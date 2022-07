كوليبالي يقترب من التوقيع مع تشيلسي ونابولي يجد البديل

وطن – يقترب نادي تشيلسي من التعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي 31 عاماً لاعب نابولي الإيطالي، لتدعيم خط دفاعه الموسم المقبل، كبديل عن الدنماركي كريستنسن الذي انتقل إلى صفوف نادي برشلونة هذا الصيف.

وقال الصحفي الإيطالي(فابريزيو رومانو) المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر)، قائلاً: ” تشيلسي مستعد لتقديم العرض الرسمي والنهائي لخاليدو كوليبالي مقابل 38 مليون يورو. بالإضافة إلى مكافآت قد يصل الإجمالي إلي 40 مليون يويو”.

وأضاف رومانو، ” من المحتمل أن يقبل نابولي بهذا العرض، بعد افتتاح الاقتراح بقيمة 35 مليون يورو، كما وجاء ذلك بعد موافقة كوليبالي على الشروط الشخصية، إلى جانب اهتمام تشيلسي في الحصول على خدمات ناثان أكي لاعب مانشستر سيتي”.

Chelsea are prepared to submit the final, official bid for Kalidou Koulibaly: €38m plus add-ons, up to €40m package. Napoli could accept, after opening proposal worth €35m turned down. 🔵🇸🇳 #CFC

Koulibaly agreed personal terms – while Chelsea are also working on Nathan Aké. pic.twitter.com/3LSFcL5u27

