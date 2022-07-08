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الهدهد

مديرة مدرسة فرنسية تهين طالبتين مسلمتين بسبب حجابهما.. شاهد ما فعلته بهما!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
اهانة طالبتين مسلمتين watanserb.com
اهانة طالبتين مسلمتين

وطن- نشرت تنسيقية محاربة الإسلام وفوبيا في أوروبا عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر قيام مديرة مدرسة في فرنسا بإهانة طالبتين مسلمتين محجبتين بدعوى نشرهما للإسلام.

أجبرتهما على تنكيس رأسيهما

وأوضح الفيديو الذي نشرته التنسيقية الأوروبية ورصدته “وطن” أن مديرة المدرسة جمعت الطالبة “ليا” وصديقتها وطلبت منهما السير خلف الطلاب وتنكيس رأسيهما بسبب حجابهما، لأنهما تمارسان الدعوة إلى الإسلام، في محاولة منها لإهانتهما أمام بقية الطلبة.

وفي شهادتها أما التنسيقية الأوروبية، قالت “ليا” إنها رغبت في توثيق الحادثة بسبب قسوتها، مشيرة إلى أن المديرة وصفتهما بشتى النعوت المسيئة بسبب ارتدائهما الحجاب حديثاً، وهو ما اعتبرته المديرة نتاجاً للدعوة إلى الإسلام.

تضامن الناشطين مع الطالبتين

وعلى إثر ذلك، أعرب مغردون وناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن تضامنهم مع ليا وصديقتها، في حين أكد آخرون أن المديرة تعمدت مضايقة الفتاتين وإهانتهما بحديثها العنيف معهما.

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حظر البوركيني

وفي إطار مطاردة فرنسا لكل ما هو إسلامي، قضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا الشهر الفائت بحظر رداء السباحة “بوركيني” في حمامات السباحة العامة لدواع دينية، “عملا بمبدأ استقلال الدولة عن الدين”.

وصوتت مدينة غرونوبل برئاسة عمدة من حزب الخضر على السماح للنساء بارتداء “البوركيني” في حمامات السباحة العامة بعد حملة من نشطاء محليين.

في الوقت نفسه، صوتت المدينة أيضا على السماح للنساء بالسباحة عاريات الصدور ضمن حملة أوسع لتخفيف القيود المتعلقة بأردية السباحة.

لكن مسؤولا حكوميا بارزا عن منطقة غرونوبل منع تنفيذ قرار البوركيني مجادلا بأنه ينافي مبادئ العلمانية في فرنسا.

وأيد مجلس الدولة القرار قائلا في بيان إن تصويت غرونوبل أجري “تلبية لمطلب ديني ويضر بالحياد في الخدمات العامة”.

ولم يطعن أحد على قرار غرونوبل بالسباحة دون تغطية الصدر في المحاكم.

حظر الحجاب والنقاب

وحظرت فرنسا عام 2004 الحجاب في الفصول الدراسية، كما حظرت عام 2010 النقاب الذي يغطي الوجه في الشوارع.

ويعيش في فرنسا ما بين خمسة وستة ملايين مسلم، وفق إحصاءات متعدّدة، ما يجعل من الإسلام ثاني الديانات الكبرى في البلد ومن مسلمي فرنسا الأكبر عدداً في أوروبا.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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