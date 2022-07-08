الرئيسيةحياتناآمال ماهر تثير تفاعلاً في يوم عرفة .. ماذا قالت؟
حياتنا

آمال ماهر تثير تفاعلاً في يوم عرفة .. ماذا قالت؟

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
آمال ماهر watanserb.com
آمال ماهر

وطن – ظهرت المطربة المصرية آمال ماهر، بتغريدة جديدة عبر موقع “تويتر”، كتبتها بمناسبة أداء الحجاج ركن الحج الأعظم بالوقوف على جبل عرفات.

وقالت آمال في تغريدتها: “اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت”.

وحظيت تغريدة آمال ماهر بتفاعل كبير بين نشطاء موقع تويتر، الذين تمنوا أن تمنى آمال دائما بالسلامة.

وآمال ماهر كانت عنوانا لجدل كبير أثير على مدار الفترات الماضية، بعد اختفائها لفترة طويلة، مع تكهنات بأن رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ كان السبب وراء اختفائها.

ونشرت صورة لآمال ماهر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها كانت مثار تشكيك كبير، فظهرت في مقطع فيديو تحدثت عن أنها كانت مصابة بكورونا وأن ذلك كان السبب في اختفائها فتم التشكيك في الفيديو أيضًا.

لكن الكثيرين شككوا في تلك الرواية، ونشروا صورا من فيديو آمال ماهر أظهرت ما قالوا إنه تعرضها للتعذيب، وروج البعض الآخر أن الفيديو مفبرك ويعود إلى مقابلة سابقة لآمال ماهر، تم تركيب الصوت عليها.

تلا ذلك ظهور آمال في مداخلة هاتفية مع قناة “dmc”، وطمأنت الجمهور عليها وقالت إنها بصحة جيدة. وقدمت جزءا من أغنيتها “طوبة وراء طوبة”.

وردت آمال خلال المداخلة، على التشكيك في الفيديو وإطلالتها الشاحبة فيها، وعلقت آنذاك بالقول: “أنا تعبانة لأقصى درجة نظرًا لإصابتي بكورونا. لذلك ظهرت في الفيديو بشكل مجهد”.

وأوضحت أنها ليست المرة الأولى التي تصاب فيها بكورونا.

وتابعت: “مكنتش قادرة أطلع للجمهور بسبب تعبي. ولكن أسعدني خوف الجمهور علي. وإن شاء الله أخرج قريبا لايف وأطمن الجمهور. لكن مش قادرة دلوقتي لأني وشي تاعبني من كورونا”.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
تقارير

انتفاضة لمنع خطيب عرفة محمد العيسى من صعود منبر الرسول.. هل تستجيب السعودية؟

الهدهد

“صيام يوم عرفة” يقسم مشايخ ابن سلمان.. سجال وتراشق بالألفاظ بين الكلباني والغامدي

حياتنا

يوم عرفة.. هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا؟

الهدهد

إيمان البحر درويش.. أول ظهور له على التلفزيون بعد المطالبة بالإفراج عنه.. ماذا قال؟!(شاهد)

الهدهد

“حمام من الذهب”.. فيديو من داخل قصر تركي آل الشيخ يكشف حجم البذخ الذي يعيش فيه

الهدهد

تشكيك في الظهور الثاني لآمال ماهر.. هل استعان رامي رضوان بزوجته دنيا لتؤدي المهمة؟

الهدهد

صور تؤكد تعرض آمال ماهر للعنف وكيف تم التلاعب في فيديو ظهورها الأخير

حياتنا

آمال ماهر في حالة هلع وخائفة من الموت.. وهذا ما كشفه مُصور الفيديو!

حياتنا

آمال ماهر “هزيلة وشاحبة ومتوترة” ولغة الجسد تثير الشك.. هل تحدثت تحت التهديد؟

حياتنا

آمال ماهر تحسم الجدل وتخرج في فيديو علني كشفت فيه سبب اختفائها (شاهد)

حياتنا

مفاجأة كبيرة بشأن آمال ماهر وحل لغز اختفائها الغامض.. صحيفة مصرية تثير الجدل

حياتنا

اختفاء آمال ماهر .. شيرين عبدالوهاب تعلّق وتثير جدلاً! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا