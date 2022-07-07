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اقتصاد

أفضل 10 عملات رقمية للشراء في عام 2022 (صور)

في السوق اليوم هناك ما يزيد عن 20000 عملة

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
أفضل 10 عملات رقمية للشراء في عام 2022 watanserb.com
أفضل 10 عملات رقمية للشراء في عام 2022

وطن–  تزداد شعبية العملات المشفرة يوما بعد يوم، حيث تصل عشرات ربما المئات من العملات المشفرة الجديدة إلى السوق.

في الواقع، أدى هذا إلى تزايد عدد العملات المشفرة المتداولة في السوق اليوم إلى ما يزيد عن 20000 عملة.

وفيما يلي نقدم إليكم أفضل 10 عملات رقمية للشراء في 2022 حسب موقع” analyticsinsight

1. ApeCoin

بسبب مستقبلها الواعد، يمكن القول إن هذه العملة من أشهر العملات المشفرة في عام 2022. وهي تتصدر قائمتنا كأفضل العملات المشفرة الجديدة للشراء في عام 2022

What Is ApeCoin And Should You Buy It? – CryptoMode

في السنوات الخمس والعشر القادمة، يتوقع العديد أن ترتفع أسعار رموز APE بنسبة 2800٪ و 4000٪ لتصل إلى 170 دولارًا و 250 دولارًا على التوالي.

وهذا يؤكد سبب كون ApeCoin واحدًا من أفضل العملات المشفرة الجديدة التي يتم شراؤها اليوم.

2.STEPN 

عملة GMT هي عملة مشروع Stepn وواحدة من أفضل الرموز المميزة أداءً المبنية على بلوكتشين Solana وهو ما جعلها مدرجة في قائمة أفضل العملات المشفرة الجديدة التي يمكن شراؤها في عام 2022.

بحلول نهاية العقد، يقدر المتفائلون أن GMT ستبيع بحوالي 40 دولارًا وهو ما يعني زيادة في القيمة بنسبة 5000٪ أفضل عملة مشفرة جديدة للشراء في عام 2022.

3. Solana

على الرغم من أنها كانت موجودة منذ ما يقرب من عامين. إلا أن هذه العملة ضمن أفضل العملات المشفرة الجديدة للشراء في عام 2022 بسبب نظامها الإيكولوجي المتنامي ومستقبلها الواعد.

بحلول عام 2025، من المتوقع أن ترتفع العملة بأكثر من 3000٪ لتصل إلى 1200 دولار، قبل أن تتوسع أكثر وتصل إلى 5000 دولار بحلول نهاية العقد.

4. Polygon

 واحدة من أفضل العملات المشفرة الجديدة التي يمكن شراؤها اليوم حيث من المتوقع أن ترتفع قيمتها وفعاليتها بحلول نهاية العام.

بالإضافة إلى تعافي سوق العملات المشفرة، وترقية Ethereum 2.0، واعتماد blockchain السريع.

من المتوقع أن تدفع أسعار هذه العملة الرمزية إلى ارتفاعات غير مسبوقة.

5. Sandbox

عبارة عن نظام NFT للألعاب اللامركزية يمكن المستخدمين من إنشاء NFTs الخاصة بهم للواقع الافتراضي وبيعها واستخدامها واستثمارها.

تستخدم برنامج Metaverse التشفير الذي حقق نسبيًا نجاحًا كبيرًا ويسجل حاليًا أكثر من 300000 مستخدم شهري نشط.

نجاحها في العام الماضي، وتكامل التقنيات سريعة الارتفاع، والمستقبل الواعد هي بعض الأسباب التي تجعلنا نقول أن Sandbox هي من بين أفضل العملات المشفرة الجديدة للشراء في عام 2022.

بحلول عام 2025، على سبيل المثال، يتوقع المتنبئون المتفائلون أن يرتفع سعر العملة  بنسبة 1500٪ لتصل إلى 15 دولارًا وبنسبة تصل إلى 4000٪ لتصل إلى 40 دولارًا في السنوات العشر القادمة.

6. Shiba Inu

تعد Shiba Inu واحدة من أشهر العملات من حيث القيمة.

تم إنشاء Shiba Inu بهدف استبدال Dogecoin باعتبارها العملة المشفرة الأكثر شيوعًا.

وقد تصدرت عناوين الأخبار في ذروة ارتفاع سوق العملات الرقمية في أوائل عام 2021 عندما ارتفعت قيمتها بأكثر من 5 ملايين في المائة.

7. Shen 

غالبية محللي العملات الرقمية والمستثمرين على اقتناع تام بأن Shen لديها ما تحتاجه لكي تصبح أفضل عملة مشفرة جديدة للشراء في عام 2022.

8. Binance

عملة Binance هي العملة الأصلية لسلسلة Binance الذكية.

بحلول عام 2025، يتوقع العديد من المستثمرين أن تكون الرموز المميزة لـ BNB قد تكون ارتفعت بنحو 1500٪ لتصل إلى 3500 دولار وبنسبة تصل إلى 4200٪ بحلول نهاية العقد لتصل إلى 10000 دولار.

9. Uniswap 

Uniswap هي واحدة من أشهر البورصات اللامركزية ولديها قاعدة مستخدمين تضم أكثر من 2 مليون متداول بحلول نهاية عام 2021.

في ذروتها، كانت رموز UNI أعلى بنسبة 11000٪ من سعرها التمهيدي.

كما أثبتت هذه الرموز بالفعل مرونتها، ولهذا السبب يعتبرها العديد من الخبراء أفضل عملة مشفرة جديدة للشراء اليوم.

10. Chainlink 

تتيح Chainlink للمطورين كتابة عقود ذكية أكثر أمانًا ودقة عن طريق ربط البلوكشين ببيانات خارج السلسلة.

كما تمتد حالات استخدامها إلى ما وراء Ethereum لتشمل كل منصة عقد ذكية أخرى في آية التشفير.

كانت معدلات اعتماد Chainlink وتقنية Oracle الخاصة بها في ارتفاع.

كما تعاونت مع العديد من العلامات التجارية داخل وخارج السلسلة التي تبحث عن عقود ذكية أكثر دقة وأمانًا. كان اهتمام المستثمرين بالعملة في ارتفاع مطرد وكل ذلك ساعد الشبكة على زيادة سعرها التمهيدي بأكثر من 31000٪ عندما بلغت ذروتها في منتصف عام 2021.

المصدرموقع analyticsinsight، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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