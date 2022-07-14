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رياضة

برشلونة يخدع جماهيره من أجل تأمين وصول رافينيا.. شاهد ماذا فعل؟!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
برشلونة يخدع جماهيره من أجل تأمين وصول رافينيا دياز watanserb.com
برشلونة يخدع جماهيره من أجل تأمين وصول رافينيا دياز

وطن – لجأ نادي برشلونة الإسباني، إلى خدعة بدائية بسيطة من أجل تأمين وصول نجمه البرازيلي الجديد رافينيا دياز 25 عاماً، إلى قلعة ملعب (الكامب نو).

فقد ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن برشلونة استعان بأحد الأشخاص يشبه كثيراً اللاعب البرازيلي رافينيا، من أجل خداع جماهير المتواجدة في المطار لحظة وصول البرازيلي رافينيا إلى إسبانيا. تمهيداً لانتقاله إلى صفوف الفريق الكتالوني.

شبيه رافينيا دياز

وأوضحت تلك التقارير، بأن شبيه البرازيلي رافينيا ارتدى الملابس الذي يرتديها اللاعب مع وضع نظارة وقبعة، حيث تجمع حوله وسائل الإعلام والجمهور.

وكان اللاعب رافينيا فوز روصوله إلى برشلونة، قد نشر مقطع فيديو قصير إلى جماهير وعشاق النادي الكتالوني، قائلاً: ” أنا هنا الآن في برشلونة”.

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انتقال رافينيا إلى برشلونة

من جهته، قال الصحفي الإيطالي الموثوق (فابريزيو رومانو)، المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه (تويتر) بوقت سابق، ” ليدز يونايتد وافق على عرض برشلونة لانتقال رافينيا مقابل 58 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين آخرى كمكافآت وحوافز مالية”.

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كما وأضاف رومانو، ” رافينيا دياز سيوقع مع نادي برشلونة حتى صيف 2027″. لينجح برشلونة في إتمام ثالث صفقاته هذا الصيف، بعد ضم الإيفواري فرانك كيسي، والدنماركي أندرياس كريستينسن من نادي ميلان وتشيلسي بالمجان.

تحقيق حلم الطفولة

كما وفي سياق متصل، قال البرازيلي رافينيا، في مقابلة مع قناة برشلونة الرسمية، قائلاً: ” اللعب مع برشلونة هو حلمي وحلم عائلتي وأصدقائي، كل من رآني ألعب كطف كان يعرف عن أحلامي وهذا هو حلم الطفولة”.

وأردف البرازيلي الجديد دياز، ” الآن أريد مساعدة برشلونة في العودة إلى الأمجاد مرة آخرى، كما أنني لاعب لا أحب الخسارة. أي شيء أخسره يصعب تقبله، سأقاتل دائماً للفوز في المباريات والدوريات التدريبية لأخرج أفضل ما لديّ”.

كما واستكمل، ” أتمنى تحقيق نصف ما حققه رونالدينيو ونيمار مع برشلونة، وبالنسبة لي شرف كبير أن ألعب هنا”.

ولعب رافينيا دياز قبل قدومه إلى برشلونة هذا الصيف مع فريق ليدز يونايتد الإنجليزي على مدار موسمين كاميلين، مع الفريق في 67 مباراة في مختلف البطولات. سجل من خلالها 17 هدفاً، كما وصنع 12 تمريرة حاسمة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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