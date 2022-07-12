واحدة من زوجها السابق .. سيارات فاخرة تمتلكها كيم كارداشيان (صور)

.وطن– ليس من الغريب أن تمتلك نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان البالغة من العمر 41 عاماً، العديد من السيارات الفاخرة والفارهة.

وقد كشفت النجمة مؤخرًا عن مجموعتها من السيارات الفاخرة في جولة قامت بها في منزلها، الذي تبلغ تكلفته 60 مليون دولار والذي يقع في كاليفورنيا.

في حين قد قدرت القيمة الإجمالية لأسطول السيارات التي تمتلكها حوالي 3.8 مليون دولار أمريكي.

وفي هذا التقرير الذي نشره موقع “scmp” نتعرف على هذه السيارات.

مرسيدس مايباخ

في عيد الميلاد عام 2020، قدم كانيي ويست لكيم 5 سيارات مايباخ رباعية الدفع الجديدة كهدية.



كما يقدر السعر الابتدائي لهذه السيارات بنحو 200 ألف دولار للواحدة، أي أن ويست انفق نحو المليون دولار.



لامبورغيني

خلال مقابلة أجرتها مع مجلة فوغ الأمريكية، أوضحت كارداشيان أن سيارتها Lamborghini Urus هي واحدة من السيارات التي تفضلها.

كما تعد السيارة، التي تبلغ قيمتها 600 ألف دورلار، أول سيارة دفع رباعي من شركة صناعة السيارات الإيطالية.

بينما ظهرت لأول مرة وهي تقودها عام 2021.

لامبورغيني

في صيف عام 2021، قامت كارداشيان بتغطية سيارتها اللامبورغيني التي يبلغ سعرها 200 ألف دولار أمريكي بقماش من نوع skims.



رولز رويس فانتوم

يقدر سعر هذه السيارة التي تملتلكها كيم مقابل 400 ألف دولار أمريكي.

وفي هذا السياق، قال مصدر لمجلة Vanity Fair الأميريكة، أن كيم كارداشيان كانت عميلا مخلصا لشركة Platinum Motorsports منذ فترة.

كما أضاف المصدر أنها كانت منخرطة جدًا في كل خطوة من خطوات عملية تصنيع سياراتها وأنها “تعرف بالضبط ما تريده”.



رانج روفر

تمتلك كيم كارداشيان سيارة لاند روفر رينج روفر نسخة SVAutobiography والتي يبلغ سعرها قيمة 177000 دولار أمريكي.