أمير قطر تميم بن حمد يلفت الأنظار بما فعله في “سوق الوكرة” (فيديو)

وطن- تداول ناشطون مقطعاُ مصوراً وثق أحدث ظهور لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وكان يتجول في “سوق الوكرة” الشعبي القديم.

وفوجئ المواطنون والمقيمون خلال تواجدهم على شاطىء “الوكرة” بالأمير تميم بن حمد، وهو يسير مع عدد من مرافقيه بالزي الخليجي.

وألقى أمير قطر التحية على عدد من العمالة الأسيوية، فيما بدا في مشهد آخر وهو يداعب أطفالاً صادف وجودهم في المكان.

الوكرة طفرة جمالية وعمرانية

وكان الأمير تميم بن حمد قد هنأ القطريين بحلول عيد الأضحى المبارك قبل أيام.

وغرد على حساب الشخصي في موقع التدوينات الصغيرة ” تويتر”: ” أبارك للمواطنين والمقيمين والأمة الإسلامية جمعاء حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على بلادنا وأمتنا بالخير واليُمن والبركات”.

أبارك للمواطنين والمقيمين والأمة الإسلامية جمعاء حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على بلادنا وأمتنا بالخير واليُمن والبركات. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) July 9, 2022

وأثار مقطع الفيديو للأمير تميم تفاعل القطريين وإعجابهم. حيث علق صاحب حساب “جنرال الخليج”: سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد حفظه الله في جولة بمدينة الوكرة هذه المدينة التي شهدت طفرة جمالية وعمرانية كبيرة خلال الفترة الأخيرة واستدرك: “تستاهلون ياهل الوكرة”.

🇶🇦

سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد حفظه الله في جولة بمدينة #الوكرة هذه المدينة التي شهدت طفرة جمالية وعمرانية كبيرة خلال الفترة الأخيرة

تستاهلون ياهل الوكرة

pic.twitter.com/2z3K5oXnW0 — جنرال الخليج2️⃣ (@QatarTeam_2) July 13, 2022

وعقب “عباس” بأن دولة قطر من الدول التي نجحت في تدبير أمورها بشكل متطور في مجالات حيوية “بفضل حكمة قيادتها من الشيخ حمد إلى الأمير الشيخ تميم، وبمساعدة الشعب القطري الوفي النبيل وحتى انفتاح قطر على كل الدول الصديقة والشقيقة.”

وأضاف أن “هذا زاد في رفعة قطر وما الوكرة إلا جزء من كل الإنجازات وكأس العالم في الطريق”.

وتضم “الوكرة” الإستاد المعروف باسمها وهو ثاني ملعب مونديالي يتم افتتاحه استعدادا لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

نعم من الدول التي نجحت في تدبير أمورها بشكل متطور في مجالات حيويةدولةقطر بفضل حكمة قيادتها من الوالدالشيخ حمدإلى الأميرالشيخ تميم بمساعدةالشعب القطري الوفي النبيل وحتى انفتاح قطر على كل الدول الصديقةوالشقيقةزادفي رفع قيمتها وما الوكرةإلا جزءمن كل الإنجازات وكأس العالم في الطريق — Abbes Achak (@AbbesAchak) July 13, 2022

ورحبت ناشطة أخرى بالأمير تميم: “جاكم الخير يا أهل الوكرة”، مضيفة: “فوق الأصالة والعراقة تزينت الوكرة جمالاً بزيارة المجد”.

جاكم .. الخير …. ي أهل الوكرة …

فوق الأصالة والعراقة

تزينت الوكرة جمالاً … ب زيارة المجد

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٠#الوكرة #تميم_بن_حمد pic.twitter.com/jB11YNXKaT — مــطــبـــات (@NORra_qtr) July 13, 2022

وخاطبت أخرى الأمير تميم: “نورت الوكرة بوجودك فيها يا بو حمد.. جعل عمرك طويل إن شاء الله”.

ويشار إلى أن الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني؛ هو أمير دولة قطر الثامن، ويبلغ من العمر 42 عاما.