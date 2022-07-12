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عبر فنادق الإمارات.. هكذا حول “ابن سلمان” شباب ناجحين إلى مجرمين ملاحقين قضائياً ودولياً (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
تحويل شباب ناجحين إلى مجرمين watanserb.com
تحويل شباب ناجحين إلى مجرمين

وطن- نشر حساب “تحقيقات لبلدة” تحقيقا مصغرا حول كيف تم توريط شباب سعوديين ناجحين في ملفات إجرامية ليصبحوا مطاردين دوليا.

ووفقا للتحقيق فقد انتهى الحال بمجموع من الشباب السعوديين بمطارتهم دوليا بعد أن أدراهم ولي العهد محمد بن سلمان عبر مدير مكتبه بدر العساكر.

وذكر التحقيق عدد من الأسماء المتورطين في عدد من القضايا، منهم أحمد الجبرين وعلي آل زبارة ومحمد الحمد وليلى أبو الجدايل، منوها التحقيق إلى ان هؤلاء الشباب تحولوا بين ليلة وضحاها إلى مشاركين في حملة القمع الواسعة التي أطلقها ولي العهد ضد المعارضين.

ووفقا للحقيق، فغنه لا يعرف الكثير عن أسباب انغماس هؤلاء الشباب في هذه الاعمال، موضحا أنه من المرجح أن عمليات الابتزاز للمشاهير والناجحين التي عرف بها العهد الجديد قد طالتهم.

ولفت التحقيق إلى ان زيارة إلى دبي يتم فيها امتلاك أدوات لغرض ابتزازهم بها لاحقا كانت كافية لتحويلهم إلى جواسيس يحركهم “ابن سلمان” ومن خلفه محمد بن زايد.

استدراجهم لمخطط محكم في فنادق إماراتية

وأوضح التحقيق أنه يتم استدراجهم إلى فخ مخطط ومحكم في فنادق إماراتية أو عبر معاملات مالية مشبوهة وعند ارتكابهم للخطأ يتم تهديدهم والتلويح بفضحهم ليتحولوا بين ليلة وضحاها من شباب عاديين إلى مجرمين مطاردين قضائيا ومتهمين بالإيقاع بالكثير من مواطني بلدهم وتعريض حياتهم للخطر.

ونوه التحقيق إلى ان الكثير منهم يتجنب الحديث عن ذلك خوفا من الفضيحة، منوها إلى أن الأيام حبلى بالكشف عن أشخاص آخرين تتحكم بهم أبو ظبي والرياض عبر ملفات ابتزاز مشينة.

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القبض على إبراهيم الحصين

يأتي هذه في وقت اتهم فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) قبل أيام مواطنا سعوديا بتهديد معارضين سعوديين مقيمين في الولايات المتحدة، بحسب دعوى قضائية في محكمة بنيويورك تم نشرها الثلاثاء، فيما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أنه جرى اعتقاله بعد صدور مذكرة ضبط السبت الماضي.

وكشفت أوراق الدعوى القضائية أن المتهم يدعى إبراهيم الحصين (42 عاما)، مقيم في الولايات المتحدة منذ عام 2013 بتأشيرة دراسية للحصول على دكتوراه في السياسة العامة، ومدرج في طلب التأشيرة أنه موظف في الديوان الملكي السعودي.

وذكرت أوراق الدعوى أن الحصين استخدم حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، بينهم حساب باسم @Samar16490 على “إنستغرام”، لتوجيه تهديدات لمعارضين سعوديين مقيمين في الولايات المتحدة، أغلبهم من النساء.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في الدعوى إن الحصين كان على اتصال بين عامي 2019 و2020 برقم شخص مدرج في بيانات الحكومة الأمريكية على أنه يعمل في الرئاسة العامة لرعاية الشباب التي تغير اسمها فيما بعد إلى الهيئة العامة للرياضة.

وذكر FBI أيضا أنه عثر في أحد الهواتف المحمولة التابعة للحصين على العديد من الصور والتغريدات للصحفي جمال خاشقجي، يرجع تاريخ حفظها على الجهاز إلى عام 2017، قبل نحو عام من مقتل خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول.

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المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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