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صراع الحيتان.. مرتضى منصور يبارز فريد الديب في ساحة قتل نيرة أشرف

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
مرتضى منصور watanserb.com
مرتضى منصور وفريد الديب

وطن – في تطور جديد بقضية محاكمة محمد عادل المدان بقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والبرلماني السابق اعتزامه الترافع عن المجني عليها دون الحصول على أي أتعاب، وذلك ردا على إعلان المحامي فريد الديب دفاعه عن “عادل” المحكوم عليه بالإعدام.

مرتضى منصور قال في مقطع فيديو، إن بعض المواطنين طالبوه بالدفاع عن نيرة أشرف، وأضاف: “نيرة أشرف ضحية ومجني عليها وهُتكت سمعتها في الإعلام”.

وأضاف: “هذه الفتاة ماتت مرتين، الأولى على يد المتهم محمد عادل أمام الجامعة والثانية عندما خاض بعض الأفراد في سمعتها وسمعة أسرتها”.

كما عبر مرتضى منصور عن استيائه من التعاطف الذي حاول البعض إظهاره مع المدان محمد عادل بعد الحكم بإعدامه.

ولفت إلى أن هؤلاء المتعاطفين خاضوا في سمعة الفتاة، واصفا من يجمعون الأموال من المواطنين بحجة الدفاع عن قاتل نيرة أشرف بأنهم مشبوهون.

فريد الديب يعلن اعتزامه الترافع عن قاتل نيرة أشرف

خطوة مرتضى منصور جاءت بعد إعلان فريد الديب اعتزامه الدفاع عن قاتل نيرة أشرف، وهو ما أثار جدلا كبيرا في مصر، لا سيما بعد انتشار أحاديث عن جمع تبرعات لتغطية أتعاب المحامي الشهير، الذي صرح لاحقا بأن دفاعه سيكون تطوعيا.

هذه التطورات جعلت الوضع أشبه بـ”صراع حيتان” بين اثنين من أكبر المحامين في مصر والمنطقة العربية، على قضية هزت الرأي العام بشدة في مصر.

الحكم على محمد عادل

وكانت محكمة جنايات المنصورة في مصر، قد قضت الأربعاء، بالإعدام شنقا لمحمد عادل، بعدما حصلت المحكمة على تأييد من مفتي البلاد على قرار إحالة أوراق “عادل” إلى مفتي الجمهورية.

واستقبلت أسرة نيرة أشرف وأقاربها الحكم بالزغاريد والابتهاج، بعدما احتشدوا إلى مقر المحكمة لمتابعة أحد فصول النهاية في القضية، التي من المتوقع أن تنتقل إلى محكمة النقض، أين سيطعن المتهم ودفاعه على حكم الإعدام.

وعقب إصدار الحكم، أعلن المحامي فريد الديب، قبوله رسميا الدفاع عن المدان في القضية.

وقال الديب في تصريحات لجريدة “الوطن”: “بلغني أنه تم الحكم بالإعدام. ولدينا 60 يوما لكتابة النقض في الحكم، وسأكتب النقض خلال هذه الفترة”.

بينما كشف الديب أنه لا يتقاضى أتعابًا نظير الترافع عن محمد عادل. وقال: “لن أتقاضى أي أتعاب قولا واحدا، ولا جنيه واحد”.

وأشار إلى أن بعض المصريين المقيمين في اليونان تواصلوا معه خلال الفترة الماضية. وطلبوا تكليفه بالترافع عن المتهم. معقّبا: “قلت لهم موافق، لكن لن أتقاضى أي أتعاب”.

وبعد حكم الإعدام أيضًا، وجه محمد عادل عدة طلبات ورسائل، بأن تتم مراعاة أمه وشقيقاته. وقال: “طمنونى على أمى وخلى بالكم من أمى وإخواتي البنات”.

كما طلب قاتل نيرة أشرف، أن يرى والدته قبل تنفيذ حكم الإعدام فيه: “نفسي أشوف أمي وأهلي قبل تنفيذ الحكم”.

وأكد أنه ليس شخصا سيئا، قائلا:”أنا مش وحش، أنا طول عمرى مميز في حياتي وفي دراستي.”

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شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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