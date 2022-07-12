الثلاثاء, يوليو 12, 2022
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رياضة

متشرد يعتدي على بطلة أولمبية بوحشية والشرطة تقبض عليه (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
البطلة الأمريكية كيم غلاس watanserb.com
الأمريكية كيم غلاس لاعب كرة الطائرة

وطن – اعتدى رجل متشرد بوحشية على الأمريكية كيم غلاس البطلة الأولمبية في رياضة كرة الطائرة، وسط مدينة لوس أنجلوس غرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتداول مقطع فيديو للبطلة الأولمبية غلاس، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها تورم وجهها إثر الاعتداء عليها من قبل متشرد بلا مأوي ولا مسكن في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

متشرد يعتدي على كيم غلاس

وتحدثت البطلة الأمريكية كيم غلاس، في مقطع فيديو خرجت به، توضيح ما حصل عليها إثر الاعتداء عليها من قبل رجل متشرد، قائلة: ” كان يحمل في يده شيئاً، وكان على الجانب الآخر من السيارة وسط الشارع. وكان ينظر إليّ بنظرات كراهية”.

وأردفت الأمريكية غلاس، ” عندما استدرت لأخبر صديقي بأنني أعتقد أن هناك خطراً ما، وأنه سيضرب السيارة. كما قبل أن أدرك الأمر، ضربني بأنبوب معدني كبير”.

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كما وأضافت، ” الهجوم عليّ ترك كسراً في خذها وورما في عيني، لكنني أطمأن متابعي بأنني بخير”.

وختمت، ” يارفاق فقط إبقوا بأمان، لم أكن مستعدة لذلك. وهناك الكثير من المصابين بأمراض عقلية في هذه الشوارع الآن”.

أولمبياد بكين

وكان مجموعة من الأشخاص المارة في الشارع، قد قاموا باحتجاز المتشرد ( المضطرب عقلياً)، إلى حين وصول الشرطة إلى المكان. التي ألقت القبض عليه بتهمة الاعتداء بسلاح أبيض مميت.

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من هي الأمريكية كيم غلاس؟!

كيمبرلي ماري جلاس، بطلة أولمبية أمريكية الجنسية، من مواليد عام 1984. يبلغ طولها 189.2 سم، كما وانضمت إلى صفوف المنتخب الأمريكي لكرة الطائرة في عام 2007.

ونالت الأمريكية في مشوارها الميدالية الفضية مع المنتخب الأمريكي، في أولمبياد بكين عام 2008، والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للاتحاد الدولي لكرة الطائرة عام 2007.

ولعبت في رياضة كرة الطائرة خلال مسيرتها مع العديد من الأندية المختلفة، من أبرزها نادي فنربخشة التركي للكرة الطائرة للسيدات، ونادي تيريز كروفورد و نيكول ديفيس الأمريكيين وغيرها.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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