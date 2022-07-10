فيديو قتل الطبيب أحمد الدويل داخل عيادته في اليمن .. ومفآجات صادمة!

وطن – تداول نشطاء يمنيون أول مقطع فيديو مسرّب لحادثة مقتل الدكتور أحمد الدويل من كاميرات عيادته الكائنة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وظهرت في الفيديو، امرأة كانت بصالة الانتظار وفور سماعها لإطلاق نار هرعت لمكتب الدكتور أحمد الدويل لتجده مضرجاً بدمائه، واستدعت الحراسة.

عااااجل

جزء من فيديو يوضح حادثة مقتل دكتور الدويل pic.twitter.com/jvHYtVII0l — قيصر الجنوب (@aljnob90) July 9, 2022

وحلل حقوقيون المشاهد الأولى التي تم تسجيلها للجريمة التي هزت الرأي العام اليمني، بعدما شكلت حادثة مقتل الطبيب الشهير صدمة وفاجعة.

انتحار!!

وأفادت التحقيقات الأمنية بأن الدكتور الدويل انتحر بنفسه بطلقة مسدس داخل مكتبه في المستوصف. كما لم يثبت دخول أحد عليه من العاملين، وتم أيضًا العثور على المسدس.

واستبعد يمنيون أن تكون الحادثة انتحارا لعدم وجود أي دوافع واضحة. إلا إذا كان الطبيب يعاني من حالة نفسية أو تعرض لابتزاز ممنهج يهدد حياة أسرته.

من الخطأ الأمني الكبير،السماح ببث هذه الجزئية الممنتجة من فيديو كاميرات التصوير للحظة مقتل الدكتور أحمد الدويل،أمس الأول، في مكتبة بعيادته بالمنصورة بعدن

كون ذلك يضر باجراءات سير التحقيقات والتحري وجمع الادلة التي أعلنت شرطة أمن عدن انها ماتزال جارية في تلك الواقعة الصادمة للجميع pic.twitter.com/tTnk0vCAzQ — ماجد الداعري (@Aldaare_majed) July 10, 2022

وتحدثت بعض المصادر أن قياديًا أمنيًا زار الدكتور الدويل قبل أيام، وطلب منه إجراء عملية إجهاض لفتاة أقام معها القيادي علاقة غير شرعية. لكن طلبه قوبل بالرفض من قبل الطبيب، الذي تلقى بعدها تهديدات بتصفيته، ليقرر السفر إلى مصر بعد العيد لتجنب تلك التهديدات. ولكنه لقي حتفه قبل سفره، حسب رواية تلك المصادر.

“خلط أوراق الجريمة”

بذلك، فسر صحافيون أن تسريب مقاطع كاميرات المراقبة قبل استكمال جمع الاستدلالات هو ظاهرة منتشرة بالآونة الأخيرة الهدف من ورائها خلط أوراق الجريمة للتضليل الإعلامي وحرف مسارها عن الحقيقة، خاصة أن الفيديو المنتشر جرى عليه تعديلات واضحة للإيحاء بأنها حادثة انتحار.

الدكتور أحمد الدويل

من قتلة ؟؟

الانتحار يكون بطلقة وليس بثلاث

ياسادة ؟؟

يلحق مسلسل مقتل ابواليمامة!!

رحمة الله عليهم اجمعين — فيصل الكثيري الحضرمي (@faisaljafar68) July 9, 2022

وحلل البعض أن الحادثة وفق معطيات الفيديو توحي بأنها واقعة انتحار.

فيما رأى آخرون أن الجريمة تقف وراءها عصابة من خمسة أشخاص. مشككين أن يكون الرجل المتنكر بثوب نسائي هو من قتل الدكتور.

كما رجحوا أن المسدس الذي ظهر في كاميرا المكان نفسه هو من أعطى الإشارة لدخول المتنكر.