برشلونة يخدع جماهيره من أجل تأمين وصول رافينيا.. شاهد ماذا فعل؟!

وطن – لجأ نادي برشلونة الإسباني، إلى خدعة بدائية بسيطة من أجل تأمين وصول نجمه البرازيلي الجديد رافينيا دياز 25 عاماً، إلى قلعة ملعب (الكامب نو).

فقد ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن برشلونة استعان بأحد الأشخاص يشبه كثيراً اللاعب البرازيلي رافينيا، من أجل خداع جماهير المتواجدة في المطار لحظة وصول البرازيلي رافينيا إلى إسبانيا. تمهيداً لانتقاله إلى صفوف الفريق الكتالوني.

وأوضحت تلك التقارير، بأن شبيه البرازيلي رافينيا ارتدى الملابس الذي يرتديها اللاعب مع وضع نظارة وقبعة، حيث تجمع حوله وسائل الإعلام والجمهور.

وكان اللاعب رافينيا فوز روصوله إلى برشلونة، قد نشر مقطع فيديو قصير إلى جماهير وعشاق النادي الكتالوني، قائلاً: ” أنا هنا الآن في برشلونة”.

Raphinha, just landed in Barcelona to be unveiled as new Barça player 🔵🔴🛩 #FCB

من جهته، قال الصحفي الإيطالي الموثوق (فابريزيو رومانو)، المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه (تويتر) بوقت سابق، ” ليدز يونايتد وافق على عرض برشلونة لانتقال رافينيا مقابل 58 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين آخرى كمكافآت وحوافز مالية”.

Official and here we go confirmed! Raphinha joins FC Barcelona on apermanent deal, “now dependent on the player passing his medical” – club statement confirms. 🚨🔵🔴 #FCB

Raphinha, in Barcelona today in order to sign the contract until June 2027. Done and sealed. pic.twitter.com/ZLSoVNb8qP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2022