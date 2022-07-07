الخميس, يوليو 7, 2022
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رياضة

ملاعب مونديال كأس العالم 2022 خالية من الكحول

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
قطر تمنع تناول الخمور في ملاعب مونديال كأس العالم 2022 watanserb.com
قطر تمنع تناول الخمور في ملاعب مونديال كأس العالم 2022

وطن – ذكرت تقارير صحفية، بأن ملاعب مونديال كأس العالم 2022 قطر، ستكون خالية من الخمور (الكحوليات)، مع السماح فقط بتلك المشروبات خارج الملاعب قبل وبعد المباريات فقط.

وتعتبر خطوة دولة قطر المستضيفة للعرس الكروي العالمي، هي الأولى من نوعها في تاريخ كرة القدم، حيث أن البطولة العالمية ستقام هذه المرة في بلد إسلامي. يضع القيود الصارمة على تناول المشروعات الكحولية (الخمور) المحرمة وفق الشريعة الإسلامية.

الخمور ومونديال كأس العالم 2022

ووفق وكالة (رويترز) الدولية، بأن يمكن للجماهير الحاضرة لمونديال 2022 المقبل، شراء الجعة ( الخمور) في أوقات محددة وأماكن خاصة لشربها في منطقة حديقة البدع بالعاصمة القطرية الدوحة.

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كما وأردفت الوكالة نقلاً عن مصدر لها، ” في الملاعب لم تكتمل الخطط بعد، ولكن المناقشات الحالية تتعلق بالسماح للمشجعين الخمور (الجعة). لدى الوصول وعند مغادرة الاستاد، ولكن لن يتم بيع الخمور داخل الملاعب أو حتى خلال المباريات”.

بيع الخمور

وأضافت، ” سيسمح فقط ببيع وتناول المشروبات الكحولية المعروفة باسم (البيرة) خارج الملاعب، أي قبل وبعد المباريات فقط”. وفق الشروط الصارمة التي وضعتها دولة قطر (المستضيف) للمونديال 2022.

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وكان قد أثير العديد من علامات الاستفهام، حول موقف دولة قطر المستصيفة لنسخة ال22 من نهائيات مونديال قطر 2022 داخل بلادها، والأول في الوطن العربي والشرق الأوسط. بشأن تناول وبيع الخمور للسياح في الأماكن العامة.

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وستبدأ مراسم افتتاح مونديال كأس العالم 2022 قطر التي تجمع بين منتخب هولندا والسنغال، في ال21 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، على أن تكون المباراة الختامية للبطولة الدولية في 18 من شهر ديسمبر/ كانون الثاني القادم.

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المصدروطن + رويترز + روسيا اليوم
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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