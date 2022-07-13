الأمير عبدالعزيز بن فهد يكشف عن القبيلة والمنطقة التي اختار زوجته الأولى منها (فيديو)

وطن – انتشر مقطع فيديو، للأمير عبدالعزيز بن فهد نجل العاهل السعودي الراحل، كشف خلاله اسم القبيلة والمنطقة التي اختار زوجته الأولى منها.

وقال الأمير عبد العزيز، في مقطع الفيديو المتداول، إنه تزوج من قبيلة عنزة زوجته الأولى من حفر الباطن، وأضاف: “إن شاء الله بنزوجكم في العاذرية إذا كان عندكم حفل جماعي نسوي لكم الحفل عندي إن شاء الله”

وتابع: “السعوديون إحنا منهم وهم منا وأبونا الله يطول عمره سلمان بن عبدالعزيز راعي الخير وراعي العلوم الطيبة من 50 سنة”.

على سجيته الطيبة

الأمير #عبدالعزيز_بن_فهد

يستذكر أيامه في #حفر_الباطن

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أول زوجه لي من قبيلة عنزه

من الحفر بعد موافقة والدي #الملك_فهد

👇🏼

وعزومته لمنسوبي جمعية تراؤف لرعاية الأيتام

بالحفر لمخيمه بـ العاذرية الذين استضافهم

للحج وزارهم أمس في مشعر #منى pic.twitter.com/QKOExwtnlT — أبو شيهانة (@eyass4u) July 12, 2022

وأشار الأمير عبدالعزيز إلى أن زوجته الأولى كانت من حفر الباطن، وقال: “شاورت أبوي وقال توكل على الله وكانت من عنزة”.

وأثار هذا الفيديو تفاعلا بين نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر”، إذ قال “احمد محمد”: “افضل بشر في وش الأرض الأمير عبدالعزيز”.

افضل بشر في وش الأرض الأمير عبدالعزيز — احمد محمد (@ahmdmhm81356704) July 12, 2022

وكتب “عبدالعزيز البيرقدار”: “حفظكم الله سيدي واطال في عمركم”.

#عبدالعزيز_بن_فهد #عيد_الأضحى_المبارك حفظكم الله سيدي واطال في عمركم pic.twitter.com/sAwIvB0w8U — عبدالعزيز البيرقدار شاعر المناسبات بمحافظة الوجه (@birghdar) July 12, 2022

وتفاعل حساب باسم “يارب”: “الله يطول عمره لكن كيف نوصل له يعلم الله اني محتاج له بعد الله”.

الله يطول عمره لكن كيف نوصل له يعلم الله اني محتاج له بعد الله — يارب 🤲🏼 (@nayf19193690) July 12, 2022

وغرد “Y.alrabeah”: “وفق الله الامير عبد العزبز بن فهد بن عبد العزيز علي اعماله الطيبه والخيره ورحم الله الملك فهد لن عبد العزيز اللهم اجعله في الفردوس الاعلي من الجنه”.

وفق الله الامير عبد العزبز بن فهد بن عبد العزيز علي اعماله الطيبه والخيره ورحم الله الملك فهد لن عبد العزيز اللهم اجعله في الفردوس الاعلي من الجنه — Y.alrabeah (@AlrabeahY) July 13, 2022

وحظي مقطع الفيديو بتداول واسع على موقع “تويتر”. فيما عبر أهالي حفر الباطن عن فخرهم واعتزازهم لزواج الأمير عبدالعزيز من إحدى بناتهم.

الأمير عبدالعزيز بن فهد

والأمير عبدالعزيز ولد في 15 أبريل 1973. ووالدته هي الأميرة الجوهرة بنت إبراهيم بن عبد العزيز آل إبراهيم. وهو الابن الأصغر من أبناء الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود.

درس الابتدائية والمتوسطة والثانوية بمدارس الرياض للبنين والبنات الأهلية.

حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الملك سعود العام 1993م – 1413هـ.

في مايو 1998، عين في منصب وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء.

وفي يناير 2000 اصبح رئيسًا لديوان رئاسة مجلس الوزراء بمرتبة وزير.إضافة إلى عمله وزيرا للدولة وعضوا في مجلس الوزراء.

وفي يونيو من العام التالي، تم إعفاء الأمير عبد العزيز من منصبه كرئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء بناء على طلبه. مع استمراره في منصبه وزيرا للدولة وعضوا في مجلس الوزراء.

بينما في أبريل 2014، أعفي الأمير عبد العزيز وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء من منصبه بناءً على طلبه.

والأمير عبد العزيز له حصة في مجموعة “إم بي سي” تقدر بنسبة 33% في الشركة التي يملكها وليد بن إبراهيم الإبراهيم.