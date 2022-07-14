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مفاجأة بشأن المصريين الـ6 ضحايا حادث السير في الإمارات.. أحدهم متورط بقضية مخدرات

باسل النجار
كتب باسل النجار
مصرع 6 مصريين في الإمارات watanserb.com
مصرع 6 مصريين في الإمارات

وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، الأربعاء، بخبر مصرع 6 مصريين في الإمارات خلال حادث سير مروع بطريق “رأس الخيمة”.

مصرع 6 مصريين في الإمارات

وبحسب وسائل إعلام إماراتية فقد وقع الحادث جراء اختلال عجلة القيادة بالسيارة التي كان يستقلها الضحايا الـ6، بعدما اصطدموا بسيارة نقل ثقيل.

وكانت غرفة العمليات في الشارقة تلقت بلاغًا بالحادث، وعلى أثره وجهت إدارة العمليات المركزية فرقة إنقاذ.

ليتبين عند وصولها إلى الموقع؛ وفاة 5 مقيمين مصريين في الإمارات وإصابة آخر لفظ أنفاسه الأخيرة عند وصوله إلى المستشفى.

وبحسب ما كشف موقع “القاهرة24” فإن التحريات الأولية حول المصريين المتوفين بحادث على طريق الدائري في الإمارات، أفادت بأن أحد المتسببين في الحادث؛ سبق اتهامه في قضية مواد مخدره بالدولة الخليجية.

وقال أحد شهود العيان على حادث التصادم، إن التكليفات المادية تخطت 65 ألف درهم، حيث قام أحد المواطنين الإماراتيين بالتبرع بـ 35 ألف درهم.

جميع الضحايا من قرية “ديرب الخضر”

وقام المصريون المقيمون بدولة الإمارات، بجمع باقي المبلغ، ويتم إنهاء الإجراءات للتصريح بنقل الجثامين إلى القاهرة تمهيدًا لدفنها.

وحصل “القاهرة 24” على أسماء ضحايا حادث الإمارت، وجميعهم من قرية “ديرب الخضر” التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية.

وهم: رامي الوصيف، إيهاب صالح، محمود عبد الرحمن، أحمد على خاطر، أحمد ناصر وهبة، وشريف ملهم يوسف الحنفي.

هذا وتتولى الجهات المرورية المختصة في الإمارات الآن؛ ملف الحادث، لمعرفة ملابساته وتفاصيله واستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.

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المصدرالقاهرة24 ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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