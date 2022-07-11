رياض محرز يُرزق بطفلته الأولى من زوجته الشقراء تايلور وارد (صور)

وطن – نشر النجم الجزائري الدولي رياض محرز 31 عاماً، صورة طفلته الأولى التي رزق بها من زوجته عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد 24 عاماً، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

تعد مولودته الجديدة للجزائري محرز، هي الثالثة له، بعد أنجب من طليقته السابقة ريتا جوهال البريطانية ذو الأصول الهندية بنتين قبل الإعلان عن انفصال عنها عام 2021.

طفلة رياض محرز الجديدة

ونشر الجزائري محرز، أول صورة لطفلته الأولى من زوجته عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد، عبر حسابه على موقع (تويتر)، معلقاً عليها: ” أهلاً بك ابنتي”. مرفق برمز قلب ووسم (اللهم بارك).

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ولم يطلق نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز، اسم مولودته الجديد من زوجته تايلور، إلا أن زوجته قد نشرت قبل نحو أسبوع من الآن صورة لطفلتها عبر موقع (الانستغرام)، معلقة عليها: ” أسبوع واحد من حبك، ميلا محرز”.

كما ووضعت البريطانية تايلور وارد، زوجة محرز قائد المنتخب الجزائري (محاربو الصحراء)، مولودتها الأولى في الأول من شهر يوليو/ تموز الجاري.

رياض محرز وزواج تايلور وارد

وأعلنت صحيفة (ذا صن) البريطانية، عن زواج الجزائري رياض محرز من عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد، في حفل اقتصر على حضور عائلته وأصدقائه في مدينة دبي، وفق الشريعة الإسلامية في شهر فبراير الماضي.

بنات رياض محرز الثلاث في صورة واحدة pic.twitter.com/LNnNu3MPAB — سبق برس (@SabqpressAlg) July 11, 2022

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وكان الجزائري محرز قد انفصل عن زوجته عارضة الأزياء البريطانية. ذو الأصول الهندية ريتا جوهال، الذي رزق منها بنتين، بعد زواج استمر لمدة 6 سنوات .

محزر ومانشستر سيتي

وخاض الجزائري محرز مع نادي مانشستر سيتي عام 2018، قادماً من صفوف نادي ليستر سيتي الذي توج معه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وأفضل لاعب في دوري (البريميرليج)، 189 مباراة في مختلف البطولات، مسجلاً 63 هدفاً. وصناعة 45 تمريرة حاسمة، كما وتوج ب8 بطولات معه حتى الآن.

رياض محرز يرزق بمولودته الجديدة و يطلق عليها اسم " ميلة محرز "😍👼 pic.twitter.com/qredswRgrT — Koora DZair 🇩🇿 (@Koora_DZair) July 8, 2022

كما ورشح نجم مانشستر سيتي محرز لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2022، والتي ضمت المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي. والمغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

يشار إلى أن الجزائري محرز ينتهي عقده مع نادي مانشستر سيتي (الأزرق السماوي) في صيف عام 2024.

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