انهيار زوجة الصيدلي أحمد حاتم وكشفت مفاجأة عن السعودية قاتلة زوجها (فيديو)

وطن– وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل في مصر رد فعل مؤثر لزوجة الصيدلي المصري أحمد حاتم، الذي قُتل غدرا في السعودية على يد مواطنة سعودية، في مدينة “سكاكا” شمال غرب المملكة رميا بالرصاص.

انهيار زوجة الصيدلي المصري أحمد حاتم

وكانت السلطات المصرية أكدت، الأربعاء، وقوع جريمة قتل الصيدلي أحمد حامت على يد سيدة سعودية، داخل الصيدلية التي يعمل بها، فيما سلمت القاتلة السعودية نفسها للشرطة فيما بعد.

ويظهر المقطع الذي نشره موقع “القاهرة24” الذي أجرى لقاء مع زوجة الصيدلي المصري المغدور، لحظة انهيار الزوجة وصدمتها من الخبر كأنها تحلم وأن ما حدث ليس حقيقة.

وقالت زوجة أحمد حاتم وهي منهارة وتبكي:”حبيبي راح ومستخسرين جثته فيا.”

السيدة السعودية قتله غدرا من ظهره

كما كشفت زوجة الطبيب الصيدلي أن السيدة السعودية، قتلت زوجها غدرا بعدما أدار لها ظهره.

وتابعت زوجة أحمد حاتم:” يا ترى حسيت بإيه واتألمت إزاي يا أحمد وأنت لوحدك.”

وكان الخلاف نشب بين الصيدلي المصري المقتول والسيدة السعودية، لرفضه صرف مضاد حيوي لها بدون وصفة طبيب.

الأمر الذي أثار غضب القاتلة السعودية فذهبت إلى سيارتها وأحضرت منه مسدسها الخاص، لتطلق منه رصاصتين على أحمد حاتم، ليقع قتيلا في الحال.

زوجة الصيدلي أحمد حاتم لفتت أيضا إلى أن خبر وفاته وصل القرية والجيران قبل أن يصلهم، وبعدها فوجئت بالأقارب حضروا للمنزل وأخبروهم بوفاة أحمد.

كان ينوي النزول لمصر ومنعه الكفيل

وأوضحت أنه لم تصدق في البداية وأخبرتهم أنها تحدثت معه الساعة 2 ظهرا، وعلى الفور اتجهت نحو الهاتف، لتطمئن على زوجها.

فوجدت مكالمات لم ترد عليها من جار لزوجها في ذات العمارة محل السكن بالسعودية، فعاودت الزوجة الاتصال بها، ليرد جار زوجها ويخبرها بوفاته.

وكانت زوجة أحمد حاتم ـ بحسب قولها ـ قد عادت إلى مصر منذ أسبوعين، بعد قضاء عام و3 أشهر مع زوجها المجني عليه، واقتراب انتهاء مدة الزيارة.

وأوضحت أن الزوج المغدور كان ينوي النزول معها، لكن الكفيل رفض نزوله، بحجة أن هناك عمل.

وطلب الكفيل السعودي ـ بحسب الزوجة ـ من أحمد الاستمرار، واضطر زوجها للموافقة والجلوس، رغم وجود بديل، وعادت هي ونجلها صاحب العامين.

مقتل الصيدلي المصري أحمد حاتم على يد سعودية

وكانت وسائل التواصل قد ضجت بخبر مقتل الصيدلي المصري أحمد حاتم (33 عاما)، ابن قرية “كفر دنشواي” الواقعة في محافظة المنوفية المصرية.

وفي أول رد رسمي مصري على الحادثة، قالت سفيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، الأربعاء، إنها تواصلت مع أسرة الصيدلي المصري د. أحمد حاتم ماضي، الذي توفي في حادث إطلاق نار بالصيدلية التي يعمل بها في المملكة.

وبحسب بيان لوزارة الهجرة فإن نبيلة مكرم، قدمت واجب العزاء لأهل الفقيد، داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأكدت على ثقتها في الإجراءات القانونية بالسعودية.

كما طمأنت الوزيرة المصرية أسرة الصيدلي القتيل على اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرعة عودة الجثمان إلى مصر.