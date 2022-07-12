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فلسطيني يقتل والده ويدفنه أسفل أسمنت مسلح ويبلغ عن نفسه.. فيديو للحفر وأول صورة لهما

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
فلسطيني يقتل والده watanserb.com
فلسطيني يقتل والده

وطن- استخرجت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني، في محافظة جنين، جثة مواطن دفنه ابنه، تحت أسمنت مسلح في ساحة منزله ببلدة عجة جنوبي المحافظة.

ساعتان من الحفر للبحث عن الأب

وذكر بيان صادر عن الدفاع المدني، أن عملية البحث والحفر استغرقت قرابة الساعتين صباح اليوم الثلاثاء، وأنه تم تسليم الجثة إلى جهات الاختصاص.

الابن يبلغ عن نفسه

وفي وقت سابق، قالت الشرطة، إنّ شابا أبلغها بأنه دفن جثة والده في ساحة منزله وصب الساحة بالأسمنت في بلدة عجة بجنوب جنين، وأن الأجهزة الأمنية وصلت المكان وشرعت بالبحث عن الجثة.

وتبين لاحقا، أن الفلسطيني المواطن راضي راشد عمرية، الذي يبلغ 46 عامًا، قتل على يد ابنه عامر، صاحب الـ20 عامًا، ودفنه في ساحة منزله قبل 12 يوما.

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أول صورة للأب والابن

يأتي هذا فيما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالوا إنها الأولى، للأب والابن.

وصرح المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي أرزيقات، أنه فور وصول بلاغ لشرطة جنين يفيد بوجود جثة داحل بلدة عجة، تحركت دورية مركز عرابة وقوة من المباحث والأدلة الجنائية إلى البلدة وذلك لكشف ملابسات الواقعة بشكل كامل.

جريمة أخرى: أب يدفن ابنته حية

وكانت فلسطين شاهدة على جريمة مشابهة، عندما دُفنت شابة فلسطينية وهي على قيد الحياة على يد والدها في قطاع غزة.

وكانت الفلسطينية “أ. ن”، قد اختفت عن منطقة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، فيما زعمت أسرتها أنها سافرت برفقة والدتها للعلاج بالخارج، فيما تبين أنها لا تمتلك جواز سفر ولا يوجد لها أي اسم في كشوف المسافرين بما دحض رواية الأهل.

واستدعت الشرطة والدة المجني عليها، وقد أنكر في البداية بشكل كامل خلال التحقيق معه أن يكون على علم بمكان ابنته، لكن باستدراجه اعترف بقتلها عن طريق دفنها وهي على قيد الحياة.

وحفر الأب حفرة بعمق متر ونصف داخل في نفس البيت ثم وضعها داخل الحفرة، ودفنها داخل التراب مع إخفاء كامل لمعالم الجريمة.

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خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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