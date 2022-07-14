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لماذا احتجزت الشرطة الإسرائيلية أحد حراس الرئيس الأمريكي بايدن؟

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
احتجاز أحد حراس بايدن watanserb.com
الشرطة الاسرائيلية تحتجز أحد حراس بايدن

وطن – أعلن متحدث باسم جهاز الخدمة السرية الأمريكي، أن الشرطة الإسرائيلية احتجزت أحد أعضاء الوكالة لفترة وجيزة بعد مزاعم عن مواجهة جسدية.

وحسب موقع “تايمز اوف اسرائيل” فقد قال المتحدث في تصريحات صحفية، إنه تم إعادة العميل إلى الولايات المتحدة قبل رحلة الرئيس جو بايدن إلى إسرائيل.

وأفاد ناشطون بأن هذا العنصر الأمني دفع امرأة في حانة بالقدس المحتلة.

ولم توجه شرطة الاحتلال أي تهمة ضد عضو الجهاز الخاص بحماية الرئيس الأمريكي والشخصيات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وأضاف المتحدث أن الوكالة ستجري المزيد من التحقيقات في الحادث.

كما أشارت تقارير إعلامية إلى أنه تمت ترحيل العنصر الأمني إلى الولايات المتحدة.

حدثت هذه الواقعة قبل من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى إسرائيل التي بدأت أمس الأربعاء، ضمن جولة شرق أوسطية ستقوده لاحقه إلى السعودية، بعد زيارته للضفة الغربية.

في سياق متصل، توقفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، عن اعتقال أي فلسطيني في أنحاء الضفة الغربية، بهدف تجنب وقوع مواجهات عنيفة وشهداء فلسطينيين خلال زيارة الرئيس الأمريكي بايدن إلى إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن السياسة الإسرائيلية هي تنفيذ فقط الاعتقالات التي يتم تعريفها على أنها “عاجلة”، أي في حال كانت شبهات بأن فلسطينيا كان في طريقه لتنفيذ عملية، وهي ادعاءات دائما ما يسوقها الاحتلال لتبرير الاعتقالات.

كما تم تأجيل ثلاث عمليات هدم لبيوت منفذي عمليات عدائية، كانت المحكمة العليا وافقت عليها، حيث أُجل تنفيذ العملية لما بعد زيارة الرئيس الأمريكي.

وصول بايدن إلى اسرائيل

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل، الأربعاء، في مستهل جولته الشرق أوسطية الأولى منذ انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وحطت طائرة الرئاسة الأمريكية، في مطار بن غوريون، في تل أبيب في إسرائيل، في أولى محطات الرحلة التي ستشمل الضفة الغربية والسعودية.

وفور وصوله، قال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي: “علاقتنا مع إسرائيل أقوى وأعمق مما كانت عليه في السابق”.

وأضاف: “سنناقش حل الدولتين من أجل إحلال السلام في المنطقة”، مشيرا إلى أن السلام مهم جدا لشعوب المنطقة.

ويتوجه بايدن الجمعة إلى السعودية على متن الطائرة الرئاسية “إيرفورس وان” في أول رحلة مباشرة غير مسبوقة بين إسرائيل والمملكة التي لا تعترف بها.

ومن المنتظر أن يتناول بايدن ملف حقوق الإنسان، ويناقش أيضا قطاع النفط في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا، وأيضا مسألة التطبيع، وفق “فرانس 24”

المصدرتايمز اوف اسرائيل
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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