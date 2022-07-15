الجمعة, يوليو 15, 2022
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بالفيديو.. أُنس جابر تنفي دعمها لدستور قيس سعيد وتوضح حقيقة ما أشيع عن موقفها

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
أُنس جابر watanserb.com
أُنس جابر
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وطن- ردت اللاعبة التونسية أنس جابر، نجمة التنس العالمية على ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي من دعمها لمشروع الدستور الذي دشنه الرئيس الانقلابي قيس سعيد، خاصة بعد استقباله لها ومنحها أعلى وسام استحقاق رياضي.

وقالت “جابر” في مقطع فيديو متداول حول هذه المزاعم: ” حبيت أوضح أن قولي لكلمة “نعم” هي للذين يطمحون بالوصول إلى بعيد..أنا رياضية ونفتخر بهذا وليس لي علاقة بالسياسة”.

ووجهت رسالة للشباب قائلة: آمنوا بقدراتكم حتى تصلوا لما تحبون”.

وكانت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي قد زعمت أن أنس جابر دعت للتصويت بنعم لمشروع الدستور الجديد الذي من المفترض أن يصوت عليه التونسيين يوم 25 يوليو/تموز الجاري.

الرئيس التونسي يكرم أنس جابر

وكان الرئيس التونسي قد منح أنس جابر (27) عاماً، نجمة كرة التنس العالمية، الخميس، أعلى وسام استحقاق رياضي بعد الانجاز التاريخي على مستوى أفريقيا والوطن العربي بالوصول إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس المفتوح في العاصمة البريطانية (لندن).

وكرم الرئيس التونسي قيس بن سعيد، اللاعبة جابر خلال استقباله لها، بحضور زوجها ومعدها البدني كريم كمون ومدربها عصام الجلالي وعائلتها داخل القصر الجمهور، بأعلى وسام رياضي في دولة تونس.

سفيرة لتونس

وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها، ” تكريم اللاعبة أنس جابر، جاء تقديراً لإنجازها الرياضي اللافت واعترافاً بمساهمتها في مزيد إعلاء الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية”.
وأردف البيان، ” كانت بالفعل سفيرة لتونس وعرفت بوطننا العزيز وبقدرات شبابه، حينما تتوفر له الشروط والوسائل التي تتيح له التميز والتألق في كافة المجالات”.

وكانت أنس جابر قد توجت بلقبين هذا العام في دورتي مدريد وبرلين، لكنها فشلت في التتويج بلقب ويمبليدون أعرق البطولات الدولية في كرة التنس، بعد خسارتها أمام منافستها الكازاخستانية إيلينا ريباكينا في نهائي البطولة.

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المصدرتويتر, رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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