محمد بن سلمان لن يستقبل بايدن كما فعل مع ترامب .. من الشخصية التي ستكون في استقباله!؟

وطن – كشفت الباحثة سينزيا بيانكو بأن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز هو من سيستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن بالمطار لدى وصوله المقرر يوم الجمعة لمدينة جدة في زيارته المرتقبة للسعودية.

وقالت “بيانكو” في تغريدة لها أن من سيستقبل بايدن ليس محمد بن سلمان إنما نائب أمير مكة وهذه إشارة سيئة لولي العهد حسب قولها.

كما ذكرت بأن أمير الرياض هو من كان في استقبال الرئيس الأمريكي الاسبق باراك أوباما، في حين استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز شخصيا الرئيس السابق دونالد ترامب.

You can tell *a lot* by who receives a guest in #SaudiArabia. #Biden will be received by deputy governor of #Mecca. This is a *very* bad sign. Reminds of #Obama being received by governor of #Riyadh.#Trump was of course received by #MbS himself. pic.twitter.com/SHslM9BQLG — Dr. Cinzia Bianco (@Cinzia_Bianco) July 13, 2022

وعلى الرغم من أنه لا يوجد تأكيد رسمي من السلطات السعودية حول هوية من سيكون في استقبال “بايدن”، يترصد المتابعون والمحللون أدق التفاصيل المتعلقة بزيارة بايدن للمملكة، وكانت مسألة الاستقبال من بين الأمور الأكثر ترقبًا نظرًا لما تحدثه في العادة من لغط في أروقة السياسة وفي الإعلام الأمريكي.

وكانت التساؤلات تتردد بشأن ما إذا كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أو الأمير محمد بن سلمان سيكون في استقبال بايدن عندما يصل إلى جدة.

وقالت حسابات سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي إن ”نائب أمير منطقة مكة المكرمة هو من سيتولى مهمة الاستقبال“.

سيتشرف الرئيس بايدن بأن يكون في استقباله سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز يوم الجمعة القادم في جدة 🇸🇦🇺🇸 pic.twitter.com/oWfmOFtK9x — Turki Alqahtani (@TurkiiSR) July 13, 2022

ولا تعتبر زيارة بايدن هذه ”زيارة دولة“ كما ورد في تقرير لشبكة سي أن أن الأمريكية، كما يعتبر توجه بايدن لجدة بدل العاصمة (الرياض) أمرًا نادر الحدوث، مقارنة بأسلافه من الرؤساء الأمريكيين.