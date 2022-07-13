الرئيسيةرياضةكوليبالي يقترب من التوقيع مع تشيلسي ونابولي يجد البديل
رياضة

كوليبالي يقترب من التوقيع مع تشيلسي ونابولي يجد البديل

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تشيلسي قريب من حسم صفقة ضم كوليبالي watanserb.com
تشيلسي قريب من حسم صفقة ضم كوليبالي

وطن – يقترب نادي تشيلسي من التعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي 31 عاماً لاعب نابولي الإيطالي، لتدعيم خط دفاعه الموسم المقبل، كبديل عن الدنماركي كريستنسن الذي انتقل إلى صفوف نادي برشلونة هذا الصيف.

وقال الصحفي الإيطالي(فابريزيو رومانو) المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر)، قائلاً: ” تشيلسي مستعد لتقديم العرض الرسمي والنهائي لخاليدو كوليبالي مقابل 38 مليون يورو. بالإضافة إلى مكافآت قد يصل الإجمالي إلي 40 مليون يويو”.

انتقال كوليبالي إلى تشيلسي

وأضاف رومانو، ” من المحتمل أن يقبل نابولي بهذا العرض، بعد افتتاح الاقتراح بقيمة 35 مليون يورو، كما وجاء ذلك بعد موافقة كوليبالي على الشروط الشخصية، إلى جانب اهتمام تشيلسي في الحصول على خدمات ناثان أكي لاعب مانشستر سيتي”.

اقرأ أيضاً: 

وشارك السنغالي كوليبالي مع نادي نابولي الموسم الماضي، 27 مباراة في الدوري الإيطالي (الكالتشيو). نجح من خلالها تسجيل 3 أهداف وصناعة 3 تمريرات حاسمة آخرى.

كما وساهم خاليدو كوليبالي بالتتويج مع منتخب أسود الترانغا (السنغال)، بلقب كأس أمم أفريقيا لعام 2022 في دولة الكاميرون. الأول في تاريخ مسيرته.

نابولي وبديل كوليبالي

ووفق شبكة (سكاي سبورت) الإيطالية، فإن نادي نابولي يسعى للتعاقد مع المدافع فرانشيسكو أتشيربي لاعب لاتسيو الإيطالي، كخيار بديل لتعويض رحيل كوليبالي.

كما وبينت الشبكة، أن كوليبالي من المرجح انتقاله إلى تشيلسي، الأربعاء، مقابل صفقة تصل إلى 40 مليون يورو شاملة للإضافات والمكافآت المالية.

اقرأ أيضاً: 

وأردفت، ” أتشيربي يريد البحث عن تجربة جديدة بعيداً عن نادي لاتسيو، بعد أن وصلت علاقته مع إدارة النادي إلى طريق مغلق”.

كما وأضافت، ” نابولي يضع البديل الثاني في حال فشل في التعاقد. مع أتشيربي، وهو ليو أوستيجارد لاعب برايتون مقابل 5 ملايين يورو”.

وارتبط اسم أتشيربي في الانتقال إلى صفوف بطل الدوري الإيطالي ميلان ومونزا، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية. كما وينتهي عقد كوليبالي مع نادي نابولي الإيطالي في صيف 2023.

قد يهمك أيضاً: 

المصدروطن + فابريزيو رومانو + سكاي سبورت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

رحيم سترلينج يوقع مع تشيلسي .. وهذه تفاصيل وقيمة الصفقة

رياضة

نابولي يدخل سباق التنافس مع الإنتر لضم ديبالا

رياضة

برشلونة يقترب خطوة واحدة من التوقيع مع رافينيا .. كم سيدفع ؟!

رياضة

حكيم زياش يقترب من الرحيل عن تشيلسي وميلان وجهته المحتملة

رياضة

رونالدو يشعر بالاستياء من مانشستر يونايتد وتشيلسي يطرق الباب!

رياضة

ليس برشلونة .. صحيفة إنجليزية تكشف عن وجهة محمد صلاح المقبلة

رياضة

رسمياً: أنطونيو روديجر أولى صفقات ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

رياضة

تشيلسي يحافظ على المركز الثالث بعد تعادله المثير أمام ليستر سيتي (فيديو)

رياضة

موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي والقناة الناقلة في الدوري الإنجليزي

رياضة

صلاح وزملائه يحتفلون مع مؤمن زكريا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

رياضة

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي القادمة والقناة الناقلة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

رياضة

تفاصيل جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2022 بعد توهج إنتر ميلان وتعثر يوفنتوس

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا