بعد كشْف فضيحة سرقتها.. لحظة إزالة رسوم جداريات محطة مترو كلية البنات بالقاهرة

وطن – انتشر مقطع فيديو، يرصد لحظة إزالة لوحات الجداريات من محطة مترو كلية البنات في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بعد اتهام مصممة الجرافيك غادة والي بسرقتها من مصمم روسي.

وأظهر الفيديو، عمالا في محطة المترو وهو ينزعون الجداريات التي أثارت جدلا واسعا على مدار الفترات الماضية.

ازالة الرسومات المسروقة .. من محطة مترو كلية البنات.. عن طريق شركة آر إيه تي بي pic.twitter.com/eli0TgLFRG — و َ رْ دّ .. 🇪🇬 (@floraegy) July 7, 2022

وأكدت شركة “آر. إيه. تي. بي” ديف للنقل كايرو، وهي المسؤولة عن تشغيل الخط الثالث للمترو، احترامها الكامل للملكية الفكرية.

وأصدرت الشركة بيانا، أكد مسؤولية وكالة “أستوديو والي” للدعاية، التي تعاقدت معها الهيئة القومية للأنفاق، لتنفيذ تصميمات المشروع الثقافي بمحطات الخط الثالث ضمن شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وكان الفنان الروسي قد اتهم مصممة الجرافيك المصرية غادة والي، التي سبق وأن احتفى بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي شخصيا، بسرقة اللوحات.

فاكرين غادة والي اللي نسبت شغل team كامل لنفسها و سرقت مجهودهم من حوالي سنة… هي هي اللي سارقة رسومات فنان روسي دلوقتي و اتنفذت في محطة مترو كلية البنات و الراجل فاضحنا عنده… انا مش قادرة افهم ليه في اي منظمة حكومية لسة بتختار الستوديو بتاعها يشتغلوا معاه بجد. https://t.co/xFBW40Q4s2 pic.twitter.com/irbhuFjO63 — Yomna (@YomnaElbanota) July 5, 2022

وقال كوراسوف في تدوينة له عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “لوحاتي استخدمت في مترو أنفاق القاهرة بدون إذني وحتى ذكر اسمي! .. أنتظر ردا رسميا عن سرقة لوحاتي في محطة مترو”.

فنان روسي يكشف سرقة لوحاته

ولاحقا، صرح الفنان الروسي جورجي كوراسوف بأنه تم استخدام أربع من لوحاته في محطة المترو، وهي موجودة في الموقع الخاص بي في قسم الأصول المباعة.

وأشار إلى أن ثلاثة من هذه اللوحات مباعة بأرقام 38 لعام 1995، ورقم 116 لعام 2001، ورقم 168 لعام 2005 ، والرابعة ما زالت متوفرة تحمل رقم 212 لعام 2012 بقسم الأصول المتوفرة.

القضية هي لماذا ومتي وأين وكيف تم إسناد هذه التصميمات داخل محطة مترو كلية البنات للسيدة #غادة_والى برغم أنها ليست عضو فعال في نقابة الفنانيين التشكيليين؟

وأنها ليست بالموهبة الجامدة التى تتحمل مثل هذه الأعمال

هل غابت المواهب عن الساحه الفنية حتى يتم إسناد المهمه لها أم ماذا؟ https://t.co/8E4TYPP8B5 — 𝗮𝗵𝗺𝗮𝗱 (@aelmasry08) July 8, 2022

ولفت إلى أن اللوحة المستخدمة في محطة مترو كلية البنات مستوحاة من لوحة رقم “38”، ولكن هذه اللوحة ليست عن مصر القديمة بل هي عن اليونان القديمة، ويقول أنه في هذه اللوحة تم رسم “زوجة بينلوب” في ملحمة “هوميروس”.

بينما كانت المصممة المصرية غادة والي، قد قالت من قبل إنها عملت على تلك اللوحات في نحو عام ونصف العام، ليثير الأمر عاصفة من الجدل.

إزالة اللوحات المسروقة من الفنان الروسي من محطة مترو كلية البنات.. والهيئة القومية للأنفاق تتقدم باعتذار

تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/HWrHyS7tTH#يحدث_في_مصر #MBCMASR pic.twitter.com/Zb7vDnolfz — يحدث في مصر (@YahdothFiMasr) July 7, 2022

نقابة التشكيليين المصريين تعلق

في السياق، قالت نقيب التشكيليين في مصر صفاء القباني، إن والي ليست عضوا بالنقابة، وأن ما حدث من استنساخ لأعمال فنان روسي دون تصريح منه تعتبر تعديا عليه وعلى حقوق الملكية الفكرية.

بدورها، أفادت الهيئة القومية للأنفاق على لسان مصدر مطلع، بأنه يتم إسناد أعمال تنفيذ المحطات إلى الشركات بعد الاتفاق على التصميمات.

ترحيب شعب مصر بإزالة الشركة الفرنسية رسومات محطة مترو كلية البنات بعدما ثبت اقتباس تصميمها من فنان روسي خورخي كوراسوف استوحى روح الحضارة المصري، احتراما لحقوق الملكية الفكرية، إذ تعاقدت الشركة مع شركة ستوديو والي التابعة لغادة والي لعمل التصميم

مع التنويه فكرة الاقتباس 1⃣ pic.twitter.com/d7xGU4khFB — هشام بكر (@HishamBaker3) July 7, 2022

وأضاف المصدر أن دور الهيئة ينتهي عند مراجعة الأعمال والإشراف على المحطات ومطابقتها للمواصفات الفنية ووفقا للمتعاقد عليه.

وأوضح أن الشركة الفرنسية RATP هي من قامت بعمل فعاليات يمكن من خلالها مشاركة عدد من الفنانين من بينهم الفنانة التشكيلية غادة والي

وأشار المصدر إلى أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق المسؤولة عن إدارة الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق سلمت الشركة الفرنسية RATP إدارة الخط الثالث بحوائط السراميك دون أي رسومات.