أفضل 10 عملات رقمية للشراء في عام 2022 (صور)

وطن– تزداد شعبية العملات المشفرة يوما بعد يوم، حيث تصل عشرات ربما المئات من العملات المشفرة الجديدة إلى السوق.

في الواقع، أدى هذا إلى تزايد عدد العملات المشفرة المتداولة في السوق اليوم إلى ما يزيد عن 20000 عملة.

وفيما يلي نقدم إليكم أفضل 10 عملات رقمية للشراء في 2022 حسب موقع” analyticsinsight“

1. ApeCoin

بسبب مستقبلها الواعد، يمكن القول إن هذه العملة من أشهر العملات المشفرة في عام 2022. وهي تتصدر قائمتنا كأفضل العملات المشفرة الجديدة للشراء في عام 2022

في السنوات الخمس والعشر القادمة، يتوقع العديد أن ترتفع أسعار رموز APE بنسبة 2800٪ و 4000٪ لتصل إلى 170 دولارًا و 250 دولارًا على التوالي.

وهذا يؤكد سبب كون ApeCoin واحدًا من أفضل العملات المشفرة الجديدة التي يتم شراؤها اليوم.

2.STEPN

عملة GMT هي عملة مشروع Stepn وواحدة من أفضل الرموز المميزة أداءً المبنية على بلوكتشين Solana وهو ما جعلها مدرجة في قائمة أفضل العملات المشفرة الجديدة التي يمكن شراؤها في عام 2022.

بحلول نهاية العقد، يقدر المتفائلون أن GMT ستبيع بحوالي 40 دولارًا وهو ما يعني زيادة في القيمة بنسبة 5000٪ أفضل عملة مشفرة جديدة للشراء في عام 2022.

3. Solana

على الرغم من أنها كانت موجودة منذ ما يقرب من عامين. إلا أن هذه العملة ضمن أفضل العملات المشفرة الجديدة للشراء في عام 2022 بسبب نظامها الإيكولوجي المتنامي ومستقبلها الواعد.

بحلول عام 2025، من المتوقع أن ترتفع العملة بأكثر من 3000٪ لتصل إلى 1200 دولار، قبل أن تتوسع أكثر وتصل إلى 5000 دولار بحلول نهاية العقد.

4. Polygon

واحدة من أفضل العملات المشفرة الجديدة التي يمكن شراؤها اليوم حيث من المتوقع أن ترتفع قيمتها وفعاليتها بحلول نهاية العام.



بالإضافة إلى تعافي سوق العملات المشفرة، وترقية Ethereum 2.0، واعتماد blockchain السريع.

من المتوقع أن تدفع أسعار هذه العملة الرمزية إلى ارتفاعات غير مسبوقة.

5. Sandbox

عبارة عن نظام NFT للألعاب اللامركزية يمكن المستخدمين من إنشاء NFTs الخاصة بهم للواقع الافتراضي وبيعها واستخدامها واستثمارها.

تستخدم برنامج Metaverse التشفير الذي حقق نسبيًا نجاحًا كبيرًا ويسجل حاليًا أكثر من 300000 مستخدم شهري نشط.



نجاحها في العام الماضي، وتكامل التقنيات سريعة الارتفاع، والمستقبل الواعد هي بعض الأسباب التي تجعلنا نقول أن Sandbox هي من بين أفضل العملات المشفرة الجديدة للشراء في عام 2022.

بحلول عام 2025، على سبيل المثال، يتوقع المتنبئون المتفائلون أن يرتفع سعر العملة بنسبة 1500٪ لتصل إلى 15 دولارًا وبنسبة تصل إلى 4000٪ لتصل إلى 40 دولارًا في السنوات العشر القادمة.

6. Shiba Inu

تعد Shiba Inu واحدة من أشهر العملات من حيث القيمة.

تم إنشاء Shiba Inu بهدف استبدال Dogecoin باعتبارها العملة المشفرة الأكثر شيوعًا.

وقد تصدرت عناوين الأخبار في ذروة ارتفاع سوق العملات الرقمية في أوائل عام 2021 عندما ارتفعت قيمتها بأكثر من 5 ملايين في المائة.

7. Shen



غالبية محللي العملات الرقمية والمستثمرين على اقتناع تام بأن Shen لديها ما تحتاجه لكي تصبح أفضل عملة مشفرة جديدة للشراء في عام 2022.



8. Binance

عملة Binance هي العملة الأصلية لسلسلة Binance الذكية.

بحلول عام 2025، يتوقع العديد من المستثمرين أن تكون الرموز المميزة لـ BNB قد تكون ارتفعت بنحو 1500٪ لتصل إلى 3500 دولار وبنسبة تصل إلى 4200٪ بحلول نهاية العقد لتصل إلى 10000 دولار.

9. Uniswap

Uniswap هي واحدة من أشهر البورصات اللامركزية ولديها قاعدة مستخدمين تضم أكثر من 2 مليون متداول بحلول نهاية عام 2021.

في ذروتها، كانت رموز UNI أعلى بنسبة 11000٪ من سعرها التمهيدي.

كما أثبتت هذه الرموز بالفعل مرونتها، ولهذا السبب يعتبرها العديد من الخبراء أفضل عملة مشفرة جديدة للشراء اليوم.

10. Chainlink

تتيح Chainlink للمطورين كتابة عقود ذكية أكثر أمانًا ودقة عن طريق ربط البلوكشين ببيانات خارج السلسلة.

كما تمتد حالات استخدامها إلى ما وراء Ethereum لتشمل كل منصة عقد ذكية أخرى في آية التشفير.

كانت معدلات اعتماد Chainlink وتقنية Oracle الخاصة بها في ارتفاع.

كما تعاونت مع العديد من العلامات التجارية داخل وخارج السلسلة التي تبحث عن عقود ذكية أكثر دقة وأمانًا. كان اهتمام المستثمرين بالعملة في ارتفاع مطرد وكل ذلك ساعد الشبكة على زيادة سعرها التمهيدي بأكثر من 31000٪ عندما بلغت ذروتها في منتصف عام 2021.