فيديو جديد يرصد آخر لحظات السائحة التي التهمتها سمكة القرش بالغردقة.. ورسالة مؤثرة من زوجها

وطن – انتشر مقطع فيديو جديد، لمجموعة من السائحين وهم يرصدون اللحظات الأخيرة التي سبقت مصرع السائحة النمساوية بعدما هاجمتها سمكة قرش في مدينة الغردقة المصرية.

ولقيت سائحة نمساوية رفقة سائحة أخرى حتفهما يوم الجمعة، بعد أن هاجمتهما سمكة قرش خلال ممارستهما السباحة في مياه البحر الأحمر.

وأظهر الفيديو، السياح وهم يحاولون إنقاذ السيدة وهي تواجه الموت إلا أنهم فشلوا بعدما استطاعة سمكة القرش التهام ساق وقدم السيدة، ما حول المنطقة في المياه إلى بقعة دم كبيرة.

وفي مقطع الفيديو، ظهر زوج السيدة النمساوية، وهو يحاول طمأنة نفسه وكذلك المرافقين له، وهو يقول لهم بكل ثقة “إنها زوجتي”، وإنها “قادرة على تجاوز الموقف والوصول إلى الشاطئ بسرعة ودون أزمة”.

كما انتشر مقطع فيديو يظهر لحظة مهاجمة سمكة القرش للسيدة، فيما حاول الحاضرون إلهاء القرش وتشتيت انتباهه بعدما هرعوا للخروج من البحر.

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A shark attacked a tourist in Hurghada.

This happened in the area of ​​the Egyptian resort of Sahl Hasheesh. As a result of the attack, the victim lost a limb, she was pulled ashore and handed over to the doctors, she is now in the hospital. pic.twitter.com/08w4JOrrt6 — BRAVE SPIRIT (@Brave_spirit81) July 1, 2022

والسيدة بلغت من العمر 68 عامًا، وهي مقيمة في مصر ومتزوجة من مواطن مصري، وقد توفيت متأثرة بإصابتها بالرعب والصدمة بعد أن هاجمتها سمكة القرش.

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In Hurghada, #Egypt, a #shark bit off an Austrian tourist's arm and leg. The woman passed away pic.twitter.com/LE5EdSRHUD — BRAVE SPIRIT (@Brave_spirit81) July 2, 2022

وقررت السلطات المصرية إغلاق الشواطئ وتعليق السباحة في البحر الأحمر، على إثر الحادثة التي أودت بحياة سائحتين.

كما أعلنت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، تشكيل مجموعة عمل من المختصين بمحميات البحر الأحمر وجمعية هيبكا، مع إعلان وقف كامل للأنشطة البحرية في محيط المنطقة التي شهدت الهجوم.

ووجهت الوزيرة، اللجنة المشكلة ببحث الموقف والوقوف على الأسباب العلمية وملابسات الحادث، مع جمع كافة المعلومات من جميع المصادر مع تحليل تلك البيانات والمعلومات طبقًا للبروتوكولات المستخدمة عالميًا في تحقيقات حوادث هجوم أسماك القرش على البشر.

وهجوم أسماك القرش على تلك المنطقة، حدث نادر في مصر، غير أن بعض التقارير أشارت إلى أنّ إلقاء بعض تجار المواشي والأغنام، حيوانات نافقة في البحر، قد يكون سببًا رئيسيًا لوجود تلك الأسماك المفترسة هناك.

وتنفق بعض الماشية جراء ارتفاع حرارة الجو، وعدم وجود الخدمات الصحية لها، وسط صعوبة وجود موقع لدفن تلك الأغنام.

وتصاعدت بعض الأصوات من ذوي الاختصاص في البيئة عن ضرورة تثبيت سياج أو شباك على طول الشاطىء، لحماية السائحين من أي هجمات ممكنة من سمك القرش.