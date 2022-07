فيديو جديد يرصد آخر لحظات السائحة التي التهمتها سمكة القرش بالغردقة.. ورسالة مؤثرة من زوجها

وطن – انتشر مقطع فيديو جديد، لمجموعة من السائحين وهم يرصدون اللحظات الأخيرة التي سبقت مصرع السائحة النمساوية بعدما هاجمتها سمكة قرش في مدينة الغردقة المصرية.

ولقيت سائحة نمساوية رفقة سائحة أخرى حتفهما يوم الجمعة، بعد أن هاجمتهما سمكة قرش خلال ممارستهما السباحة في مياه البحر الأحمر.

وأظهر الفيديو، السياح وهم يحاولون إنقاذ السيدة وهي تواجه الموت إلا أنهم فشلوا بعدما استطاعة سمكة القرش التهام ساق وقدم السيدة، ما حول المنطقة في المياه إلى بقعة دم كبيرة.

وفي مقطع الفيديو، ظهر زوج السيدة النمساوية، وهو يحاول طمأنة نفسه وكذلك المرافقين له، وهو يقول لهم بكل ثقة “إنها زوجتي”، وإنها “قادرة على تجاوز الموقف والوصول إلى الشاطئ بسرعة ودون أزمة”.

كما انتشر مقطع فيديو يظهر لحظة مهاجمة سمكة القرش للسيدة، فيما حاول الحاضرون إلهاء القرش وتشتيت انتباهه بعدما هرعوا للخروج من البحر.

A shark attacked a tourist in Hurghada.

This happened in the area of ​​the Egyptian resort of Sahl Hasheesh. As a result of the attack, the victim lost a limb, she was pulled ashore and handed over to the doctors, she is now in the hospital. pic.twitter.com/08w4JOrrt6

