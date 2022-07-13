حسن نصرالله يكشف أهداف زيارة بايدن: أمريكا دخلت مرحلة الشيخوخة

وطن- سلط الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، في خطاب متلفز له، الأربعاء، الضوء على عدة قضايا منها زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقبة للشرق الأوسط، وكذلك آخر التطورات السياسية في لبنان.

حسن نصرالله: أمريكا دخلت مرحلة الشيخوخة

وقال “نصرالله” في خطابه إن “من جملة إنجازات حرب تموز، إسقاط المشروع الأميركي للشرق الأوسط الجديد.”

وشدد أمين عام حزب الله بحسب ما نقلت “الميادين” على أنّه “كان هناك مشروع أميركي للسيطرة على المنطقة، من خلال القوات العسكرية المباشرة، لكنّ صمود المقـاومة ولبنان وفشل أهداف حرب تموز، وجّها ضربةً قاسيةً جداً لمشروع الشرق الأوسط الجديد”، حسب وصفه.

وتابع “نصرالله” أنه “يوجد اليوم نسخ جديدة من مشروع الشرق الأوسط الجديد”.

ولفت إلى أنّ “زيارة جو بايدن إلى الشرق الأوسط تأتي في هذا السياق”.

حسن نصرالله أكد في حديثه أن “أمريكا اليوم غير أمريكا في 2003 و2006″.

وتابع موضحا:”رئيسها العجوز هو صورة عن أمريكا التي دخلت مرحلة الشيخوخة”.

أهداف زيارة بايدن للشرق الأوسط

وبشأن أهداف زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط، أوضح نصر الله أنّ “ما جاء بالرئيس الأميركي إلى المنطقة أمران، أحدهما إقناع دول الخليج بتصدير النفط والغاز، والذي يتقدم موضوع إسرائيل”، مضيفاً أنّ “ليس لدى بايدن ما يقدمه للشعب الفلسطيني على الإطلاق”.

وأكد أمين عام حزب الله في السياق أنّ “مهمة الأميركيين الأولى والحاسمة في نتائج الحرب الروسية الأوكرانية هي تأمين البديل من الغاز الروسي لأوروبا”.

أمريكا تقاتل روسيا بالأوكرانيين

مشيراً إلى أنّ “أمريكا تقاتل روسيا بالأوكرانيين حكومة وجيشاً وشعباً.” وأنها “جرّت معها كل الدول الأوروبية” حسب وصفه.

وبيّن “نصر الله” في خطابه المتلفز، أيضا أنّ الهدف الثاني من زيارة بايدن إلى المنطقة، هو “الالتزام بأمن إسرائيل والتركيز على التطبيع”.

استخراج النفط والغاز في لبنان

وحول استخراج النفط والغاز في لبنان، شدد حسن نصر الله على أنّ “الفرصة الذهبية المتاحة في مسألة استخراج الغاز والنفط هي الآن، أي هذان الشهران”، لافتاً إلى أنّه “بعدهما ستكون الكلفة أعلى” حسب وصفه..

وتوجّه “نصرالله” إلى المسؤولين اللبنانيين قائلاً: “لا تسمحوا للأميركي بخداعكم وإضاعة الوقت، وإذا لم تثبتوا حقوقكم قبل أيلول/سبتمبر (منصة الغاز في كاريش ستبدأ بالعمل في أيلول/سبتمبر)، فإنّ الأمور ستكون مكلفة بعد هذه المهلة”.

وقال الأمين العام لحزب الله إن “المقاومة هي القوة الوحيدة التي يملكها لبنان للحصول على حقه بالنفط والغاز”.

وأوضح أنّ “استخراج النفط والغاز يؤمن مليارات الدولارات للدولة اللبنانية من دون أي ديون خارجية، وهذا هو طريق الإنقاذ الوحيد للبلد”.

وتابع: “لم نتفق أو نعد أحداً بأننا لن نقدم على أي خطوة وأننا ننتظر المفاوضات، ومن يعد الأميركيين بذلك فهو يخدعهم”.

مؤكداً أنّ من “حق المقاومة الإقدام على أي خطوة في الوقت المناسب والحجم المناسب للضغط على العدو الإسرائيلي”.

حقل كاريش

وعن إطلاق حزب الله 3 مسيّرات غير مسلّحة في اتجاه “المنطقة المتنازع عليها” عند حقل “كاريش” مطلع الشهر الجاري، أوضح نصر الله أنّ “المسيرات جاءت بعد الجواب الأميركي الواضح بالخداع وتقطيع الوقت وتركيب الطرابيش”.

وأشار الأمين العام لحزب الله أيضا إلى أنّ الحزب تعمد “إرسال 3 مسيرات للاستطلاع ولإسقاطها من قبل الإسرائيلي”.

لافتاً إلى أنّه “لأول مرة في تاريخ الكيان الإسرائيلي، تطلق باتجاهه 3 مسيرات في آنٍ واحدٍ، وعلى هدف واحد”.

وفي سياق آخر أوضح الأمين العام لحزب الله أنه إذا استمر لبنان على ذلك فسيذهب لما هو أسوأ من الحرب

وأيضا توعد حسن نصرالله بأنّه “إذا مُنع لبنان من استنقاذ نفسه باستخراج غازه ونفطه، فلن يستطيع أحد أن يستخرج أو يبيع غازاً ونفطاً أيّاً كانت العواقب”.

وختم نصر الله متوجهاً إلى الشعب اللبناني قائلاً: “أيها الشعب اللبناني، لقد وصلنا إلى نهاية الخط، ونحن لا ننتظر إجماعاً.. ولن نتخلى عن الدولة”.