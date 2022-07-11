أسطورة البرازيل بيليه يتلقى هدية خاصة من المنتخب السعودي (صور)

وطن – تلقى أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه 81 عاماً، هدية تذكارية خاصة من منتخب السعودية للسيدات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

ونشر البرازيلي بيليه عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، صورة لقميص منتخب السعودية للسيدات، الموقع عليه من جميع لاعبات الخضر أو الصقور.

بيليه وهدية منتخب السعودية للسيدات

وعلق الأسطورة بيليه على الهدية الخاصة من منتخب السعودية للسيدات، قائلاً: ” في فبراير الماضي، هنأت منتخب السعودية للسيدات على أول مباراة رسمية له، وهذا الأسبوع خلال عطلة عيد الأضحى. فوجئت بهذه الهدية”.

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وأضاف بيليه، ” قميص منتخب السعودية للسيدات موقع من هذه المباراة التاريخية. شكراً جزيلاً”.

In February, I congratulated the Saudi Arabian Women's Soccer Team on their first official FIFA match. Just this week, during the Eid al-Adha break, I was surprised by this gift: an autographed shirt from this historic match. Thank you very much! pic.twitter.com/r4CzGaIgIh — Pelé (@Pele) July 9, 2022

اتحاد الكرة النسائية السعودي

من جانبه، قال اتحاد الكرة النسائية السعودي في تغريده عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيها: ” إنه لمن دواعي سرورنا وشرف أن نشاركك أول قعة من أول مباراة ودية تاريخية لنا”.

وختم تغريدته، “نشكرك يا أسطورة على كل دعمك لمنتخبنا الوطني للسيدات”.

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أبرز محطات بيليه

كما ويعد البرازيلي بيليه من أعظم أساطير كرة القدم البارزين على مستوى العالم، حيث اعتزل الكرة المستديرة بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب الفردية والجماعية عام 1977.

وحقق أسطورة البرازيلي خلال مسيرته الاحترافية التتويج بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم 6 مرات، بطولة بطولة باوليستا 10 مرات، و بطولة ريو ساو باولو 4 مرات. وكأس الإنتركونتيننتال و كوبا ليبرتادوريس مرتين مع نادي سانتوس.

الملك بيليه : – في فبراير هنأت منتخب السعوديه للسيدات على أول مباراه دوليه ، و اليوم تلقيت مفاجأه و أشكر لاعبات منتخب السعوديه على هذه الهديه ، ووصول هذه الهديه في عيد الأضحى و وعليه توقيع جميع لاعبات السعوديه ، شكراً لكم سأكون مساند لكم دائماً . pic.twitter.com/cTb7IY8gm7 — ViVA SPORT (@ViVA__SPORT) July 9, 2022

كما وتوج مع منتخب البرازيل (السامبا)، بنسخة كأس العالم 3 مرات، في أعوام 1958، 1962، 1970.

وشارك الأسطورة بيليه طوال مسيرته الكروية قبل الاعتزال، 560 مباراة مع مختلف الأندية، مسجلاً 541 هدفاً. وخاض مع منتخب البرازيل 92 مباراة في مختلف البطولات، استطاع من خلالها تسجيل 77 هدفاً.

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