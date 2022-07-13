الرئيسيةالهدهدالأمير عبدالعزيز بن فهد يكشف عن القبيلة والمنطقة التي اختار زوجته الأولى...
الهدهد

الأمير عبدالعزيز بن فهد يكشف عن القبيلة والمنطقة التي اختار زوجته الأولى منها (فيديو)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
الأمير عبدالعزيز بن فهد watanserb.com
الأمير عبدالعزيز بن فهد

وطن – انتشر مقطع فيديو، للأمير عبدالعزيز بن فهد نجل العاهل السعودي الراحل، كشف خلاله اسم القبيلة والمنطقة التي اختار زوجته الأولى منها.

وقال الأمير عبد العزيز، في مقطع الفيديو المتداول، إنه تزوج من قبيلة عنزة زوجته الأولى من حفر الباطن، وأضاف: “إن شاء الله بنزوجكم في العاذرية إذا كان عندكم حفل جماعي نسوي لكم الحفل عندي إن شاء الله”

وتابع: “السعوديون إحنا منهم وهم منا وأبونا الله يطول عمره سلمان بن عبدالعزيز راعي الخير وراعي العلوم الطيبة من 50 سنة”.

وأشار الأمير عبدالعزيز إلى أن زوجته الأولى كانت من حفر الباطن، وقال: “شاورت أبوي وقال توكل على الله وكانت من عنزة”.

وأثار هذا الفيديو تفاعلا بين نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر”، إذ قال “احمد محمد”: “افضل بشر في وش الأرض الأمير عبدالعزيز”.

وكتب “عبدالعزيز البيرقدار”: “حفظكم الله سيدي واطال في عمركم”.

وتفاعل حساب باسم “يارب”: “الله يطول عمره لكن كيف نوصل له يعلم الله اني محتاج له بعد الله”.

وغرد “Y.alrabeah”: “وفق الله الامير عبد العزبز بن فهد بن عبد العزيز علي اعماله الطيبه والخيره ورحم الله الملك فهد لن عبد العزيز اللهم اجعله في الفردوس الاعلي من الجنه”.

وحظي مقطع الفيديو بتداول واسع على موقع “تويتر”. فيما عبر أهالي حفر الباطن عن فخرهم واعتزازهم لزواج الأمير عبدالعزيز من إحدى بناتهم.

الأمير عبدالعزيز بن فهد

والأمير عبدالعزيز ولد في 15 أبريل 1973. ووالدته هي الأميرة الجوهرة بنت إبراهيم بن عبد العزيز آل إبراهيم. وهو الابن الأصغر من أبناء الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود.

درس الابتدائية والمتوسطة والثانوية بمدارس الرياض للبنين والبنات الأهلية.

حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الملك سعود العام 1993م – 1413هـ.

في مايو 1998، عين في منصب وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء.

وفي يناير 2000 اصبح رئيسًا لديوان رئاسة مجلس الوزراء بمرتبة وزير.إضافة إلى عمله وزيرا للدولة وعضوا في مجلس الوزراء.

وفي يونيو من العام التالي، تم إعفاء الأمير عبد العزيز من منصبه كرئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء بناء على طلبه. مع استمراره في منصبه وزيرا للدولة وعضوا في مجلس الوزراء.

بينما في أبريل 2014، أعفي الأمير عبد العزيز وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء من منصبه بناءً على طلبه.

والأمير عبد العزيز له حصة في مجموعة “إم بي سي” تقدر بنسبة 33% في الشركة التي يملكها وليد بن إبراهيم الإبراهيم.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

شاهد ماذا يفعل الأمير عبدالعزيز بن فهد في موقع غزوة بدر (فيديو)

الهدهد

ما علاقة الراحل محمد الشمري بتصدر الأمير عبدالعزيز بن فهد ترند السعودية؟!

الهدهد

بعد غياب طويل .. شاهد أين ظهر الأمير عبدالعزيز بن فهد (صور)

فيديو

شاهدوا كيف ظهر الأمير عبدالعزيز بن فهد وماذا قال لمالك مجموعة MBC!؟

الهدهد

بعد إهانته محمد بن زايد .. محمد بن سلمان يواصل الإنتقام من الأمير عبدالعزيز بن فهد وهذا ما فعله به

الهدهد

“شاهد” الأمير عبدالعزيز بن فهد الذي اتهم ابن زايد بالخيانة ومحاربة الإسلام ينهار باكيا في أحدث ظهور له

الهدهد

بعد اختفاء لأكثر من سنة .. ظهور جديد للأمير عبد العزيز بن فهد .. “شاهد” ماذا يفعل

الهدهد

عبدالعزيز بن فهد تحسنت صحته وسلم ثروته لابن سلمان مع وعد يإطلاق سراحه

تقارير

ضابط في مكتب التحقيقات (FBI) يؤكد وفاة الأمير عبدالعزيز بن فهد

الهدهد

وفاة الأمير عبدالعزيز بن فهد.. تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا