أنس جابر إلى نهائي ويملبدون ونادال ينسحب من البطولة (فيديو)

وطن – تأهلت نجمة تونس أنس جابر 27 عاماً، إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس المفتوح، في إنجاز تاريخي غير مسبوق في تاريخ مسيرتها، بينما انسحب أسطورة كرة التنس الإسبانية نادال من ذات البطولة الدولية بسبب الإصابة.

نجحت التونسية جابر من العبور إلى نهائي البطولة الدولية (ويملبدون) الثالثة هذا العام، من أصل أربع بطولات دولية كبرى، بعد فوزها على منافستها الألمانية تاتيانا ماريا.

A place in the final at stake. #Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/hi7NyaRslu

وحققت اللاعبة جابر المصنفة الثانية عالمياً وفق اتحاد التنس للاعبات المحترفات العالمي، الفوز على نظيرتها الألمانية تاتيانا ماريا، في مجموعتين مقابل واحدة، بنتيجة 6-2 و6-3 و 6-1.

كما وتعد التونسية أنس جابر أول مرة تتأهل فيها إلى نهائي بطولة (ويمبلدون)، كما وسبق لها أن تأهلت إلى ربع نهائي من البطولة ذاتها العام الماضي.

Congratulations on an incredible run at The Championships, @Maria_Tatjana ​👏​ #Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/wfIweKOqoE

ومن المقرر أن تواجه التونسية جابر، الفائزة من المباراة التي ستجمع الكازاخية يلينا ريباكينا. والرومانية سيمونا هاليب في نهائي بطولة ويمبلدون.

وفي سياق آخر، أعلن أسطورة التنس نادال الانسحاب من بطولة ويملبدون للتنس المفتوح، بسبب عدم تعافيه من الإصابة في منطقة البطن. بعد تأهله بصعوبة إلى ربع نهائي البطولة. ليتأهل منافسه الأسترليني نيك كيريروس إلى المباراة النهائية.

وأوضحت صحيفة (ماركا) الإسبانية، بأن نادال يعاني من تمزق في عضلات البطن تبلغ 7 مليمترات.

We're sad to see it end this way, @RafaelNadal

Thank you for another year of unforgettable moments at The Championships#Wimbledon pic.twitter.com/XadiEVxaWF

