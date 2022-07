رياض محرز يُرزق بطفلته الأولى من زوجته الشقراء تايلور وارد (صور)

وطن – نشر النجم الجزائري الدولي رياض محرز 31 عاماً، صورة طفلته الأولى التي رزق بها من زوجته عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد 24 عاماً، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

تعد مولودته الجديدة للجزائري محرز، هي الثالثة له، بعد أنجب من طليقته السابقة ريتا جوهال البريطانية ذو الأصول الهندية بنتين قبل الإعلان عن انفصال عنها عام 2021.

ونشر الجزائري محرز، أول صورة لطفلته الأولى من زوجته عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد، عبر حسابه على موقع (تويتر)، معلقاً عليها: ” أهلاً بك ابنتي”. مرفق برمز قلب ووسم (اللهم بارك).

Welcome to my baby ❤️ #Allahumabarik pic.twitter.com/zzs2O54Up0

— Riyad Mahrez (@Mahrez22) July 8, 2022