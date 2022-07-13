كوليبالي يقترب من التوقيع مع تشيلسي ونابولي يجد البديل

وطن – يقترب نادي تشيلسي من التعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي 31 عاماً لاعب نابولي الإيطالي، لتدعيم خط دفاعه الموسم المقبل، كبديل عن الدنماركي كريستنسن الذي انتقل إلى صفوف نادي برشلونة هذا الصيف.

وقال الصحفي الإيطالي(فابريزيو رومانو) المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر)، قائلاً: ” تشيلسي مستعد لتقديم العرض الرسمي والنهائي لخاليدو كوليبالي مقابل 38 مليون يورو. بالإضافة إلى مكافآت قد يصل الإجمالي إلي 40 مليون يويو”.

انتقال كوليبالي إلى تشيلسي

وأضاف رومانو، ” من المحتمل أن يقبل نابولي بهذا العرض، بعد افتتاح الاقتراح بقيمة 35 مليون يورو، كما وجاء ذلك بعد موافقة كوليبالي على الشروط الشخصية، إلى جانب اهتمام تشيلسي في الحصول على خدمات ناثان أكي لاعب مانشستر سيتي”.

Chelsea are prepared to submit the final, official bid for Kalidou Koulibaly: €38m plus add-ons, up to €40m package. Napoli could accept, after opening proposal worth €35m turned down. 🔵🇸🇳 #CFC Koulibaly agreed personal terms – while Chelsea are also working on Nathan Aké. pic.twitter.com/3LSFcL5u27 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2022

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وشارك السنغالي كوليبالي مع نادي نابولي الموسم الماضي، 27 مباراة في الدوري الإيطالي (الكالتشيو). نجح من خلالها تسجيل 3 أهداف وصناعة 3 تمريرات حاسمة آخرى.

Kalidou Koulibaly has accepted Chelsea as next club after new meeting with his agent yesterday in Milano. Personal terms agreed for €10m net salary per year. He's waiting for the clubs to complete the agreement. 🔵 #CFC Chelsea sources consider this deal "just matter of time". — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2022

كما وساهم خاليدو كوليبالي بالتتويج مع منتخب أسود الترانغا (السنغال)، بلقب كأس أمم أفريقيا لعام 2022 في دولة الكاميرون. الأول في تاريخ مسيرته.

نابولي وبديل كوليبالي

ووفق شبكة (سكاي سبورت) الإيطالية، فإن نادي نابولي يسعى للتعاقد مع المدافع فرانشيسكو أتشيربي لاعب لاتسيو الإيطالي، كخيار بديل لتعويض رحيل كوليبالي.

كما وبينت الشبكة، أن كوليبالي من المرجح انتقاله إلى تشيلسي، الأربعاء، مقابل صفقة تصل إلى 40 مليون يورو شاملة للإضافات والمكافآت المالية.

🚨🚨 ديفيد اورنستين – ذا اثليتك | • المحادثات بين تشيلسي و نابولي بشأن صفقة كوليبالي تسير بإيجابية و الإتفاق قريب حول رسوم بقيمة 40 مليون يورو. • سيحصل كوليبالي على عقد طويل الأمد مع النادي اللندني. pic.twitter.com/yrr9q81jVk — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) July 12, 2022

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وأردفت، ” أتشيربي يريد البحث عن تجربة جديدة بعيداً عن نادي لاتسيو، بعد أن وصلت علاقته مع إدارة النادي إلى طريق مغلق”.

كما وأضافت، ” نابولي يضع البديل الثاني في حال فشل في التعاقد. مع أتشيربي، وهو ليو أوستيجارد لاعب برايتون مقابل 5 ملايين يورو”.

وارتبط اسم أتشيربي في الانتقال إلى صفوف بطل الدوري الإيطالي ميلان ومونزا، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية. كما وينتهي عقد كوليبالي مع نادي نابولي الإيطالي في صيف 2023.

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