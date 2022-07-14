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محمد بن سلمان لن يستقبل بايدن كما فعل مع ترامب .. من الشخصية التي ستكون في استقباله!؟

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
استقبال بايدن السعودية watanserb.com
الرئيس الأمريكي جو بايدن

وطن – كشفت الباحثة سينزيا بيانكو بأن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز هو من سيستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن بالمطار لدى وصوله المقرر يوم الجمعة لمدينة جدة في زيارته المرتقبة للسعودية.

وقالت “بيانكو” في تغريدة لها أن من سيستقبل بايدن ليس محمد بن سلمان إنما نائب أمير مكة وهذه إشارة سيئة لولي العهد حسب قولها.

كما ذكرت بأن أمير الرياض هو من كان في استقبال الرئيس الأمريكي الاسبق باراك أوباما، في حين استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز شخصيا الرئيس السابق دونالد ترامب.

وعلى الرغم من أنه لا يوجد تأكيد رسمي من السلطات السعودية حول هوية من سيكون في استقبال “بايدن”، يترصد المتابعون والمحللون أدق التفاصيل المتعلقة بزيارة بايدن للمملكة، وكانت مسألة الاستقبال من بين الأمور الأكثر ترقبًا نظرًا لما تحدثه في العادة من لغط في أروقة السياسة وفي الإعلام الأمريكي.

وكانت التساؤلات تتردد بشأن ما إذا كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أو الأمير محمد بن سلمان سيكون في استقبال بايدن عندما يصل إلى جدة.

وقالت حسابات سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي إن ”نائب أمير منطقة مكة المكرمة هو من سيتولى مهمة الاستقبال“.

ولا تعتبر زيارة بايدن هذه ”زيارة دولة“ كما ورد في تقرير لشبكة سي أن أن الأمريكية، كما يعتبر توجه بايدن لجدة بدل العاصمة (الرياض) أمرًا نادر الحدوث، مقارنة بأسلافه من الرؤساء الأمريكيين.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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