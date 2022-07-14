كيف يقوم طاقم الطائرة بإعداد الطعام على متن الطائرة؟! (صور)

وطن – كيف يقوم طاقم الطائرة بإعداد الطعام على متن الطائرة؟! وكيف يتمكن الطاقم من تقديم وجبة ساخنة ومشروبات للركاب أثناء رحلتهم في الجو؟.

يختلف هذا بشكل كبير عن شركات الطيران منخفضة التكلفة، والتي تميل إلى تقديم خدمة الشراء على متن الطائرة، على الرغم من أن بعض الركاب يفضلون خيار شراء وجبة ساخنة أو شطيرة.

لا تزال معظم شركات الطيران القديمة، على الأقل في الرحلات الطويلة، تقدم خدمة مجانية على متن الطائرة للوجبات والمشروبات.وفق “simpleflying”

ما قبل الرحلة

يقوم متعهد تقديم الطعام بإعداد الطعام عن طريق الطهي الجزئي وتبريد الوجبات بسرعة.

ثم يتم نقلها إلى الطائرة المخصصة ويتم تحميلها إما في رفوف أو صناديق (حاويات معدنية تناسب جميع الطائرات). لتوضع في المطابخ الموجودة على متن الطائرة.

إذا كانت الطائرة تقوم برحلة متعددة القطاعات أو قد لا يكون هناك مرفق تموين في المطار، فسيتم تحميل تموين إضافي للرحلة.

عندما يصل طاقم الطائرة إلى الطائرة، وبمجرد الانتهاء من جميع فحوصات الأمن والسلامة، سيتحققون من تطابق الأرقام من قائمة الركاب وطعام الطعام.

إذا كانت الرحلة قصيرة، أقل من 90 دقيقة، فسيقوم الطاقم بتشغيل الأفران لتسخين الوجبات مسبقًا على الأرض – في هذه الحالة سيضع متعهدو الطعام الرفوف في الأفران أثناء التحميل.

أثناء الصعود، يبدأ المراقب أو أحد كبار أفراد الطاقم في كل مطبخ في إعداد العناصر الجاهزة لخدمة البار، لتوفير الوقت.

الرحلة

بعد الإقلاع وبمجرد أن يصبح التنقل في المطبخ آمنًا، يتم تسخين الوجبات (للرحلات الطويلة) في أفران المطبخ في كل مطبخ.

يبدأ طاقم المقصورة في إعداد عربات الوجبات (محملة مسبقًا بأدوات إعداد الدرج) وعربات البار بطريقة دقيقة للغاية – يتم القيام بذلك بنفس الطريقة من قبل كل فرد من أفراد الطاقم في شركة الطيران، لسهولة الخدمة.

ستشمل خدمة البار أكواب وعصائر مختلفة ومشروبات غازية ومشروبات روحية ومناديل ووجبات خفيفة وغيرها من المرافق.

يمكن وضع الوجبات أعلى عربة الوجبات، أو في الرفوف مع وجود صندوق معزول في الأعلى أو يمكن تحميل الوجبات مباشرة على مجموعات الدرج.

وسيتم وضع آلات صنع الشاي والقهوة في عملية التخمير.

تقديم الخدمة

تبدأ الخدمة عادة بوجبات خاصة (لمرضى السكر / نباتي .. إلخ) في الخروج.

ثم تتجه عربات الوجبات إلى الممرات في وضع محدد مسبقًا (اعتمادًا على عدد الوجبات الموجودة في العربة) ويتم توزيع الوجبات على الركاب.

تقع خدمة البار في الخلف، بحيث يمكن للركاب تناول مشروب مع وجبتهم.

بعد ذلك، يتم تقديم خدمة الشاي والقهوة والتي يمكن إجراؤها يدويًا أو باستخدام عربة وجبات فارغة، من أجل التنظيف في أي صواني منتهية. عربة وجبات فارغة أخرى تتبعها خدمة مياه.

وفقًا لطول الرحلة، تتغير الخدمة قليلاً. حتى 5 ساعات، سيكون تدفق الخدمة كافياً.

في رحلة طويلة المدى، ستعمل الخدمة بنفس الطريقة. ولكن سيتم تضمين 2 أو 3 خدمات مياه / عصير، وستتم إضافة خدمة وجبة إضافية.

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يمكن لأسلوب الطبقة أيضًا تغيير الخدمة قليلاً.

يضيف العمل المزيد من الخدمات – سيتم تقديم المقبلات قبل الوجبة الرئيسية-، ثم ستكون هناك خدمة الحلوى والجبن بالإضافة إلى العديد من عروض النبيذ والشمبانيا المختلفة لكل طبق.

الدرجة الأولى عند الطلب عندما يريد الراكب، لذلك يعمل طاقم واحد في المطبخ لإعداد وجبات الخمس نجوم المقدمة، والآخر يعمل في المقصورة.

لا يتم تسخين الوجبات مسبقًا ولكن يتم طهيها حسب الطلب.

على نوع طائرة أصغر مثل A320 / B737 مع طائرتين و 4 أفراد، سيتم تقديم حوالي 180 وجبة أثناء الرحلة.

على متن طائرة أكبر بها 4 قوادس و 8 أو 10 أفراد، يكون هذا ما بين 350 و 400 وجبة ، لذا فهي مهمة حقًا!.