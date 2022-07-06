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فريد الديب يعلّق على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف ومفاجأة لا تصدق عن أتعابه

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
فريد الديب يعلّق على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف watanserb.com
فريد الديب

وطن – عقب إصدار محكمة جنايات المنصورة، حكما بإعدام محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف، أعلن المحامي فريد الديب، قبوله رسميا الدفاع عن المدان في القضية.

وقال الديب في تصريحات لجريدة “الوطن”: “بلغني أنه تم الحكم بالإعدام. ولدينا 60 يوما لكتابة النقض في الحكم، وسأكتب النقض خلال هذه الفترة”.

وكشف الديب أنه لا يتقاضى أتعابًا نظير الترافع عن محمد عادل. وقال: “لن أتقاضى أي أتعاب قولا واحدا، ولا جنيه واحد”.

وأشار إلى أن بعض المصريين المقيمين في اليونان تواصلوا معه خلال الفترة الماضية. وطلبوا تكليفه بالترافع عن المتهم. معقّبا: “قلت لهم موافق، لكن لن أتقاضى أي أتعاب”.

وقضت محكمة جنايات المنصورة في مصر، الأربعاء، بالإعدام شنقا لمحمد عادل، بعدما حصلت المحكمة على تأييد من مفتي البلاد على قرار إحالة أوراق “عادل” إلى مفتي الجمهورية.

في حين استقبلت أسرة نيرة أشرف وأقاربها الحكم بالزغاريد والابتهاج، بعدما احتشدوا إلى مقر المحكمة لمتابعة أحد فصول النهاية في القضية، التي من المتوقع أن تنتقل إلى محكمة النقض، أين سيطعن المتهم ودفاعه على حكم الإعدام.

والنقض هي أعلى محكمة مصرية، تُحال إليها الأحكام الصادرة عن محاكم الجنائية. وتضم خمسة مستشارين من أكبر قضاة مصر، وسيكون حكمها في القضية باتا ونهائيا.

كما تصدر حيثيات الحكم خلال 30 يومًا من صدوره. على أن يكون آخر موعد لتقديم الطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا تاريخ إصداره.

المصدروسائل اعلام مصرية - متابعات وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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