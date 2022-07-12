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واحدة من زوجها السابق .. سيارات فاخرة تمتلكها كيم كارداشيان (صور)

القيمة الإجمالية لأسطول سياراتها حوالي 3.8 مليون دولار أمريكي

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
واحدة من زوجها السابق..سيارات فاخرة تمتلكها كيم كارداشيان watanserb.com
سيارات فاخرة تمتلكها كيم كارداشيان

.وطن– ليس من الغريب أن تمتلك نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان البالغة من العمر 41 عاماً، العديد من السيارات الفاخرة والفارهة.

وقد كشفت النجمة مؤخرًا عن مجموعتها من السيارات الفاخرة في جولة قامت بها في منزلها، الذي تبلغ تكلفته 60 مليون دولار والذي يقع في كاليفورنيا.

في حين قد قدرت القيمة الإجمالية لأسطول السيارات التي تمتلكها حوالي 3.8 مليون دولار أمريكي.

وفي هذا التقرير الذي نشره موقع “scmp” نتعرف على هذه السيارات.

مرسيدس مايباخ

في عيد الميلاد عام 2020، قدم كانيي ويست لكيم 5 سيارات مايباخ رباعية الدفع الجديدة كهدية.

كما يقدر السعر الابتدائي لهذه السيارات بنحو 200 ألف دولار للواحدة، أي أن ويست انفق نحو المليون دولار.

لامبورغيني

خلال مقابلة أجرتها مع مجلة فوغ الأمريكية، أوضحت كارداشيان أن سيارتها Lamborghini Urus هي واحدة من السيارات التي تفضلها.

Kim Kardashian’s Lamborghini Mansory Widebody Urus, which is worth US$600,000. Photo: Platinum Motorsport/YouTube

كما تعد السيارة، التي تبلغ قيمتها 600 ألف دورلار، أول سيارة دفع رباعي من شركة صناعة السيارات الإيطالية.

بينما ظهرت لأول مرة وهي تقودها عام 2021.

لامبورغيني

في صيف عام 2021، قامت كارداشيان بتغطية سيارتها اللامبورغيني التي يبلغ سعرها 200 ألف دولار  أمريكي بقماش من نوع skims.

Kim Kardashian had her Lambo coated in the signature Skims cosy fabric from her own brand. Photo: @kimkardashian/Instagram

رولز رويس فانتوم

يقدر سعر هذه السيارة التي تملتلكها كيم مقابل 400 ألف دولار أمريكي.

وفي هذا السياق، قال مصدر لمجلة Vanity Fair الأميريكة، أن كيم كارداشيان كانت عميلا مخلصا لشركة Platinum Motorsports منذ فترة.

كما أضاف المصدر أنها كانت منخرطة جدًا في كل خطوة من خطوات عملية تصنيع سياراتها وأنها “تعرف بالضبط ما تريده”.

رانج روفر

تمتلك كيم كارداشيان سيارة لاند روفر رينج روفر نسخة SVAutobiography والتي يبلغ سعرها قيمة 177000 دولار أمريكي.

المصدرموقع scmp، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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