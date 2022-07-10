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حياتنا

فيديو قتل الطبيب أحمد الدويل داخل عيادته في اليمن .. ومفآجات صادمة!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
مقتل الدكتور أحمد الدويل watanserb.com
لقطة من كاميرات المراقبة توثق لحظات مقتل الدكتور أحمد الدويل

وطن – تداول نشطاء يمنيون أول مقطع فيديو مسرّب لحادثة مقتل الدكتور أحمد الدويل من كاميرات عيادته الكائنة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وظهرت في الفيديو، امرأة كانت بصالة الانتظار وفور سماعها لإطلاق نار هرعت لمكتب الدكتور أحمد الدويل لتجده مضرجاً بدمائه، واستدعت الحراسة.

وحلل حقوقيون المشاهد الأولى التي تم تسجيلها للجريمة التي هزت الرأي العام اليمني، بعدما شكلت حادثة مقتل الطبيب الشهير صدمة وفاجعة.

انتحار!!

وأفادت التحقيقات الأمنية بأن الدكتور الدويل انتحر بنفسه بطلقة مسدس داخل مكتبه في المستوصف. كما لم يثبت دخول أحد عليه من العاملين، وتم أيضًا العثور على المسدس.

واستبعد يمنيون أن تكون الحادثة انتحارا لعدم وجود أي دوافع واضحة. إلا إذا كان الطبيب يعاني من حالة نفسية أو تعرض لابتزاز ممنهج يهدد حياة أسرته.

وتحدثت بعض المصادر أن قياديًا أمنيًا زار الدكتور الدويل قبل أيام، وطلب منه إجراء عملية إجهاض لفتاة أقام معها القيادي علاقة غير شرعية. لكن طلبه قوبل بالرفض من قبل الطبيب، الذي تلقى بعدها تهديدات بتصفيته، ليقرر السفر إلى مصر بعد العيد لتجنب تلك التهديدات. ولكنه لقي حتفه قبل سفره، حسب رواية تلك المصادر.

“خلط أوراق الجريمة”

بذلك، فسر صحافيون أن تسريب مقاطع كاميرات المراقبة قبل استكمال جمع الاستدلالات هو ظاهرة منتشرة بالآونة الأخيرة الهدف من ورائها خلط أوراق الجريمة للتضليل الإعلامي وحرف مسارها عن الحقيقة، خاصة أن الفيديو المنتشر جرى عليه تعديلات واضحة للإيحاء بأنها حادثة انتحار.

وحلل البعض أن الحادثة وفق معطيات الفيديو توحي بأنها واقعة انتحار.

فيما رأى آخرون أن الجريمة تقف وراءها عصابة من خمسة أشخاص. مشككين أن يكون الرجل المتنكر بثوب نسائي هو من قتل الدكتور.

كما رجحوا أن المسدس الذي ظهر في كاميرا المكان نفسه هو من أعطى الإشارة لدخول المتنكر.

المصدروطن - رصد تويتر
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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