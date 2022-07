متشرد يعتدي على بطلة أولمبية بوحشية والشرطة تقبض عليه (فيديو)

وطن – اعتدى رجل متشرد بوحشية على الأمريكية كيم غلاس البطلة الأولمبية في رياضة كرة الطائرة، وسط مدينة لوس أنجلوس غرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتداول مقطع فيديو للبطلة الأولمبية غلاس، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها تورم وجهها إثر الاعتداء عليها من قبل متشرد بلا مأوي ولا مسكن في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وتحدثت البطلة الأمريكية كيم غلاس، في مقطع فيديو خرجت به، توضيح ما حصل عليها إثر الاعتداء عليها من قبل رجل متشرد، قائلة: ” كان يحمل في يده شيئاً، وكان على الجانب الآخر من السيارة وسط الشارع. وكان ينظر إليّ بنظرات كراهية”.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Olympic Medalist Kim Glass reveals she was brutally beaten by a homeless man in LA.

pic.twitter.com/qdw7kqLHc7

— The Post Millennial (@TPostMillennial) July 11, 2022