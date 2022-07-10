الأحد, يوليو 10, 2022
الرئيسيةاقتصادالسودان.. سعر الدولار يعود للارتفاع داخل السوق السوداء
اقتصاد

السودان.. سعر الدولار يعود للارتفاع داخل السوق السوداء

باسل النجار
كتب باسل النجار
سعر الدولار في السودان watanserb.com
سعر الدولار في السودان

وطن- عاد سعر الدولار داخل السوق السوداء بالسودان للارتفاع اليوم، الأحد 10 يوليو 2022، بعد أن شهد انخفاضا كبيرا على مدى أيام الأسبوع الماضي.

سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

وكان سعر الدولار قد انخفض بشكل كبير أمام الجنيه السوداني، داخل السوق الموازي، وهبط لأول مرة عند 560 جنيها.

واليوم، الأحد 10 يوليو، شهد سعر الدولا داخل هذه السوق ارتفاعا نوعيا بحسب ما أفاد متعاملون لـ(وطن).

وبلغ سعر الدولار داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، 564 جنيها للدولار الواحد، بزيادة 4 جنيهات عن آخر يوم بتعاملات الأسبوع الماضي.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

وحافظ سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 10 يوليو 2022، على استقراره في البنوك.

وبلغ سعر صرف الدولار اليوم الأحد في السودان، بحسب أحدث نشرة لبنك الخرطوم 564 جنيها للشراء، و568.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

بينما سجل سعر اليورو في السودان اليوم الأحد في البنوك نحو 575.33 جنيه للشراء، و579.65 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

كما بلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم الأحد في البنوك نحو 673.98 جنيه للشراء، و679.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان

بينما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم نحو 148.46جنيه للشراء، و149.57 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان

في حين بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد في السودان لدى البنوك الرسمية عند مستوى 153.58 جنيه للشراء، و154.73 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

وبلغ سعر الدينار البحريني اليوم الأحد 1496.41 للشراء و1507.64 للبيع.

سعر الريال القطري في السودان اليوم

سجل سعر الريال القطري اليوم الأحد في السودان 154.18 للشراء و155.33 للبيع.

سعر الريال العماني في السودان اليوم

سجل سعر الريال العماني 1465.31 للشراء و1476.30 للبيع.

أزمة الاقتصاد السوداني

ويواجه الاقتصاد السوداني خطر الدخول في انكماش كارثي قد يعيد معدلات النمو إلى ما دون الصفر في المئة، في ظل التراجع المريع في الإنتاج وانخفاض قيمة العملة المحلية بأكثر من 80 في المئة خلال الأشهر الأخيرة.

انهيار أسعار الصرف وتدهور الأوضاع الاقتصادية، جعل الحكومة السودانية تلجأ لمضاعفة أسعار بعض الخدمات الأساسية، مما انعكس سلبا على أسعار السلع والخدمات الأساسية في بلد يعيش فيه أكثر من 60 % من مواطنيه تحت خط الفقر.

العملات: سعر الدولار في السودان الأحد (ثاني أيام عيد الأضحى)

المصدررصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 8 يوليو 2022 في السوق السوداء.. ارتفاع كبير

اقتصاد

مفاجأة غير متوقعة.. أكبر انخفاض لسعر الدولار في السوق السوداء بالسودان

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 7 يوليو 2022.. انخفاض جديد

اقتصاد

السودان.. أحدث سعر للدولار في السوق السوداء وسط التغيرات المفاجئة

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022.. انخفاض جميع العملات

اقتصاد

السودان.. انخفاض جديد بسعر الدولار في السوق السوداء

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022

اقتصاد

السودان.. انخفاض كبير ومفاجئ بسعر الدولار يربك تجار العملة

الهدهد

انهيار سد السرج المكمل للنهضة.. مصر والسودان تحت التهديد.. وتطورات خطيرة (صور)

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الاثنين 4يوليو 2022.. انخفاض في البنوك والسوق الموازي

اقتصاد

سعر الدولار يواصل الانخفاض في السوق السوداء بالسودان

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 3 يوليو 2022.. سجل انخفاضا

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

عن أسعار تذاكر الطيران .. خبر غير سارّ من مدير اتحاد النقل الجوي الدولي

رقص فاضح وعري في عيد الأضحى بمنتجع في سوريا يثير الجدل (فيديو)

مفاجأة حقيقية .. بيكيه يترك عشيقته النادلة للعودة إلى شاكيرا فهل تقبل!

مانع بن حمد اليامي .. تفاصيل اغتيال المعارض السعودي في لبنان

رقص مثير وبطريقة فاضحة لسعوديين في عيد الأضحى على مقهى بالإحساء (فيديو)

دينا الشربيني تشعل جدلاً بظهورها مع محمد رمضان بحمالة صدر فقط!

التحرش الجنسي في العيد.. قرار صارم من السيسي للقضاء على هذه الظاهرة بمصر

حبة الغلة السامة .. انتحار مصري في أول أيام العيد لرفض والده الارتباط بفتاة تعلّق بها!

اختيار محمد العيسى خطيبا لعرفة “إشارة” خطيرة من محمد بن سلمان لإسرائيل

“آلهة الهندوس تدخن السجائر”.. مخرجة هندية تتلقى تهديدات بالقتل بسبب “بوستر” فيلم (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC