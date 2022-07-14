نور الدين البحار وحقيقة هروبه من معسكر منتخب مصر من أجل الأهلي

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وطن- تداولت خلال الساعات الماضية أنباء عن هروب نور الدين البحار لاعب اتحاد جدة السعودي، من معسكر تدريب منتخب مصر للشباب، من أجل التوقيع مع فريق الأهلي المصري.

ونفى المصري نور الدين البحار، حقيقة تلك الأنباء المتداولة، في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (الانستغرام)، قائلاً: ” مساء الخير على كل من يتواجد على صفحتي الشخصية، أنفى كل ما يتردد من أكاذيب وأقاويل عن أي مفاوضات متداولة، بشأني في الساعات الأخيرة”.

حقيقة هروب نور الدين البحار

وقال موقع (بطولات) المصري نقلاً عن مصادر خاصة له، ” نور الدين البحار لم يهرب من المعسكر، واللاعب خرج من حسابات الجهاز الفني في ال7 من شهر يوليو، ولم يكن من ضمن ال23 لاعباً المشاركين في البطولة العربية”.

ادارة نادي #الاتحاد السعودي تستدعي اللاعب نور الدين #البحار من معسكره مع منتخب #مصر للشباب وتقدم مذكرة احتجاج رسمية بعد دخول أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي المصري في مفاوضات مع اللاعب اثناء وجوده مع المنتخب.#الديربي@alweeamnews @EFA @AlAhly @ittihad pic.twitter.com/EyMDGvo6Y0 — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) July 14, 2022

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وأردف الموقع، ” اللاعب كان متواجداً في معسكر المنتخب في الاسماعيلية، والذي ينتهي 7 يوليو قبل عيد الأضحى المبارك، كما أنه أكد ارتباطه بالسفر إلى بريطانيا لحضور تخرج شقيقته. وهو ما وافق عليه الجهاز الفني”.

أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي يرد على ما تردد بشأن اختراقه لمعسكر منتخب الشباب من أجل التوقيع مع نور الدين البحار لاعب اتحاد جدة السعودي 👀 pic.twitter.com/teFhQjCZYo — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) July 14, 2022

كما وختم، ” اللاعب كان متواجد في الوقت الحالي في بريطانيا، وليس في نادي اتحاد جدة السعودي”.

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وتداولت أنباء في الآونة الأخيرة عن هروب اللاعب نور الدين البحار، من معسكر منتخب مصر للشباب، بعد محاولات مدير التعاقدات في نادي الأهلي المصري أمير توفيق للتعاقد معه خلال تواجده في دولة مصر.

من هو نور الدين البحار؟!

هو اللاعب نور الدين البحار، مصري الجنسية من مواليد الأول من شهر يناير عام 2004، ولد في المملكة العربية السعودية. يلعب مع صفوف نادي اتحاد جدة السعودي.

كما ويلعب المصري البحار مع فريق اتحاد جدة في مركز خط الوسط، حيث أصبح من الركائز الأساسية في قطاع الناشئين داخل النادي السعودي.

🚨نور الدين البحار عبر الانستقرام : pic.twitter.com/h6HQGTgozl — ITTIAziz (@ittiaziz_) July 14, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن بطولة كأس العرب للشباب. تحت سن 20 عاماً، والتي ستقام في المملكة العربية السعودية خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/ آب 2022.

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