أسطورة البرازيل بيليه يتلقى هدية خاصة من المنتخب السعودي (صور)

وطن – تلقى أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه 81 عاماً، هدية تذكارية خاصة من منتخب السعودية للسيدات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

ونشر البرازيلي بيليه عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، صورة لقميص منتخب السعودية للسيدات، الموقع عليه من جميع لاعبات الخضر أو الصقور.

وعلق الأسطورة بيليه على الهدية الخاصة من منتخب السعودية للسيدات، قائلاً: ” في فبراير الماضي، هنأت منتخب السعودية للسيدات على أول مباراة رسمية له، وهذا الأسبوع خلال عطلة عيد الأضحى. فوجئت بهذه الهدية”.

وأضاف بيليه، ” قميص منتخب السعودية للسيدات موقع من هذه المباراة التاريخية. شكراً جزيلاً”.

In February, I congratulated the Saudi Arabian Women's Soccer Team on their first official FIFA match. Just this week, during the Eid al-Adha break, I was surprised by this gift: an autographed shirt from this historic match. Thank you very much! pic.twitter.com/r4CzGaIgIh

— Pelé (@Pele) July 9, 2022