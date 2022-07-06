فريد الديب يعلّق على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف ومفاجأة لا تصدق عن أتعابه

وطن – عقب إصدار محكمة جنايات المنصورة، حكما بإعدام محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف، أعلن المحامي فريد الديب، قبوله رسميا الدفاع عن المدان في القضية.

وقال الديب في تصريحات لجريدة “الوطن”: “بلغني أنه تم الحكم بالإعدام. ولدينا 60 يوما لكتابة النقض في الحكم، وسأكتب النقض خلال هذه الفترة”.

بعد موافقة المفتي واجماع القضاة والمستشارين صدر حكم الاعدام شنقا في قاتل نيرة اشرف

الى جهنم وبئس المصير يا قاتل مثلما ذبحتها ستذبح شنقا

ولكم في القصاص حياة

صدق الله العظيم

يحيا العدل برافو للقضاء المصري pic.twitter.com/tECzcO9mPR — Dhikra Sahar #ذكرى_سحر 🇹🇳❤🇹🇳🇸🇦🇲🇦🇱🇧🇪🇬 (@DhikraSahar) July 6, 2022

وكشف الديب أنه لا يتقاضى أتعابًا نظير الترافع عن محمد عادل. وقال: “لن أتقاضى أي أتعاب قولا واحدا، ولا جنيه واحد”.

وأشار إلى أن بعض المصريين المقيمين في اليونان تواصلوا معه خلال الفترة الماضية. وطلبوا تكليفه بالترافع عن المتهم. معقّبا: “قلت لهم موافق، لكن لن أتقاضى أي أتعاب”.

واضح ان محامي #محمد_عادل مش هدفه تخفيف الحكم هو عايز يثبت للناس انه كان علي علاقة بنيرة وخدعته كل حواراته الصحفية عايز يأكد فيها كده حتي النهاردة بعد الجلسة اطالع يقول المتهم طلب تليفونه علشان عليه صورة ليه مع #نيرة_أشرف هم عايزين يوصلوا انها شمال حتي لو ده مش هينقذه من الإعدام — Ahmed (@Un5Known) July 6, 2022

وقضت محكمة جنايات المنصورة في مصر، الأربعاء، بالإعدام شنقا لمحمد عادل، بعدما حصلت المحكمة على تأييد من مفتي البلاد على قرار إحالة أوراق “عادل” إلى مفتي الجمهورية.

لحظة النطق بالحكم على قاتل #نيره_أشرف pic.twitter.com/x9t4GXwefd — 💙إبن أخت صاحب تويتر 💙 (@Amir___Moon) July 6, 2022

في حين استقبلت أسرة نيرة أشرف وأقاربها الحكم بالزغاريد والابتهاج، بعدما احتشدوا إلى مقر المحكمة لمتابعة أحد فصول النهاية في القضية، التي من المتوقع أن تنتقل إلى محكمة النقض، أين سيطعن المتهم ودفاعه على حكم الإعدام.

والنقض هي أعلى محكمة مصرية، تُحال إليها الأحكام الصادرة عن محاكم الجنائية. وتضم خمسة مستشارين من أكبر قضاة مصر، وسيكون حكمها في القضية باتا ونهائيا.

كما تصدر حيثيات الحكم خلال 30 يومًا من صدوره. على أن يكون آخر موعد لتقديم الطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا تاريخ إصداره.