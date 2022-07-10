السودان.. سعر الدولار يعود للارتفاع داخل السوق السوداء

وطن- عاد سعر الدولار داخل السوق السوداء بالسودان للارتفاع اليوم، الأحد 10 يوليو 2022، بعد أن شهد انخفاضا كبيرا على مدى أيام الأسبوع الماضي.

سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

وكان سعر الدولار قد انخفض بشكل كبير أمام الجنيه السوداني، داخل السوق الموازي، وهبط لأول مرة عند 560 جنيها.

واليوم، الأحد 10 يوليو، شهد سعر الدولا داخل هذه السوق ارتفاعا نوعيا بحسب ما أفاد متعاملون لـ(وطن).

وبلغ سعر الدولار داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، 564 جنيها للدولار الواحد، بزيادة 4 جنيهات عن آخر يوم بتعاملات الأسبوع الماضي.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

وحافظ سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 10 يوليو 2022، على استقراره في البنوك.

وبلغ سعر صرف الدولار اليوم الأحد في السودان، بحسب أحدث نشرة لبنك الخرطوم 564 جنيها للشراء، و568.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

بينما سجل سعر اليورو في السودان اليوم الأحد في البنوك نحو 575.33 جنيه للشراء، و579.65 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

كما بلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم الأحد في البنوك نحو 673.98 جنيه للشراء، و679.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان

بينما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم نحو 148.46جنيه للشراء، و149.57 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان

في حين بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد في السودان لدى البنوك الرسمية عند مستوى 153.58 جنيه للشراء، و154.73 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

وبلغ سعر الدينار البحريني اليوم الأحد 1496.41 للشراء و1507.64 للبيع.

سعر الريال القطري في السودان اليوم

سجل سعر الريال القطري اليوم الأحد في السودان 154.18 للشراء و155.33 للبيع.

سعر الريال العماني في السودان اليوم

سجل سعر الريال العماني 1465.31 للشراء و1476.30 للبيع.

أزمة الاقتصاد السوداني

ويواجه الاقتصاد السوداني خطر الدخول في انكماش كارثي قد يعيد معدلات النمو إلى ما دون الصفر في المئة، في ظل التراجع المريع في الإنتاج وانخفاض قيمة العملة المحلية بأكثر من 80 في المئة خلال الأشهر الأخيرة.

انهيار أسعار الصرف وتدهور الأوضاع الاقتصادية، جعل الحكومة السودانية تلجأ لمضاعفة أسعار بعض الخدمات الأساسية، مما انعكس سلبا على أسعار السلع والخدمات الأساسية في بلد يعيش فيه أكثر من 60 % من مواطنيه تحت خط الفقر.