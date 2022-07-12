الممثلة الأمريكية الشهيرة كاميرون دياز تعترف بتهريبها المخدرات للمغرب!

وطن- فجرت الممثلة الأمريكية الشهيرة كاميرون دياز مفاجأة مدوية، كاشفة عن قيامها بتهريب المخدرات إلى المغرب قبل أن تصبح نجمة مشهورة.

وأكدت “دياز” خلال مشاركتها في “بودكاست” بعنوان: “حياة ثانية” أن نقلها للمخدرات للمغرب كان دون قصد منها.

وخلال سردها لقصة حياتها، روت “دياز” قصتها الغريبة مع المغرب عندما انتقلت إلى العاصمة الفرنسية حين كانت تعمل في مجال عرض الأزياء.

وقالت “دياز” إنها عاشت ظروفاً مهنية صعبة: “لم أكن أعمل يومياً. مكثت هناك عاماً كاملاً ولم أعمل يوماً. لم أستطع تأمين وظيفة لإنقاذ حياتي”، وفق ما نقله موقع “العربي الجديد”.

وأضافت: “حصلت على وظيفة، واحدة لكنني أعتقد حقاً أنني كنت مثل بغل يحمل مخدرات إلى المغرب”.

نقلت حقيبة من المفترض أنها تحمل ملابسها

وأوضحت أنه في أوائل التسعينيات أوكلت إليها مهمة نقل حقيبة مقفلة من المفترض أن أزياءها بداخلها، كاشفة أنه عندما وصلت إلى المطار في المغرب طُلب منها فتح الحقيبة.

تمكنت من النجاة

وأشارت إلى أنها أخبرت المسؤولين هناك أن الحقيبة ليست لها وليست لديها أي فكرة عن محتواها، موضحة انها تمكنت من النجاة لأن الإجراءات لم تكن صارمة كما هي عليه اليوم.

وأكدت أن هذه “كانت الوظيفة الوحيدة التي حصلت عليها في باريس”.

ولفتت “دياز” إلى انه بعد حادثة المغرب بوقت قصير، ظهرت دياز (21 عاماً)، في فيلمها الأول “القناع” The Mask مع جيم كاري.

وشقت الفنانة طريقها لتصبح واحدة من أعلى النساء أجوراً في هوليوود وعُرفت بأعمال مثل “ماي بست فرندز ويدينغ” My Best Friend’s Wedding و”شريك” Shrek.

اعتزال “دياز” وعودتها

وبعد نجاح طويل قرّرت الفنانة الاعتزال عام 2014 وكان دورها الأخير في فيلم Annie. لكنها أعلنت، الشهر الماضي، عن عودتها بفيلم مع جيمي فوكس عنوانه “باك إن أكشن” Back in Action من إنتاج “نتفليكس”.