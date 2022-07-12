متشرد يعتدي على بطلة أولمبية بوحشية والشرطة تقبض عليه (فيديو)

وطن – اعتدى رجل متشرد بوحشية على الأمريكية كيم غلاس البطلة الأولمبية في رياضة كرة الطائرة، وسط مدينة لوس أنجلوس غرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتداول مقطع فيديو للبطلة الأولمبية غلاس، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها تورم وجهها إثر الاعتداء عليها من قبل متشرد بلا مأوي ولا مسكن في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

متشرد يعتدي على كيم غلاس

وتحدثت البطلة الأمريكية كيم غلاس، في مقطع فيديو خرجت به، توضيح ما حصل عليها إثر الاعتداء عليها من قبل رجل متشرد، قائلة: ” كان يحمل في يده شيئاً، وكان على الجانب الآخر من السيارة وسط الشارع. وكان ينظر إليّ بنظرات كراهية”.

WARNING: GRAPHIC CONTENT Olympic Medalist Kim Glass reveals she was brutally beaten by a homeless man in LA. pic.twitter.com/qdw7kqLHc7 — The Post Millennial (@TPostMillennial) July 11, 2022

وأردفت الأمريكية غلاس، ” عندما استدرت لأخبر صديقي بأنني أعتقد أن هناك خطراً ما، وأنه سيضرب السيارة. كما قبل أن أدرك الأمر، ضربني بأنبوب معدني كبير”.

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كما وأضافت، ” الهجوم عليّ ترك كسراً في خذها وورما في عيني، لكنني أطمأن متابعي بأنني بخير”.

وختمت، ” يارفاق فقط إبقوا بأمان، لم أكن مستعدة لذلك. وهناك الكثير من المصابين بأمراض عقلية في هذه الشوارع الآن”.

أولمبياد بكين

وكان مجموعة من الأشخاص المارة في الشارع، قد قاموا باحتجاز المتشرد ( المضطرب عقلياً)، إلى حين وصول الشرطة إلى المكان. التي ألقت القبض عليه بتهمة الاعتداء بسلاح أبيض مميت.

The man that attacked Olympic Medalist Kim Glass pic.twitter.com/w1JOUGfNUy — Breakingtrendsnews (@Breakingtrends1) July 11, 2022

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من هي الأمريكية كيم غلاس؟!

كيمبرلي ماري جلاس، بطلة أولمبية أمريكية الجنسية، من مواليد عام 1984. يبلغ طولها 189.2 سم، كما وانضمت إلى صفوف المنتخب الأمريكي لكرة الطائرة في عام 2007.

ونالت الأمريكية في مشوارها الميدالية الفضية مع المنتخب الأمريكي، في أولمبياد بكين عام 2008، والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للاتحاد الدولي لكرة الطائرة عام 2007.

ولعبت في رياضة كرة الطائرة خلال مسيرتها مع العديد من الأندية المختلفة، من أبرزها نادي فنربخشة التركي للكرة الطائرة للسيدات، ونادي تيريز كروفورد و نيكول ديفيس الأمريكيين وغيرها.

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