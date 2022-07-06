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فيديو جديد يرصد آخر لحظات السائحة التي التهمتها سمكة القرش بالغردقة.. ورسالة مؤثرة من زوجها

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
سائحة التهمتها سمكة القرش بالغردقة watanserb.com
فيديو جديد لحادث التهام سمكة القرش لسائجة في الغردقة المصرية

وطن – انتشر مقطع فيديو جديد، لمجموعة من السائحين وهم يرصدون اللحظات الأخيرة التي سبقت مصرع السائحة النمساوية بعدما هاجمتها سمكة قرش في مدينة الغردقة المصرية.

ولقيت سائحة نمساوية رفقة سائحة أخرى حتفهما يوم الجمعة، بعد أن هاجمتهما سمكة قرش خلال ممارستهما السباحة في مياه البحر الأحمر.

وأظهر الفيديو، السياح وهم يحاولون إنقاذ السيدة وهي تواجه الموت إلا أنهم فشلوا بعدما استطاعة سمكة القرش التهام ساق وقدم السيدة، ما حول المنطقة في المياه إلى بقعة دم كبيرة.

وفي مقطع الفيديو، ظهر زوج السيدة النمساوية، وهو يحاول طمأنة نفسه وكذلك المرافقين له، وهو يقول لهم بكل ثقة “إنها زوجتي”، وإنها “قادرة على تجاوز الموقف والوصول إلى الشاطئ بسرعة ودون أزمة”.

كما انتشر مقطع فيديو يظهر لحظة مهاجمة سمكة القرش للسيدة، فيما حاول الحاضرون إلهاء القرش وتشتيت انتباهه بعدما هرعوا للخروج من البحر.

والسيدة بلغت من العمر 68 عامًا، وهي مقيمة في مصر ومتزوجة من مواطن مصري، وقد توفيت متأثرة بإصابتها بالرعب والصدمة بعد أن هاجمتها سمكة القرش.

وقررت السلطات المصرية إغلاق الشواطئ وتعليق السباحة في البحر الأحمر، على إثر الحادثة التي أودت بحياة سائحتين.

كما أعلنت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، تشكيل مجموعة عمل من المختصين بمحميات البحر الأحمر وجمعية هيبكا، مع إعلان وقف كامل للأنشطة البحرية في محيط المنطقة التي شهدت الهجوم.

ووجهت الوزيرة، اللجنة المشكلة ببحث الموقف والوقوف على الأسباب العلمية وملابسات الحادث، مع جمع كافة المعلومات من جميع المصادر مع تحليل تلك البيانات والمعلومات طبقًا للبروتوكولات المستخدمة عالميًا في تحقيقات حوادث هجوم أسماك القرش على البشر.

وهجوم أسماك القرش على تلك المنطقة، حدث نادر في مصر، غير أن بعض التقارير أشارت إلى أنّ إلقاء بعض تجار المواشي والأغنام، حيوانات نافقة في البحر، قد يكون سببًا رئيسيًا لوجود تلك الأسماك المفترسة هناك.

وتنفق بعض الماشية جراء ارتفاع حرارة الجو، وعدم وجود الخدمات الصحية لها، وسط صعوبة وجود موقع لدفن تلك الأغنام.

وتصاعدت بعض الأصوات من ذوي الاختصاص في البيئة عن ضرورة تثبيت سياج أو شباك على طول الشاطىء، لحماية السائحين من أي هجمات ممكنة من سمك القرش.

المصدروطن - رصد تويتر + يوتيوب
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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