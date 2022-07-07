صراع الحيتان.. مرتضى منصور يبارز فريد الديب في ساحة قتل نيرة أشرف

وطن – في تطور جديد بقضية محاكمة محمد عادل المدان بقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والبرلماني السابق اعتزامه الترافع عن المجني عليها دون الحصول على أي أتعاب، وذلك ردا على إعلان المحامي فريد الديب دفاعه عن “عادل” المحكوم عليه بالإعدام.

بعد إعلان فريد الديب الدفاع عن القاتل..

مرتضى منصور يعلن تطوعه للدفاع عن نيرة أشرف طالبة المنصورة مجانا pic.twitter.com/1ZvaJI90ff — شبكة رصد (@RassdNewsN) July 6, 2022

مرتضى منصور قال في مقطع فيديو، إن بعض المواطنين طالبوه بالدفاع عن نيرة أشرف، وأضاف: “نيرة أشرف ضحية ومجني عليها وهُتكت سمعتها في الإعلام”.

وأضاف: “هذه الفتاة ماتت مرتين، الأولى على يد المتهم محمد عادل أمام الجامعة والثانية عندما خاض بعض الأفراد في سمعتها وسمعة أسرتها”.

كما عبر مرتضى منصور عن استيائه من التعاطف الذي حاول البعض إظهاره مع المدان محمد عادل بعد الحكم بإعدامه.

ولفت إلى أن هؤلاء المتعاطفين خاضوا في سمعة الفتاة، واصفا من يجمعون الأموال من المواطنين بحجة الدفاع عن قاتل نيرة أشرف بأنهم مشبوهون.

محامي الطالبة نيرة أشرف: «أنا كنت هطلب 10 مليون جنيه تعويض.. ما في ملايين بتيجي من برة لدعم محمد عادل.. ودي قضية في منتهى الخطورة..» pic.twitter.com/ZXiZwl6X8h — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) July 7, 2022

فريد الديب يعلن اعتزامه الترافع عن قاتل نيرة أشرف

خطوة مرتضى منصور جاءت بعد إعلان فريد الديب اعتزامه الدفاع عن قاتل نيرة أشرف، وهو ما أثار جدلا كبيرا في مصر، لا سيما بعد انتشار أحاديث عن جمع تبرعات لتغطية أتعاب المحامي الشهير، الذي صرح لاحقا بأن دفاعه سيكون تطوعيا.

هذه التطورات جعلت الوضع أشبه بـ”صراع حيتان” بين اثنين من أكبر المحامين في مصر والمنطقة العربية، على قضية هزت الرأي العام بشدة في مصر.

الحكم على محمد عادل

وكانت محكمة جنايات المنصورة في مصر، قد قضت الأربعاء، بالإعدام شنقا لمحمد عادل، بعدما حصلت المحكمة على تأييد من مفتي البلاد على قرار إحالة أوراق “عادل” إلى مفتي الجمهورية.

واستقبلت أسرة نيرة أشرف وأقاربها الحكم بالزغاريد والابتهاج، بعدما احتشدوا إلى مقر المحكمة لمتابعة أحد فصول النهاية في القضية، التي من المتوقع أن تنتقل إلى محكمة النقض، أين سيطعن المتهم ودفاعه على حكم الإعدام.

وعقب إصدار الحكم، أعلن المحامي فريد الديب، قبوله رسميا الدفاع عن المدان في القضية.

وقال الديب في تصريحات لجريدة “الوطن”: “بلغني أنه تم الحكم بالإعدام. ولدينا 60 يوما لكتابة النقض في الحكم، وسأكتب النقض خلال هذه الفترة”.

بينما كشف الديب أنه لا يتقاضى أتعابًا نظير الترافع عن محمد عادل. وقال: “لن أتقاضى أي أتعاب قولا واحدا، ولا جنيه واحد”.

وأشار إلى أن بعض المصريين المقيمين في اليونان تواصلوا معه خلال الفترة الماضية. وطلبوا تكليفه بالترافع عن المتهم. معقّبا: “قلت لهم موافق، لكن لن أتقاضى أي أتعاب”.

انكسار وحسرة .. شاهد محمد عادل المتهم في قضية نيرة أشرف طالبة المنصورة لحظة الحكم عليه بالإعدام#صدى_البلد pic.twitter.com/Ojp0dOsQmK — صدى البلد (@baladtv) July 6, 2022

وبعد حكم الإعدام أيضًا، وجه محمد عادل عدة طلبات ورسائل، بأن تتم مراعاة أمه وشقيقاته. وقال: “طمنونى على أمى وخلى بالكم من أمى وإخواتي البنات”.

كما طلب قاتل نيرة أشرف، أن يرى والدته قبل تنفيذ حكم الإعدام فيه: “نفسي أشوف أمي وأهلي قبل تنفيذ الحكم”.

وأكد أنه ليس شخصا سيئا، قائلا:”أنا مش وحش، أنا طول عمرى مميز في حياتي وفي دراستي.”