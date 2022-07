محمد بن سلمان لن يستقبل بايدن كما فعل مع ترامب .. من الشخصية التي ستكون في استقباله!؟

وطن – كشفت الباحثة سينزيا بيانكو بأن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز هو من سيستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن بالمطار لدى وصوله المقرر يوم الجمعة لمدينة جدة في زيارته المرتقبة للسعودية.

وقالت “بيانكو” في تغريدة لها أن من سيستقبل بايدن ليس محمد بن سلمان إنما نائب أمير مكة وهذه إشارة سيئة لولي العهد حسب قولها.

كما ذكرت بأن أمير الرياض هو من كان في استقبال الرئيس الأمريكي الاسبق باراك أوباما، في حين استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز شخصيا الرئيس السابق دونالد ترامب.

You can tell *a lot* by who receives a guest in #SaudiArabia. #Biden will be received by deputy governor of #Mecca. This is a *very* bad sign. Reminds of #Obama being received by governor of #Riyadh.#Trump was of course received by #MbS himself. pic.twitter.com/SHslM9BQLG

— Dr. Cinzia Bianco (@Cinzia_Bianco) July 13, 2022