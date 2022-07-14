برشلونة يخدع جماهيره من أجل تأمين وصول رافينيا.. شاهد ماذا فعل؟!

وطن – لجأ نادي برشلونة الإسباني، إلى خدعة بدائية بسيطة من أجل تأمين وصول نجمه البرازيلي الجديد رافينيا دياز 25 عاماً، إلى قلعة ملعب (الكامب نو).

فقد ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن برشلونة استعان بأحد الأشخاص يشبه كثيراً اللاعب البرازيلي رافينيا، من أجل خداع جماهير المتواجدة في المطار لحظة وصول البرازيلي رافينيا إلى إسبانيا. تمهيداً لانتقاله إلى صفوف الفريق الكتالوني.

شبيه رافينيا دياز

وأوضحت تلك التقارير، بأن شبيه البرازيلي رافينيا ارتدى الملابس الذي يرتديها اللاعب مع وضع نظارة وقبعة، حيث تجمع حوله وسائل الإعلام والجمهور.

🚨 برشلونة @fcbarcelona_ara ينشر اللقطات الأولى لوصول البرازيلي رافينيا إلى مطار إلبرات pic.twitter.com/vWyh9OzBk0 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) July 13, 2022

وكان اللاعب رافينيا فوز روصوله إلى برشلونة، قد نشر مقطع فيديو قصير إلى جماهير وعشاق النادي الكتالوني، قائلاً: ” أنا هنا الآن في برشلونة”.

Raphinha, just landed in Barcelona to be unveiled as new Barça player 🔵🔴🛩 #FCB “Hello Barça fans, Raphinha here – I’m in Barcelona” 🤙🏼🇧🇷@FCBarcelona 🎥⤵️ pic.twitter.com/wO1FwmWJha — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2022

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انتقال رافينيا إلى برشلونة

من جهته، قال الصحفي الإيطالي الموثوق (فابريزيو رومانو)، المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه (تويتر) بوقت سابق، ” ليدز يونايتد وافق على عرض برشلونة لانتقال رافينيا مقابل 58 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين آخرى كمكافآت وحوافز مالية”.

Official and here we go confirmed! Raphinha joins FC Barcelona on apermanent deal, “now dependent on the player passing his medical” – club statement confirms. 🚨🔵🔴 #FCB Raphinha, in Barcelona today in order to sign the contract until June 2027. Done and sealed. pic.twitter.com/ZLSoVNb8qP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2022

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كما وأضاف رومانو، ” رافينيا دياز سيوقع مع نادي برشلونة حتى صيف 2027″. لينجح برشلونة في إتمام ثالث صفقاته هذا الصيف، بعد ضم الإيفواري فرانك كيسي، والدنماركي أندرياس كريستينسن من نادي ميلان وتشيلسي بالمجان.

تحقيق حلم الطفولة

كما وفي سياق متصل، قال البرازيلي رافينيا، في مقابلة مع قناة برشلونة الرسمية، قائلاً: ” اللعب مع برشلونة هو حلمي وحلم عائلتي وأصدقائي، كل من رآني ألعب كطف كان يعرف عن أحلامي وهذا هو حلم الطفولة”.

💙❤️ عشاق #برشلونة في كل مكان، طاب يومكم بكل خیر 😎 pic.twitter.com/EAmw52yimZ — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 14, 2022

وأردف البرازيلي الجديد دياز، ” الآن أريد مساعدة برشلونة في العودة إلى الأمجاد مرة آخرى، كما أنني لاعب لا أحب الخسارة. أي شيء أخسره يصعب تقبله، سأقاتل دائماً للفوز في المباريات والدوريات التدريبية لأخرج أفضل ما لديّ”.

كما واستكمل، ” أتمنى تحقيق نصف ما حققه رونالدينيو ونيمار مع برشلونة، وبالنسبة لي شرف كبير أن ألعب هنا”.

اتفاق مبدئي بشأن انضمام رفائيل دياس بيلولي "رافينيا" إلى نادي #برشلونة قادماً من ليدز يونايتد الإنجليزي، في انتظار اجتياز اللاعب الفحوصات الطبية pic.twitter.com/7ePPG2ridO — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 13, 2022

ولعب رافينيا دياز قبل قدومه إلى برشلونة هذا الصيف مع فريق ليدز يونايتد الإنجليزي على مدار موسمين كاميلين، مع الفريق في 67 مباراة في مختلف البطولات. سجل من خلالها 17 هدفاً، كما وصنع 12 تمريرة حاسمة.

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