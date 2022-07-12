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الممثلة الأمريكية الشهيرة كاميرون دياز تعترف بتهريبها المخدرات للمغرب!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
كاميرون دياز watanserb.com
كاميرون دياز

وطن- فجرت الممثلة الأمريكية الشهيرة كاميرون دياز مفاجأة مدوية، كاشفة عن قيامها بتهريب المخدرات إلى المغرب قبل أن تصبح نجمة مشهورة.

وأكدت “دياز” خلال مشاركتها في “بودكاست” بعنوان: “حياة ثانية” أن نقلها للمخدرات للمغرب كان دون قصد منها.

وخلال سردها لقصة حياتها، روت “دياز” قصتها الغريبة مع المغرب عندما انتقلت إلى العاصمة الفرنسية حين كانت تعمل في مجال عرض الأزياء.

وقالت “دياز” إنها عاشت ظروفاً مهنية صعبة: “لم أكن أعمل يومياً. مكثت هناك عاماً كاملاً ولم أعمل يوماً. لم أستطع تأمين وظيفة لإنقاذ حياتي”، وفق ما نقله موقع “العربي الجديد”.

وأضافت: “حصلت على وظيفة، واحدة لكنني أعتقد حقاً أنني كنت مثل بغل يحمل مخدرات إلى المغرب”.

نقلت حقيبة من المفترض أنها تحمل ملابسها

وأوضحت أنه في أوائل التسعينيات أوكلت إليها مهمة نقل حقيبة مقفلة من المفترض أن أزياءها بداخلها، كاشفة أنه عندما وصلت إلى المطار في المغرب طُلب منها فتح الحقيبة.

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تمكنت من النجاة

وأشارت إلى أنها أخبرت المسؤولين هناك أن الحقيبة ليست لها وليست لديها أي فكرة عن محتواها، موضحة انها تمكنت من النجاة لأن الإجراءات لم تكن صارمة كما هي عليه اليوم.

وأكدت أن هذه “كانت الوظيفة الوحيدة التي حصلت عليها في باريس”.

ولفتت “دياز” إلى انه بعد حادثة المغرب بوقت قصير، ظهرت دياز (21 عاماً)، في فيلمها الأول “القناع” The Mask مع جيم كاري.

وشقت الفنانة طريقها لتصبح واحدة من أعلى النساء أجوراً في هوليوود وعُرفت بأعمال مثل “ماي بست فرندز ويدينغ” My Best Friend’s Wedding و”شريك” Shrek.

اعتزال “دياز” وعودتها

وبعد نجاح طويل قرّرت الفنانة الاعتزال عام 2014 وكان دورها الأخير في فيلم Annie. لكنها أعلنت، الشهر الماضي، عن عودتها بفيلم مع جيمي فوكس عنوانه “باك إن أكشن” Back in Action من إنتاج “نتفليكس”.

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المصدرالعربي، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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