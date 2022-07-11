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رياضة

أسطورة البرازيل بيليه يتلقى هدية خاصة من المنتخب السعودي (صور)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
بيليه يتلقى هدية تذكارية من أسطورة البرازيل بيليه watanserb.com
بيليه يتلقى هدية تذكارية من أسطورة البرازيل بيليه

وطن – تلقى أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه 81 عاماً، هدية تذكارية خاصة من منتخب السعودية للسيدات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

ونشر البرازيلي بيليه عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، صورة لقميص منتخب السعودية للسيدات، الموقع عليه من جميع لاعبات الخضر أو الصقور.

بيليه وهدية منتخب السعودية للسيدات

وعلق الأسطورة بيليه على الهدية الخاصة من منتخب السعودية للسيدات، قائلاً: ” في فبراير الماضي، هنأت منتخب السعودية للسيدات على أول مباراة رسمية له، وهذا الأسبوع خلال عطلة عيد الأضحى. فوجئت بهذه الهدية”.

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وأضاف بيليه، ” قميص منتخب السعودية للسيدات موقع من هذه المباراة التاريخية. شكراً جزيلاً”.

اتحاد الكرة النسائية السعودي

من جانبه، قال اتحاد الكرة النسائية السعودي في تغريده عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيها: ” إنه لمن دواعي سرورنا وشرف أن نشاركك أول قعة من أول مباراة ودية تاريخية لنا”.

وختم تغريدته، “نشكرك يا أسطورة على كل دعمك لمنتخبنا الوطني للسيدات”.

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أبرز محطات بيليه

كما ويعد البرازيلي بيليه من أعظم أساطير كرة القدم البارزين على مستوى العالم، حيث اعتزل الكرة المستديرة بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب الفردية والجماعية عام 1977.

وحقق أسطورة البرازيلي خلال مسيرته الاحترافية التتويج بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم 6 مرات، بطولة بطولة باوليستا 10 مرات، و بطولة ريو ساو باولو 4 مرات. وكأس الإنتركونتيننتال و كوبا ليبرتادوريس مرتين مع نادي سانتوس.

كما وتوج مع منتخب البرازيل (السامبا)، بنسخة كأس العالم 3 مرات، في أعوام 1958، 1962، 1970.

وشارك الأسطورة بيليه طوال مسيرته الكروية قبل الاعتزال، 560 مباراة مع مختلف الأندية، مسجلاً 541 هدفاً. وخاض مع منتخب البرازيل 92 مباراة في مختلف البطولات، استطاع من خلالها تسجيل 77 هدفاً.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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