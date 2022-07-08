آمال ماهر تثير تفاعلاً في يوم عرفة .. ماذا قالت؟

وطن – ظهرت المطربة المصرية آمال ماهر، بتغريدة جديدة عبر موقع “تويتر”، كتبتها بمناسبة أداء الحجاج ركن الحج الأعظم بالوقوف على جبل عرفات.

وقالت آمال في تغريدتها: “اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت”.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا علي عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ماصنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت — Amal Maher (@amalmaher) July 7, 2022

وحظيت تغريدة آمال ماهر بتفاعل كبير بين نشطاء موقع تويتر، الذين تمنوا أن تمنى آمال دائما بالسلامة.

وآمال ماهر كانت عنوانا لجدل كبير أثير على مدار الفترات الماضية، بعد اختفائها لفترة طويلة، مع تكهنات بأن رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ كان السبب وراء اختفائها.

واضح أن #امال_ماهر_في_خطر وواضح أنها أُجبرت على تصوير هذا المقطع، وواضح أنها كانت تبكي قبله.. مالذي فعله بها المجرم تركي آل الشيخ؟ pic.twitter.com/GOxUdX4p1q — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) June 30, 2022

ونشرت صورة لآمال ماهر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها كانت مثار تشكيك كبير، فظهرت في مقطع فيديو تحدثت عن أنها كانت مصابة بكورونا وأن ذلك كان السبب في اختفائها فتم التشكيك في الفيديو أيضًا.

لكن الكثيرين شككوا في تلك الرواية، ونشروا صورا من فيديو آمال ماهر أظهرت ما قالوا إنه تعرضها للتعذيب، وروج البعض الآخر أن الفيديو مفبرك ويعود إلى مقابلة سابقة لآمال ماهر، تم تركيب الصوت عليها.

ناصر يكشف سر تشكيك الشعب المصري في فيديو ظهور آمال ماهر #مصر_النهاردة pic.twitter.com/voFU6nu3lH — قناة مكملين الفضائية (@mekameleentv) June 30, 2022

تلا ذلك ظهور آمال في مداخلة هاتفية مع قناة “dmc”، وطمأنت الجمهور عليها وقالت إنها بصحة جيدة. وقدمت جزءا من أغنيتها “طوبة وراء طوبة”.

وردت آمال خلال المداخلة، على التشكيك في الفيديو وإطلالتها الشاحبة فيها، وعلقت آنذاك بالقول: “أنا تعبانة لأقصى درجة نظرًا لإصابتي بكورونا. لذلك ظهرت في الفيديو بشكل مجهد”.

وأوضحت أنها ليست المرة الأولى التي تصاب فيها بكورونا.

آمال ماهر ترد بنفسها على أكاذيب الإخوان في #مساء_dmc:

"الكوفيد تاعبني بشكل فظيع وبقينا أنا والكورونا أصحاب ودلوقتي أحسن بكتير الحمد لله" pic.twitter.com/b70jraHLnD — dmctv (@dmctv) June 30, 2022

وتابعت: “مكنتش قادرة أطلع للجمهور بسبب تعبي. ولكن أسعدني خوف الجمهور علي. وإن شاء الله أخرج قريبا لايف وأطمن الجمهور. لكن مش قادرة دلوقتي لأني وشي تاعبني من كورونا”.