ! 🇹🇳 pic.twitter.com/cqIbbOEaAF — Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) July 14, 2022

سفيرة لتونس

وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها، ” تكريم اللاعبة أنس جابر، جاء تقديراً لإنجازها الرياضي اللافت واعترافاً بمساهمتها في مزيد إعلاء الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية”.

وأردف البيان، ” كانت بالفعل سفيرة لتونس وعرفت بوطننا العزيز وبقدرات شبابه، حينما تتوفر له الشروط والوسائل التي تتيح له التميز والتألق في كافة المجالات”.

رئيس الجمهورية #قيس_سعيّد يشرف على موكب تكريم البطلة العالمية التونسية السيّدة #أنس_جابر حيث تمّ تقليدها الصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع الرياضة تقديرا لإنجازها الرياضي اللافت واعترافا بمساهمتها في مزيد إعلاء الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية. #TnPR pic.twitter.com/dCsZSuurKR — Tunisian Presidency – الرئاسة التونسية (@TnPresidency) July 14, 2022

وكانت أنس جابر قد توجت بلقبين هذا العام في دورتي مدريد وبرلين، لكنها فشلت في التتويج بلقب ويمبليدون أعرق البطولات الدولية في كرة التنس، بعد خسارتها أمام منافستها الكازاخستانية إيلينا ريباكينا في نهائي البطولة.