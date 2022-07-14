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الهدهد

الكشف عن دور شركة إسرائيلية في إعداد رؤية السعودية 2030

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
رؤية السعودية 2030 watanserb.com
السعودية استعانت بشركة اسرائيلية في وضع رؤية السعودية 2030

وطن – كشف مؤسس شركة “إنتفيو للتكنولوجيا” في إسرائيل شمؤئيل بار، أن السعودية استعانت بخدمات الشركة من أجل مسح بيانات المواطنين السعوديين والمتعلقة برؤية المملكة لعام 2030.

وقال “بار” في تصريحات لقناة “I24NEWS“، إن شركة إنتفيو فحصت بيانات ومعلومات تتعلق بالسماح للمرأة بقيادة المركبات بعد أن كان الأمر محظورا طيلة عقود في المملكة.

وأضاف أن رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تغيير ملامح المملكة وإجراء انفتاح فيها، جعل السعودية تتخذ العديد من القرارات أبرزها قرار السماح للسيدات بقيادة المركبات.

وقبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية والكشف عن تقارب مرتقب بين المملكة وإسرائيل، لا سيما تطبيع العلاقات بين الجانبين، أشار “بار” إلى أن التطبيع التكنولوجي سبق التطبيع الدبلوماسي بين إسرائيل والسعودية.

وتابع: “في ظل المتغيرات السياسية والتحديات الأمنية في المنطقة تحولت إسرائيل إلى الشقيقة الكبرى للعديد من الدول العربية بسبب التحديات والمخاطر المشتركة، أبرزها الملف النووي الإيراني والانسحاب الأمريكي من المنطقة”.

وأكد “بار” أنه ومن خلال قيام شركته بمسح بيانات ومعلومات في شبكات التواصل الإجتماعي تبين أنه في الأعوام الأخيرة تراجعت ارتباطات الشعوب العربية بقوميتها وتعزز لدى الدول شعور الولاء لدولتها، على حد تعبيره.

وتابع: “على سبيل المثال: بات الولاء للمملكة عند السعوديين أكثر من ولائهم للعروبة أو لقضايا أخرى، وقد فرضت التحديات الإقليمية والتغيرات الجيوسياسية ذلك على شعوب تلك الدول”.

وعمل بار في المخابرات الاسرائيلية لمدة تزيد على 30 عامًا وخرج من الخدمة عام 2003 وقام بإنشاء “انتوفيو” التي تعمل على التنقيب عن معلومات في الإنترنت الخفي أو المظلم ليبرم صفقة مع المملكة العربية السعودية عام 2012 بعد قيام مجموعة من القراصنة بإختراق نظام شركة “أرامكو” السعودية للنفط، ما استدعى المملكة للإستعانة بخبرة الشركة في تلك الفترة.

وأشار بار إلى أن التفوق التكنولوجي لدى إسرائيل منحها قوة إقليمية قد تحل مكان انسحاب الولايات الأمريكية من المنطقة، موضحا أن الشركات الإسرائيلية تعمل في دول عربية لا علاقات دبلوماسية لها مع إسرائيل ولكن باتت تلك الشركات تقدم خدمات في مجال السايبر والأمن القومي وتساهم في تعزيز الاستقرار الداخلي ومواجهات التحديات.

زيارة بايدن إلى السعودية

ويُجري الرئيس الأمريكي جو بايدن، زيارة مهمة للسعودية متوجها إليها من إسرائيل، وسط توقعات بأن هذه الجولة تشمل العمل على تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب.

وقال مسؤولون أمريكيون، إنّ الزيارة التي تعتبر الأولى التي يقوم بها بايدن إلى الشرق الأوسط كرئيس، يمكن أن تسفر عن مزيد من الخطوات نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.

كما صرح مسؤول إسرائيلي: “نتخذ خطوات تدريجية لهذه الغاية.. حقيقة أنّ الرئيس بايدن يزور إسرائيل، وأنه سيسافر من هنا مباشرة إلى السعودية، تلخص الكثير من العوامل التي تطورت خلال الأشهر الماضية”.

المصدرI24NEWS
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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