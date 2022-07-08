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رياضة

أنس جابر إلى نهائي ويملبدون ونادال ينسحب من البطولة (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
أنس جابر إلى نهائي ويمبلدون ونادال الإصابة تمنعه من المواصلة watanserb.com
أنس جابر إلى نهائي ويمبلدون ونادال الإصابة تمنعه من المواصلة

وطن – تأهلت نجمة تونس أنس جابر 27 عاماً، إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس المفتوح، في إنجاز تاريخي غير مسبوق في تاريخ مسيرتها، بينما انسحب أسطورة كرة التنس الإسبانية نادال من ذات البطولة الدولية بسبب الإصابة.

نجحت التونسية جابر من العبور إلى نهائي البطولة الدولية (ويملبدون) الثالثة هذا العام، من أصل أربع بطولات دولية كبرى، بعد فوزها على منافستها الألمانية تاتيانا ماريا.

تأهل أنس جابر إلى نهائي ويمبلدون

وحققت اللاعبة جابر المصنفة الثانية عالمياً وفق اتحاد التنس للاعبات المحترفات العالمي، الفوز على نظيرتها الألمانية تاتيانا ماريا، في مجموعتين مقابل واحدة، بنتيجة 6-2 و6-3 و 6-1.

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كما وتعد التونسية أنس جابر أول مرة تتأهل فيها إلى نهائي بطولة (ويمبلدون)، كما وسبق لها أن تأهلت إلى ربع نهائي من البطولة ذاتها العام الماضي.

ومن المقرر أن تواجه التونسية جابر، الفائزة من المباراة التي ستجمع الكازاخية يلينا ريباكينا. والرومانية سيمونا هاليب في نهائي بطولة ويمبلدون.

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انسحاب نادال

وفي سياق آخر، أعلن أسطورة التنس نادال الانسحاب من بطولة ويملبدون للتنس المفتوح، بسبب عدم تعافيه من الإصابة في منطقة البطن. بعد تأهله بصعوبة إلى ربع نهائي البطولة. ليتأهل منافسه الأسترليني نيك كيريروس إلى المباراة النهائية.

وأوضحت صحيفة (ماركا) الإسبانية، بأن نادال يعاني من تمزق في عضلات البطن تبلغ 7 مليمترات.

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كما وأردفت، ” هذه ليست المرة الأولى التي يضطر فيها الإسباني نادال للعب في تلك الظروف، حيث أنه في عام 2009 عانى من ذات الإصابة. وخسر المباراة أمام الأرجنتيني خوان بوترو في دور النصف النهائي”.

وكان نادال يطمح في نيل لقبه ال23 في مسيرته الاحترافية في عالم كرة المضرب (التنس)، من أجل معادلة الأمريكية سيرينا وليامز صاحبة المركز الثاني في قائمة ترتيب الأكثر الفائزين. بألقاب غراند سلام الكبرى، خلف الأسترالية مارغاريت كوريت 24 لقباً.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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