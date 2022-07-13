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أمير قطر تميم بن حمد يلفت الأنظار بما فعله في “سوق الوكرة” (فيديو)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
أمير قطر تميم بن حمد في سوق الوكرة watanserb.com
أمير قطر تميم بن حمد في سوق الوكرة

وطن- تداول ناشطون مقطعاُ مصوراً وثق أحدث ظهور لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وكان يتجول في “سوق الوكرة” الشعبي القديم.

وفوجئ المواطنون والمقيمون خلال تواجدهم على شاطىء “الوكرة” بالأمير تميم بن حمد، وهو يسير مع عدد من مرافقيه بالزي الخليجي.

وألقى أمير قطر التحية على عدد من العمالة الأسيوية، فيما بدا في مشهد آخر وهو يداعب أطفالاً صادف وجودهم في المكان.

الوكرة طفرة جمالية وعمرانية

وكان الأمير تميم بن حمد قد هنأ القطريين بحلول عيد الأضحى المبارك قبل أيام.

وغرد على حساب الشخصي في موقع التدوينات الصغيرة ” تويتر”: ” أبارك للمواطنين والمقيمين والأمة الإسلامية جمعاء حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على بلادنا وأمتنا بالخير واليُمن والبركات”.

وأثار مقطع الفيديو للأمير تميم تفاعل القطريين وإعجابهم. حيث علق صاحب حساب “جنرال الخليج”: سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد حفظه الله في جولة بمدينة الوكرة هذه المدينة التي شهدت طفرة جمالية وعمرانية كبيرة خلال الفترة الأخيرة واستدرك: “تستاهلون ياهل الوكرة”.

وعقب “عباس” بأن دولة قطر من الدول التي نجحت في تدبير أمورها بشكل متطور في مجالات حيوية “بفضل حكمة قيادتها من الشيخ حمد إلى الأمير الشيخ تميم، وبمساعدة الشعب القطري الوفي النبيل وحتى انفتاح قطر على كل الدول الصديقة والشقيقة.”

وأضاف أن “هذا زاد في رفعة قطر وما الوكرة إلا جزء من كل الإنجازات وكأس العالم في الطريق”.

وتضم “الوكرة” الإستاد المعروف باسمها وهو ثاني ملعب مونديالي يتم افتتاحه استعدادا لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ورحبت ناشطة أخرى بالأمير تميم: “جاكم الخير يا أهل الوكرة”، مضيفة: “فوق الأصالة والعراقة تزينت الوكرة جمالاً بزيارة المجد”.

وخاطبت أخرى الأمير تميم: “نورت الوكرة بوجودك فيها يا بو حمد.. جعل عمرك طويل إن شاء الله”.

ويشار إلى أن الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني؛ هو أمير دولة قطر الثامن، ويبلغ من العمر 42 عاما.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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