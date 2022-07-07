خطيب عرفة محمد العيسى .. علماء يوقعون بيانا شرعيا يحذر الحجاج: “لا تصلوا وراء فاجر”

وطن – وقّع 19 من العلماء والهيئات العلمائية، على بيان شرعي عن حكم إمامة وخطبة محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، عضو هيئة كبار العلماء ووزير العدل السابق، الذي سيلقي خطبة يوم عرفة، في يوم عرفة.

وكانت السلطات السعودية قد أصدرت قرارات بتعيين العيسى إماما للحجاج في عرفة.

وقال البيان إن تولية العيسى لهذا المنصب الشرعي الرفيع تتضمن مفاسد شرعية وواقعية وفيها مضادة لشرع الله ورد لأحكامه، حيث لا يتولى الإمامة إلا مسلم خالم من العيوب القادحة في أصل دينه، وهذا الرجل أشهر بنفسه قوادح كبيرة، وأظهر أنه لا تبرأ به الذمة، ولا تصلح به الأمة.

بيان شرعي عن حكم إمامة العيسى وخطبته ليوم عرفة..وحكم الصلاة خلفه. وقد وقعه عدد من العلماء والهيئات العلمائية.. وسوف تنشر الأسماء لاحقا إن شاء الله. pic.twitter.com/2O84tZrDUM — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) July 7, 2022

وعدد البيان هذه العيوب، على النحو التالي:

جهره بأن اليهود والنصارى إخوانه، وقد أفتى الشيخ صالح الفوزان بكفر من قال ذلك إلا إن كان جاهلا، والفتوى منشورة في وسائل التواصل ومتداولة.

دعوته لتولي الصهاينة وتطبيع عدوانهم وترك مقاومتهم، مع احتلالهم لمسرى النبي وبطشهم المستمر بإخواننا في فلسطين، وهذا التولي الذي قال فيه الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم

إعلام محبته الكبيرة لكاهن الوثنية الهندوسية سادجورد، متجاهلا ما يفعله الهندوس بالمسلمين في الهند، مع شتمهم لرسولنا الكريم ودعوة بعضهم لقصف قبر الرسول، وزعم بعضهم أن مكان الكعبة المشرفة أصنام هندوسية.

ذهابه للصلاة على ضحايا الهولوكست ووقوفه بخشوع مع كهنة بوذيين أثناء أدائهم صلاتهم الوثنية

الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء..يبين حكم الهلوكوستي #محمد_العيسى

الذي سيؤم المسلمين المخالفين له والكارهين له يوم عرفة.. وذلك بسبب عضويته الفعالة في النادي #الصهيوسعودي pic.twitter.com/PENACZ7saF — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) July 6, 2022

تحريضه على المسلمين

تحريضه على المسلمين في فرنسا وغيرها وأمره أن تخلع المسلمة حجابها أو تغادر فرنسا

مشاركته القوية مع تولي بلير الذي لا يخفي عداءه للإسلام والمسلمين حيث عقد العيسى اتفاقية مع مؤسسة توني بلير لتقديم برامج لعلمنة وتغريب 100 ألف شاب مسلم بين أعمار 13 – 17 سنة في 18 دولة مسلمة، وبث الانحراف على أولاد المسلمين تحت شعارات كاذبة كالحوار والتعايش والتفكير الناقد

شراكة العيسى العميقة مع إيرينا تسوكرمان وهي صهيونية من المؤمنات بإعادة بناء الهيكل مكان المسجد الأقصى ومنتمية لاتحادات صهيونية عديدة في أمريكا أهمها مؤتمر الرؤساء اليهودي واتحاد اليهود السفردي الشرقي.

وأشار البيان إلى أن تعيين العيسى إماما وخطيبا ليوم عرفة مراغمة للمسلمين واستهانة بشعيرة من أعظم شعائر الإسلام التي فرضت لحكم كثيرة منها توحيد الأمة الإسلامية جمعاء على الحق وتعاونها وتناصرها.

الشيخ محمد الصغير يُفتي بعدم جواز الصلاة خلف الصهـ ـيوني محمد العيسى، يقول الصلاة في الخيام أولى. انشروا هذه الفتوى على أوسع نطاق. pic.twitter.com/EreigazlS5 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) July 7, 2022

وطلب العلماء، من السلطات السعودية عزل هذا المدخول في دينه وأمانته، ووضع من هو مرضي في علمه ودينه وخلقه لمنصب الخطابة وإمامة الناس بعرفة.

الصلاة في الخيام

وحث البيان، الحجاج على العدول عن الصلاة مع هذا الرجل المفتون، والصلاة في مخيماتهم جماعة، خشية أن تكون الصلاة خلفه غير مقبولة لتجاوزه حد ما قرره العلماء من الصلاة خلف كل بر وفاجر.

ونشر سعيد بن ناصر الغامدي، عبر موقع “تويتر” بيانا بأسماء الموقعين على البيان:

صورة من البيان أكثر وضوحا وقائمة بعض الموقعين.

علما بأن بيانا آخر من هيئة علماء المسلمين سيصدر قريباً إن شاء الله. pic.twitter.com/H9bbhVlLz5 — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) July 7, 2022

وكان اختيار القيادة السعودية لمحمد بن عبد الكريم العيسى لتولي مهمة “خطيب يوم عرفة” قد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يرفضون الصهيوني محمد العيسى خطيباً في عرفات #انزلوا_العيسى_من_المنبر pic.twitter.com/p0vY5o9aJ0 — مصري 🇪🇬⁩⁦⁦⁦🇹🇷 🇵🇰 🇵🇸 (@om951342) July 6, 2022

وأفتى الدكتور محمد الصغير الأمين العام للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام، وعضو مجلس الأمناء باتحاد علماء المسلمين، بعدم جواز الصلاة خلف محمد العيسى.

وقال الصغير في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “إمامة محمد العيسى في مسجد نمرة وإلقائه خطبة يوم عرفة شأن عام يمس إحدى فرائض الإسلام، وليس شأنا خاصا أو إمامة في مسجد حي أو حارة”.

وأضاف: “يجب على العلماء بيان الرأي الفقهي المستقر في نفوسهم، وهو عدم جواز الصلاة خلفه وأن الصلاة في الخيام أولى”.